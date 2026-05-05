Τρίτη 05 Μαϊου 2026
Τενίστας δέχθηκε ποινή που του κόστισε το ματς και τα… διέλυσε όλα (vid)
Άλλα Αθλήματα 05 Μαΐου 2026, 14:05

Τενίστας δέχθηκε ποινή που του κόστισε το ματς και τα… διέλυσε όλα (vid)

Εκτός εαυτού βγήκε ο Αμερικανός Τρίσταν Μπόιερ μετά από ποινή που δέχθηκε η οποία του κόστισε το παιχνίδι και την πλήρωσαν ρακέτες, πάγκοι, πόρτες και... διαιτητής.

Επεισοδιακό φινάλε είχε το παιχνίδι μεταξύ του Αμερικανού, Τρίσταν Μπόιερ και του Ιταλού, Ντανιέλε Ραπανιέτα, για το Francavilla Challenger, τουρνουά που διεξάγεται στην Ιταλία και αποτελεί μέρος του ATP Challenger Tour.

Ο Αμερικανός ήταν το απόλυτο φαβορί για τη νίκη, ωστόσο ο Ιταλός αποδείχθηκε σκληρό καρύδι, κάτι που προφανώς έπαιξε και αυτό τον ρόλο του σε όσα συνέβησαν στο τέλος του αγώνα. Ο Ραπανιέτα προηγούνταν 1-0 στα σετ και στο τέλος του δεύτερου σετ έκανε και break κάνοντας το 5-6, για να βρεθεί έτσι ένα game μακριά από τη νίκη. Ωστόσο, το game αυτό δεν παίχτηκε ποτέ!

Μετά το χαμένο service game του, ο Μπόιερ έχασε την ψυχραιμία του και διέλυσε την ρακέτα του στο έδαφος. Δευτερόλεπτα μετά και ενώ δεν είχε ηρεμήσει, ο διαιτητής αποφάσισε να τον τιμωρήσει με game penalty. Κοινώς, έχασε το τελευταίο game του σετ, άρα με το σκορ πια στο 7-5 για τον Ιταλό, έχασε και το ματς. Και κάπου εκεί, ξέφυγε πλήρως…

Ο Μπόιερ αρχικά ξέσπασε σε… όσες ρακέτες βρήκε μπροστά του και μετά χτύπησε με δύναμη την καρέκλα του διαιτητή, ενώ φυσικά δεν σταμάτησε δευτερόλεπτο να βρίζει. «Μου δίνεις ποινή για τι; Τίποτα δεν συνέβη. Είναι απίστευτο. Όλα αυτά είναι μ@@@ες. Δες το γ@@@@ο βίντεο, τίποτα δεν έγινε. Άντε γ@@@@ου. Είσαι ένας γ@@@@ος μ@@@@ας» ήταν η… ελεύθερη μετάφραση όσων είπε στον διαιτητή του αγώνα ο Μπόιερ, ο οποίος βγαίνοντας από το τερέν, προσπάθησε και να… κατεδαφίσει την πόρτα.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Μετά από όλα αυτά, ένα χαμένο game και ένα ματς θα είναι το μικρότερο από τα προβλήματά του Νο257 στην παγκόσμια κατάταξη, αφού πλέον απειλείται με βαριά καμπάνα από την ATP.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο λογαριασμός του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για επιστροφές ενισχύσεων

Αλάτι: Πώς επηρεάζει τη μνήμη;

Ο «στρατιωτικός τυχοδιωκτισμός των ΗΠΑ» ευθύνεται για τις επιθέσεις στα ΗΑΕ, λέει ιρανός αξιωματούχος

Με… 8άδα η Μονακό στο Game 3 – Αυτοί είναι οι διαθέσιμοι παίκτες ενόψει Ολυμπιακού

Η Μονακό έχει μείνει με ελάχιστους παίκτες διαθέσιμους μετά τους τραυματισμούς και τις απουσίες των Ντιαλό και Τάις – Ποιοι θα είναι στην… 8άδα για το Game 3 με τον Ολυμπιακό.

Το δείπνο των πρωταθλητών: Οι «σπουδαίες ελληνικές βραδιές» για Αντετοκούνμπο, Καραλή και Κούζμα (pic)

Κάιλ Κούζμα, αδερφοί Αντετοκούνμπο και Εμμανουήλ Καραλής δείπνησαν σε παραλιακό εστιατόριο και ο Αμερικανός ήταν αυτός που έκανε την σχετική ανάρτηση στα social media.

NBA: Break των Τίμπεργουλβς στο Σαν Αντόνιο παρά την ιστορική βραδιά του Γουεμπανιάμα (vids)

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έσπασαν την έδρα των Σαν Αντόνιο Σπερς στο Game 1 των ημιτελικών της Δύσης, σε μια βραδιά που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμε διέλυσε ένα ακόμη ρεκόρ στην ιστορία του NBA – Εύκολη νίκη των Νικς επί των Σίξερς στην Ανατολή.

