sports betsson
Τρίτη 05 Μαϊου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το τένις στα άκρα: Η Σαμπαλένκα ανοίγει θέμα μποϊκοτάζ
Άλλα Αθλήματα 05 Μαΐου 2026, 17:21

Το τένις στα άκρα: Η Σαμπαλένκα ανοίγει θέμα μποϊκοτάζ

Οι κορυφαίοι παίκτες αμφισβητούν το οικονομικό μοντέλο των διοργανώσεων και προειδοποιούν ότι χωρίς αυτούς «δεν υπάρχει θέαμα».

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η συζήτηση γύρω από τη διανομή των εσόδων στο παγκόσμιο τένις επανέρχεται με ένταση, αυτή τη φορά με φωνή αιχμής από την κορυφή του αθλήματος. Η Αρίνα Σαμπαλένκα, νούμερο ένα της παγκόσμιας κατάταξης, δεν δίστασε να θέσει ανοιχτά ακόμη και το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ των Grand Slam, σε μια τοποθέτηση που αναμένεται να πυροδοτήσει εξελίξεις.

Το μήνυμα είναι σαφές: οι αθλητές ζητούν μεγαλύτερο μερίδιο από τα τεράστια οικονομικά μεγέθη που παράγουν τα κορυφαία τουρνουά.

Η δήλωσή της δεν ήρθε εν κενώ. Τα τελευταία χρόνια, η οικονομική ανισορροπία μεταξύ διοργανωτών και παικτών αποτελεί μόνιμο σημείο τριβής. Τα Grand Slam –όπως το Roland Garros, το Wimbledon, το US Open και το Australian Open– καταγράφουν συνεχώς αυξανόμενα έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα, χορηγίες και εισιτήρια. Ωστόσο, οι παίκτες θεωρούν ότι το ποσοστό που καταλήγει σε αυτούς δεν αντανακλά τη συμβολή τους στο προϊόν.

Η Σαμπαλένκα έθεσε το ζήτημα με τον πιο ωμό τρόπο: «Το θέαμα εξαρτάται από εμάς». Πρόκειται για μια φράση που συμπυκνώνει την ουσία της διαμάχης. Σε αντίθεση με άλλα επαγγελματικά σπορ, όπου οι αθλητές έχουν οργανωμένες ενώσεις με ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη, το τένις παραμένει ένα κατακερματισμένο οικοσύστημα. Οι παίκτες κινούνται μεταξύ ATP και WTA Tour, αλλά τα Grand Slam λειτουργούν ανεξάρτητα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενιαίο πλαίσιο διαπραγμάτευσης.

Η ένταση αυξήθηκε ενόψει της νέας διοργάνωσης στο Παρίσι, καθώς κορυφαίοι αθλητές –μεταξύ αυτών ο Γιανίκ Σίνερ και η Κόκο Γκοφ– φέρονται να εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το ύψος των χρηματικών επάθλων. Το γεγονός ότι το θέμα επανέρχεται με συντονισμένο τρόπο δείχνει πως δεν πρόκειται για μεμονωμένες φωνές, αλλά για μια ευρύτερη τάση αμφισβήτησης του status quo.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση του Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος διαχρονικά έχει ταχθεί υπέρ της ενίσχυσης των δικαιωμάτων των παικτών, αν και η εμπλοκή του σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ποικίλλει. Ο Σέρβος σταρ, με την τεράστια επιρροή του, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα σε κάθε πιθανή συλλογική κίνηση. Η ιστορία δείχνει ότι χωρίς τη συμμετοχή των κορυφαίων ονομάτων, καμία μορφή πίεσης προς τους διοργανωτές δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική.

Το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ, όσο ακραίο κι αν ακούγεται, δεν είναι χωρίς προηγούμενο στον αθλητισμό. Σε άλλα επαγγελματικά πρωταθλήματα, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι απεργίες και οι διακοπές αγώνων έχουν χρησιμοποιηθεί ως μοχλός πίεσης για καλύτερες συλλογικές συμβάσεις. Στο τένις, όμως, μια τέτοια κίνηση θα είχε πολλαπλάσια επίδραση, καθώς οι διοργανώσεις στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά στην παρουσία των κορυφαίων παικτών για την εμπορική τους αξία.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν οι παίκτες είναι διατεθειμένοι να φτάσουν μέχρι τέλους. Ένα μποϊκοτάζ Grand Slam θα σήμαινε απώλεια εσόδων όχι μόνο για τους διοργανωτές, αλλά και για τους ίδιους τους αθλητές, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Παράλληλα, θα δημιουργούσε αβεβαιότητα για χορηγούς, τηλεοπτικά δίκτυα και φιλάθλους, επηρεάζοντας ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του αθλήματος. Από την άλλη πλευρά, η δυναμική που αναπτύσσεται δείχνει ότι οι παίκτες έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν τη συλλογική τους ισχύ. Η νέα γενιά, με πιο έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μεγαλύτερη επίγνωση των εμπορικών δεδομένων, εμφανίζεται λιγότερο διατεθειμένη να αποδεχτεί τις παραδοσιακές ισορροπίες.

