Απογοητευμένη η Σαμπαλένκα μετά την ήττα – σοκ από την Σνάιντερ: «Θέλω να σταματήσω το τένις…»

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Μεγάλη έκπληξη στο Ρολάν Γκαρός, καθώς η Ντιάνα Σνάιντερ απέκλεισε με επική ανατροπή την Αρίνα Σαμπαλένκα και προκρίθηκε στα ημιτελικά του γαλλικού Όπεν, αφήνοντας εκτός του Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης της WTA.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα προηγήθηκε με 6-3, 4-1 και 30-0, αλλά η Ντιάνα Σνάιντερ δεν τα παράτησε. Επέστρεψε και πήρε το δεύτερο σετ με 7-5, ενώ στο τρίτο έστησε… πάρτι και με 6-0 απέκλεισε την κορυφαία τενίστρια στον κόσμο και φαβορί για τον τίτλο στο Ρολάν Γκαρός.

Ο τρόπος με τον οποίο ηττήθηκε από την Ρωσίδα, προκάλεσε έντονη απογοήτευση στην Αρίνα Σαμπαλένκα, η οποία στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι εμφανίστηκε «άδεια» και δήλωσε ότι σκέφτεται ακόμα και την απόσυρση από το τένις.

«Καμία σκέψη, κανένα, συναίσθημα, απλά θέλω να σταματήσω το τένις αυτή τη στιγμή. Θα δούμε σε λίγες μέρες ελπίζω και θα επιστρέψω πνευματικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για το πώς επιστρέφει από απογοητεύσεις και τι πρόκειται να κάνει τώρα: «Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Ξέρετε αυτά τα δωμάτια που μπαίνεις μέσα και σπας τα πάντα; Μάλλον θα περάσω όλη τη μέρα αύριο εκεί καταστρέφοντας πράγματα, μπορεί να βοηθήσει, μπορεί και όχι».

Η Σαμπαλένκα ήταν το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, μετά τον αποκλεισμό των Κόκο Γκοφ και Ίγκα Σβίατεκ, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου, με την Λευκορωσίδα να σταματάει στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Πλέον, καλείται να μαζέψει τα κομμάτια της και να ξεκινήσει προετοιμασία για το Γουίμπλεντον, το οποίο θα αρχίσει στα τέλη Ιουνίου.