Άκης Στρατόπουλος
Η Βουλή υποδέχθηκε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο – Το bigbang, η Realpolitik και η ειρήνη

Την ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή άκουσαν η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου και αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τραγικός, κανένας σεβασμός - Τα social media «σταυρώνουν» τον Χιου Τζάκμαν για την εμφάνισή του στο Met Gala δίπλα στην Σάτον Φόστερ

Ο σταρ του Χόλιγουντ Χιου Τζάκμαν αποφάσισε να πάει στο Met Gala έχοντας στο πλευρό του την Σάτον Φόστερ και το διαδίκτυο δεν τον συγχώρεσε

Διαμαντοπούλου: Τα γεγονότα στις υποκλοπές μιλούν από μόνα τους, δεν μπορούμε να κάνουμε το παγώνι – Δεν δέχομαι την ομερτά υπουργών

«Ζούμε σε μία συγκυρία που δεν πάει άλλο, όσον αφορά τη λειτουργία των θεσμών», τονίζει η Αννα Διαμαντοπούλου του ΠΑΣΟΚ. Με λόγο αιχμηρό μιλά για τις υποκλοπές, τον εκβιασμό Ντίλιαν και τη μη απάντηση της κυβέρνησης για την αγορά του Predator, τη στάση της Δικαιοσύνης και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποτέ το μοντέλο δεν ήταν τόσο πρωθυπουργοκεντρικό, λέει, μιλώντας για υπουργούς και βουλευτές που «δεν μπορούν να αναπνεύσουν». Το σύνθημα είναι πάλι «ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια» τονίζει, μιλά για ανατρεπτική ατζέντα και ξεκαθαρίζει ότι μετά τις εκλογές ο μοναδικός εταίρος της ΝΔ μπορεί να είναι ο Βελόπουλος.

Ο Τραμπ τείνει να γίνει ο πιο αντιδημοφιλής πρόεδρος των ΗΠΑ - Το χρονικό της καθοδικής του πορείας

Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ κατρακυλά σταθερά από τότε που μετακόμισε στον Λευκό Οίκο και πλέον φλερτάρει με τα αρνητικά ρεκόρ του Τζορτζ Μπους

Φύλλια Πολίτη
ΠΑΣΟΚ: Ο Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση… «κατ’ εξακολούθηση ψεύτη» για να καλύψει τις αθλιότητες της κυβέρνησης

«Έχετε πια γελοιοποιηθεί. Όσες φαιδρότητες και να επιστρατεύσετε, ο ελληνικός λαός σας έχει πάρει χαμπάρι. Είστε η κυβέρνηση του παρασκηνίου και των deals», λέει το ΠΑΣΟΚ

«Είναι επικίνδυνο να πυροβολήσουμε τα πόδια μας», λέει ο Μαρινάκης για τα εσωκομματικά, προσπαθώντας να προλάβει τα χειρότερα

«Δεν πρέπει να υποκύψουμε στην υιοθέτηση ενός αφηγήματος κάποιων εκτός των τειχών, που δημιουργεί πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει», υποστηρίζει ο Παύλος Μαρινάκης, την ώρα που το κλίμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ είναι εκρηκτικό

Δήμος Πάργας: Τριετής συμφωνία για την αναβάθμιση του Ενετικού Κάστρου Πάργας

Ο Δήμος Πάργας αναλαμβάνει τη συντήρηση και τον ευπρεπισμό του ιστορικού μνημείου, με στόχο την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αναβάθμιση της εμπειρίας κατοίκων και επισκεπτών.

Δήμος Φιλιατών: Αίτημα για ειδικό ποσοστό εισαγωγής στις Πανελλαδικές για τους μαθητές της περιοχής

Το αίτημα βασίζεται στο γεγονός ότι ο Δήμος Φιλιατών κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, τόσο λόγω των πλημμυρών που έπληξαν την περιοχή τον Νοέμβριο του 2025, όσο και λόγω του σεισμού της 8ης Μαρτίου 2026.

Τσουκαλάς για υποκλοπές: Θεσμική εκτροπή αν επικαλεστεί η κυβέρνηση το άρθρο 144 για να μην συσταθεί εξεταστική

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς για το σκάνδαλο των υποκλοπών, υπογραμμίζοντας ότι »είναι ικανή να κάνει τα πάντα προκειμένου να αποφύγει την έρευνα».

Εκατοστά γενέθλια για τον Ντέιβιντ Ατένμπορο, τον παρουσιαστή που έγινε «φωνή της φύσης»

Ο σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο έφερε τη φύση στην τηλεόραση και ευαισθητοποίησε εκατομμύρια ανθρώπους στα θαύματα και τις τραγωδίες του φυσικού κόσμου.

Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια» η ΕΕ για τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα

«Έχουμε μια συμφωνία και η ουσία αυτής της συμφωνίας είναι η ευημερία, οι κοινοί κανόνες και η αξιοπιστία», διεμήνυσε στον Τραμπ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιν

Ο Δήμαρχος Σπάρτης στην παρουσίαση των Διαχειριστικών σχεδίων για την προστασία και την ανάδειξη των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Στόχος είναι η ανάδειξή τους ως αρχαιολογικών μνημείων παγκόσμιας εμβέλειας, παράλληλα με την προστασία τους και την ισόρροπη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής στην οποία βρίσκονται. 

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