Το τένις βρίσκεται, έτσι, σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Η επόμενη περίοδος θα δείξει αν οι δηλώσεις της Σαμπαλένκα αποτελούν απλώς μια προειδοποίηση ή την αρχή μιας βαθύτερης αναδιάρθρωσης του αθλήματος. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα έχει ήδη σταλεί: οι πρωταγωνιστές του γηπέδου διεκδικούν πλέον ρόλο και εκτός αυτού, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το οικονομικό μοντέλο που κυριάρχησε για δεκαετίες.

Headlines:
Economy
Αναποτελεσματικό το Fuel Pass: Είχε και ρέστα… η κυβέρνηση

Αναποτελεσματικό το Fuel Pass: Είχε και ρέστα… η κυβέρνηση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Κόσμος
Επιμένει ο Τραμπ: Έχουμε καταστρέψει πλήρως τον στρατό του Ιράν – Δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά

Επιμένει ο Τραμπ: Έχουμε καταστρέψει πλήρως τον στρατό του Ιράν – Δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 05.05.26

LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 05.05.26

LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός
Euroleague 05.05.26

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Ολυμπιακός για το Game 3 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Τέλος στο… χαλί/χάλι της Μπόντο/Γκλιμτ, ξεκίνησε η ανέγερση του νέου της γηπέδου (Pics)
Ποδόσφαιρο 05.05.26

Τέλος στο… χαλί/χάλι της Μπόντο/Γκλιμτ, ξεκίνησε η ανέγερση του νέου της γηπέδου (Pics)

Απίστευτο κι όμως, αληθινό, το... ακατάλληλο Aspmyra Stadion και μεγάλο όπλο της Μπόντο/Γκλιμτ, με τους Νορβηγούς να δαπανούν 100.000.000 € για την ανέγερση της υπερσύγχρονης «Arctic Arena». Ολες οι λεπτομέριες για το... τέλος του «εφιάλτη»!

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Με την πλάτη στον τοίχο ο Λανουά μετά την πρόκληση με τον Σότσα
Ποδόσφαιρο 05.05.26

Με την πλάτη στον τοίχο ο Λανουά μετά την πρόκληση με τον Σότσα

Ο Λανουά που πέρασε από την Θεσσαλονίκη αλλά απέφυγε να πάει στην Τούμπα, όρισε σε κομβικό αγώνα της Super League έναν ρέφερι που ερευνάται για το σκάνδαλο «Calciopolis 2.0» και έκανε κακή διαιτησία.

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης
Μπάσκετ 05.05.26

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης για το Game 3 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 5.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Χάντμπολ 05.05.26

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για τον δεύτερο τελικό της Handball Premier. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Η Μπάγερν ετοιμάζει πρόταση «μαμούθ» στον Ολίσε – Έτοιμος ο Γάλλος να υπογράψει μέχρι το 2032 στους Βαυαρούς
On Field 05.05.26

Η Μπάγερν ετοιμάζει πρόταση «μαμούθ» στον Ολίσε – Έτοιμος ο Γάλλος να υπογράψει μέχρι το 2032 στους Βαυαρούς

Ο 25χρονος Γάλλος εξτρέμ αναμένεται ν’ ακούσει ένα… μυθικό ποσό από την διοίκηση του γερμανικού συλλόγου, για να επεκτείνει την συνεργασία του με την πρωταθλήτρια Γερμανίας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η επίσκεψη Μπακογιάννη στον Καραμανλή και η οριστική απουσία του πρώην πρωθυπουργού από το Συνέδριο
Τι συζητήθηκε 05.05.26

Η επίσκεψη Μπακογιάννη στον Καραμανλή και η οριστική απουσία του πρώην πρωθυπουργού από το Συνέδριο

Τι συζήτησαν Κώστας Καραμανλής και Ντόρα Μπακογιάννη κατά την συνάντηση που είχαν στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού. Σαφές ότι ο Κ. Καραμανλής εμμένει στη στάση και την απόφασή του σε σχέση με το συνέδριο της ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 05.05.26

LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ασφυξία από τα ενοίκια – Πού έχουν φτάσει οι τιμές [πίνακες]
Στεγαστική κρίση 05.05.26

Ασφυξία από τα ενοίκια – Πού έχουν φτάσει οι τιμές [πίνακες]

Ούτε λίγο ούτε πολύ το 28,9% του πληθυσμού δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματος του για στέγη σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat, όταν ο αντίστοιχος μέσος ευρωπαϊκός όρος εκτιμάται στο 8,2%

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Θύμα deepfake η Τζόρτζια Μελόνι – Καταγγέλλει ημίγυμνη φωτογραφία της στο Χ, κατασκευασμένη με ΑΙ
Τεχνητή νοημοσύνη 05.05.26

Θύμα deepfake η Τζόρτζια Μελόνι – Καταγγέλλει ημίγυμνη φωτογραφία της στο Χ, κατασκευασμένη με ΑΙ

Η Τζόρτζια Μελόνι κατήγγειλε τη διακίνηση deepfake φωτογραφιών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Χ, όπου την παρουσιάζουν ημίγυμνη και σε προσωπικές στιγμές. Και κάλεσε το κοινό να είναι πολύ προσεκτικό και να διασταυρώνει τις πληροφορίες.

Σύνταξη
Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται ως προστάτης των νοικοκυριών
Επικαιρότητα 05.05.26

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται ως προστάτης των νοικοκυριών

«Δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή» σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι βάφτισε μια καθυστερημένη ευρωπαϊκή υποχρέωση ως «γενναία εθνική πρωτοβουλία».

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός
Euroleague 05.05.26

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Ολυμπιακός για το Game 3 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Θεοδωρικάκος: Έτοιμο το νομοσχέδιο για το πλαφόν στις χρεώσεις των δανείων
Τι είπε ο Θεοδωρικάκος 05.05.26

Έτοιμο το νομοσχέδιο για το πλαφόν στις χρεώσεις των δανείων

«Ας αφήσει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ τα ψέματα και όταν έρθει η ώρα στη Βουλή να ψηφίσει το νομοσχέδιο προστασίας των καταναλωτών μαζί με τη Νέα Δημοκρατία», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Υποκλοπές: Καταδικάζει έντονα την αρχειοθέτηση – «θάψιμο» Τζαβέλλα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά
Ελλάδα 05.05.26

Υποκλοπές: Καταδικάζει έντονα την αρχειοθέτηση – «θάψιμο» Τζαβέλλα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά

Παράλληλα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά καταδικάζει έντονα τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα για το γεγονός ότι επιλήφθηκε ο ίδιος της υπόθεσης των υποκλοπών παρότι είχε προσωπική εμπλοκή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τέλος στο… χαλί/χάλι της Μπόντο/Γκλιμτ, ξεκίνησε η ανέγερση του νέου της γηπέδου (Pics)
Ποδόσφαιρο 05.05.26

Τέλος στο… χαλί/χάλι της Μπόντο/Γκλιμτ, ξεκίνησε η ανέγερση του νέου της γηπέδου (Pics)

Απίστευτο κι όμως, αληθινό, το... ακατάλληλο Aspmyra Stadion και μεγάλο όπλο της Μπόντο/Γκλιμτ, με τους Νορβηγούς να δαπανούν 100.000.000 € για την ανέγερση της υπερσύγχρονης «Arctic Arena». Ολες οι λεπτομέριες για το... τέλος του «εφιάλτη»!

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Συνάντηση Κικίλια με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Bαρθολομαίο – «Μήνυμα ενότητας σε περίοδο διεθνών προκλήσεων»
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Συνάντηση Κικίλια με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Bαρθολομαίο – «Μήνυμα ενότητας σε περίοδο διεθνών προκλήσεων»

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, έκανε λόγο για μια συνάντηση «ιδιαίτερης τιμής», υπογραμμίζοντας τη διαρκή προσφορά του Πατριάρχη στον Οικουμενικό Ελληνισμό και την Ορθοδοξία

Σύνταξη
Υποκλοπές: Πως η έρευνα της εισαγγελίας πρωτοδικών μπορεί να «αδειάσει» τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Υποκλοπές: Πως η έρευνα της εισαγγελίας πρωτοδικών μπορεί να «αδειάσει» τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου

Κι όμως, τα στοιχεία για τις υποκλοπές όπως έχουν προκύψει από τις μαρτυρίες κομβικών προσώπων, αν επαληθευτούν από την εισαγγελία Πρωτοδικών, μπορούν να ακυρώσουν το αφήγημα του Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΕΚΤ: Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ
ΕΚΤ 05.05.26

Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ

Η Ευρώπη «εισάγει περίπου το 60% της ενέργειάς της, σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα», μια εξάρτηση της οποίας το οικονομικό κόστος εμφανίζεται για άλλη μια φορά, υπογραμμίζει η Κριστίν Λαγκάρντ

Σύνταξη
Το Μουσείο Καζαντζάκη γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και θεματική ξενάγηση
Culture Live 05.05.26

Το Μουσείο Καζαντζάκη γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και θεματική ξενάγηση

«Ενώνοντας έναν Διαιρεμένο κόσμο με τα Μουσεία» είναι το φετινό εορταστικό θέμα, ενώ η ξενάγηση θα έχει τίτλο «Νίκος Καζαντζάκης: στις αποχρώσεις των ιδεών».

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 05 Μαϊου 2026
Cookies