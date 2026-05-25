Φουρνιέ: «Να κερδίσεις μέσα στο ΟΑΚΑ, τι περισσότερο μπορείς να ζητήσεις»
Ο MVP του Final Four 2026 της Euroleague, Εβάν Φουρνιέ, μίλησε στο OlympiacosTV και αναφέρθηκε στη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού.
Ο Ολυμπιακός έγινε Βασιλιάς της Ευρώπης και κατέκτησε την τέταρτη Euroleague της ιστορίας του, επικρατώντας με σκορ 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του «T-Center».
Ο Εβάν Φουρνιέ αναδείχθηκε MVP του Final Four της Αθήνας και μετά τη λήξη της αναμέτρησης μίλησε στην κάμερα του «OlympiacosBC TV» για τα συναισθήματά του και για το πώς είναι κατακτά ο Ολυμπιακός το ευρωπαϊκό μέσα στο ΟΑΚΑ!
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Φουρνιέ:
«Είμαι περήφανος, αλλά κουρασμένος. Πολλά διαφορετικά συναισθήματα».
Για τις σκέψεις του για τους οπαδούς του Ολυμπιακού ο Εβάν Φουρνιέ σχολίασε: «Δεν μπορώ καν να το περιγράψω το πώς νιώθω με αυτούς τους φιλάθλους. Από την πρώτη ημέρα, η αγάπη που μου έδειξαν, δεν έβγαζε καν νόημα. Για εμένα απόψε δεν υπήρχε περίπτωση να χάσουμε. Καμία απολύτως περίπτωση».
Για το εάν ονειρεύτηκε αυτή τη στιγμή από όταν πρωτοήρθε στην ομάδα και εάν αποτελεί λύτρωση για όσα έγιναν στο Άμπου Ντάμπι ο MVP του Final Four είπε: «Την είχα ονειρευτεί 100%. Δεν το βλέπω ακριβώς έτσι. Κατά κάποιον τρόπο ναι, ήταν (σ.σ. σαν λύτρωση), αλλά από την άλλη το να κερδίσεις μέσα στο ΟΑΚΑ… τι περισσότερο μπορείς να ζητήσεις; Η περυσινή χρονιά πόνεσε, αλλά τώρα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Αυτή είναι η ομορφιά του αθλητισμού».
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του Φουρνιέ:
