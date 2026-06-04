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Ελληνοτουρκικός «πόλεμος» δημοσιευμάτων για το ν/σ της «Γαλάζιας Πατρίδας» – Ουδέν σχόλιο προς το παρόν από το ΥΠΕΞ
Πολιτική 04 Ιουνίου 2026, 06:00

Ελληνοτουρκικός «πόλεμος» δημοσιευμάτων για το ν/σ της «Γαλάζιας Πατρίδας» – Ουδέν σχόλιο προς το παρόν από το ΥΠΕΞ

Το Υπουργείο Εξωτερικών τηρεί στάση αναμονής για το ν/σ της «Γαλάζιας Πατρίδας» και περιμένει το τελικό κείμενο, ενώ τα τουρκικά ΜΜΕ βλέπουν αύξηση της έντασης από την πλευρά της Ελλάδας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
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Συνεχίζεται η αντιπαράθεση σε επίπεδο ΜΜΕ, ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία όσον αφορά το νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας», πότε θα έρθει το κείμενο στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση για κύρωση και τελικά κατά πόσο ενδεχόμενη απόφαση της Άγκυρας για καθυστέρηση του θα σημαίνει ένδειξη βούλησης για «αποκλιμάκωση».

Με το κείμενο να παραμένει υπό επεξεργασία και κανείς να μην γνωρίζει ποιο θα είναι το τελικό του περιεχόμενο.

Πήρε παράταση το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»;

Πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στην Αθήνα (εφημερίδα Καθημερινή) αναφέρουν ότι το νομοσχέδιο πήρε «παράταση» μέχρι τον Οκτώβριο «λόγω γραφειοκρατίας», καθώς μέχρι στιγμής στην ατζέντα των επιτροπών του τουρκικού κοινοβουλίου για τον Ιούνιο δεν έχει περιληφθεί το νομοσχέδιο, κάτι που καθιστά αδύνατη την ψήφιση του πριν το φθινόπωρο δεδομένης και της διακοπής των εργασιών του λόγω θέρους.

Το CNN Turk σημειώνει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια σχετική δήλωση περί αναβολής του νομοσχεδίου από την Άγκυρα, σημειώνοντας ωστόσο ότι η είδηση εφόσον επιβεβαιωθεί να είναι «ανακούφιση» για την Αθήνα.

Ενδεικτικό για το πώς ερμηνεύουν στην Άγκυρα το νομοσχέδιο είναι δημοσίευμα του Haberturk το οποίο σημειώνει πως ο νόμος για τη «Γαλάζια Πατρίδα», είναι σύμφωνα με τους τούρκους γραφειοκράτης, όχι απλώς μια τεχνική εργασία θαλάσσιου δικαίου, αλλά μία νομοθετική ρύθμιση η οποία «θα ορίσει με πιο ισχυρό τρόπο τις συντεταγμένες της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας της Τουρκίας στο εσωτερικό δίκαιο. Θα δημιουργήσει νέο νομικό έδαφος όσον αφορά την αποκλειστική οικονομική ζώνη και τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας. Θα προσδώσει θεσμικό πλαίσιο στο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Θα θέσει τη νέα θέση του κράτους έναντι των μαξιμαλιστικών χαρτών στην Ανατολική Μεσόγειο». Εννοώντας προφανώς τις θέσεις της Ελλάδας με φόντο και το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό στον οποίο επιδιώκει να απαντήσει η Άγκυρα.

Η μάχη Αθήνας – Άγκυρας θα δοθεί στους χάρτες

Στην Άγκυρα σύμφωνα με το δημοσίευμα αναλύεται το ερώτημα αν από την πλευρά της Ελλάδας «Πραγματικά παρατηρείται αποκλιμάκωση ή γίνεται προετοιμασία για μια νέα φάση;» και σημειώνεται ότι στους κύκλους των Ενόπλων Δυνάμεων της Τουρκίας το δεύτερο ενδεχόμενο μοιάζει πιο ισχυρό.

Επισημαίνεται δε ότι η πρόσφατη προσέγγιση της Άγκυρας διαφέρει από τις προηγούμενες περιόδους καθώς η άποψη που κερδίζει έδαφος είναι ότι «η Τουρκία δεν πρέπει πλέον να είναι απλώς ένας παράγοντας που αντιδρά, αλλά πρέπει να είναι ένας παράγοντας που διαμορφώνει το πεδίο».

Σύμφωνα με το Haberturk δε οι εκτιμήσεις στην Άγκυρα υποστηρίζουν ότι «η απόσυρση των Patriot δεν σημαίνει ότι η ένταση έχει μειωθεί, (σσ από την πλευρά της Ελλάδας, την οποία τα τουρκικά ΜΜΕ δείχνουν ως υπαίτια για κλιμάκωση). Απλώς αλλάζει η γλώσσα του μηνύματος». Σημειώνεται δε ότι η πραγματική μάχη ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία δεν θα δοθεί στον εναέριο χώρο, «αλλά στους χάρτες. Στις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας. Και θα αφορά για το μέλλον της Ανατολικής Μεσογείου».

Χαμηλοί τόνοι από τον Ερτζιγές και μήνυμα συνεργασίας

Παρά τις «μάχες» που δίνουν Αθήνα και Άγκυρα με αφορμή το επερχόμενο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, πάντως ο τούρκος πρεσβευτής στην Ελλάδα, Τσαγατάι Ερτζιγές επέμεινε στο χαιρετισμό του σε δείπνο με αφορμή τα Ποσειδώνια την Τρίτη, ότι «τα τελευταία τρία χρόνια, η Τουρκία και η Ελλάδα έχουν αποδείξει ότι, ακόμη και όταν υπάρχουν διαφορές και εκκρεμή ζητήματα, ο διάλογος είναι εφικτός, η συνεργασία είναι εφικτή και η πρόοδος είναι εφικτή».

Υπογράμμισε για μία ακόμα φορά ότι «οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των χωρών μας είναι ανοιχτοί, ενεργοί και λειτουργούν αποτελεσματικά. Μέσω της συνεχούς δέσμευσης και της αμοιβαίας προσπάθειας, έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο που μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις, ενώ παράλληλα επεκτείνουμε τους τομείς συνεργασίας».

Ο Ερτζιγές δεν παρέλειψε δε να δηλώσει βέβαιος ότι το καλό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα συνεχιστεί και σημειώνοντας ότι «το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος είναι κοινοί χώροι που συνδέουν τους λαούς, τις οικονομίες και το μέλλον μας. Προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για συνεργασία, συνδεσιμότητα και κοινή ευημερία. Είμαι βέβαιος ότι η Τουρκία και η Ελλάδα θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με αυτό το πνεύμα».

Με τουρκικές πηγές να επιμένουν να κάνουν λόγο για υπερβολές και παραπληροφόρηση, ως προς τις επιδιώξεις της Άγκυρας μέσω του συγκεκριμένου νομοσχεδίου και της ενδεχόμενης «έντασης» που μπορεί να προκαλέσει στα ελληνοτουρκικά.

Το ΥΠΕΞ δεν σχολιάζει πληροφορίες περιμένει το κείμενο

Στο Υπουργείο Εξωτερικών πάντως επιμένουν να υπογραμμίζουν, όπως σημείωσε και η εκπρόσωπος, Λάνα Ζωχιού την Τετάρτη, ότι όσον αφορά το «κυοφορούμενο τουρκικό νομοσχέδιο παραμένουμε σε επίπεδο δημοσιογραφικών πληροφοριών. Δεν έχει υπάρξει ακόμα επίσημη τοποθέτηση από την τουρκική πλευρά για το περιεχόμενό του. Και βεβαίως εμείς, όπως έχουμε πει ήδη, έχουμε προετοιμαστεί για κάθε δυνατό σενάριο και θα δράσουμε αναλόγως, όταν έχουμε την επίσημη εκδοχή του».

Το ΥΠΕΞ διαψεύδει οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν για το θέμα, σημειώνοντας ωστόσο ότι «οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί και ενεργοί σε πολλά επίπεδα» και πως η Αθήνα στοχεύει «παγίως στη διαφύλαξη της σταθερότητας και στην ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας».

Με την Αθήνα να σημειώνει με έμφαση ότι δεν μπορεί να σχολιάσει δημοσιογραφικές πληροφορίες και δεν μπορεί να εξάγει συμπεράσματα με βάση αυτές, όσον αφορά την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Και την μακρά προεκλογική περίοδο τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Τουρκία να εντείνει τα σενάρια, θολώνοντας τα ήρεμα νερά.

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Ο Τραμπ θα πάει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα – Εκεί «θα ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα» λέει ο Ρούμπιο
Προειδοποιήσεις 03.06.26

Ο Τραμπ θα πάει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα – Εκεί «θα ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα» λέει ο Ρούμπιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα ξεκινήσει ξανά τα διεθνή ταξίδια, με σκοπό να δώσει ορισμένα μηνύματα στους συμμάχους των ΗΠΑ. Αρχικά στη Γαλλία για τη σύνοδο της G7 στις 15 Ιουνίου και μετά στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

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Τιτανικός; Μπα – Η συμβουλή του Τζον Σι Ράιλι στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο
«Όχι, όχι, φίλε» 03.06.26

Άσε τον Τιτανικό και δοκίμασε το «ξέφρενο» πορνό - Η συμβουλή του Τζον Σι Ράιλι στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Ο Τζον Σι Ράιλι προσπάθησε κάποτε να πείσει τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο να πρωταγωνιστήσει στις «Ξέφρενες Νύχτες» ως ένας ανερχόμενος σταρ του πορνό, αλλά εκείνος επέλεξε τον Τιτανικό.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
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