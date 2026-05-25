Δευτέρα 25 Μαϊου 2026
25.05.2026 | 21:18
Δραματική επιχείρηση διάσωσης 22χρονου στο Ναυάγιο – Βίντεο ντοκουμέντο
Τι συμβαίνει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης
Οικονομικές Ειδήσεις 25 Μαΐου 2026, 19:27

Τι συμβαίνει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης

Η ExxonMobil διατηρεί τα δικαιώματα έρευνας κι εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο block «Νοτιοδυτικά της Κρήτης», το οποίο ουκ ολίγες φορές έχει χαρακτηριστεί κι ως μία από τις ελπιδοφόρες περιοχές ως προς την ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αέριο

Όταν ο θυμός «χτυπά κόκκινο»: Πώς να τον τιθασεύσετε πριν σας κατακλύσει

Αλλάζει ο χάρτης των θαλάσσιων παραχωρήσεων για έρευνες υδρογονανθράκων στη χώρα μετά την απόφαση της ExxonMobil να επιστρέψει ένα από τα δύο θαλάσσια blocks της Κρήτης στο ελληνικό δημόσιο.

Η απόφαση της αμερικανικής πετρελαϊκής αφορά στο θαλάσσιο υπεράκτιο οικόπεδο «Δυτικά της Κρήτης». Πρόκειται για παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης στη συγκεκριμένη περιοχή, που κυρώθηκε με σύμβαση μίσθωσης το 2019, στην τότε κοινοπραξία TotalEnergies – ExxonMobil – HELLENiQ ENERGY (τότε Ελληνικά Πετρέλαια). To 2022 αποχώρησε η γαλλική TotalEnergies και operator ανέλαβε η ExxonMobil με 70%. Αντίστοιχη εξέλιξη και στους ίδιους χρόνους είχαμε και με το γειτονικό θαλάσσιο block «Νοτιοδυτικά της Κρήτης».

Επίσημα η αποχώρηση της ExxonMobil από το block «Δυτικά της Κρήτης»

Με ανακοίνωση του το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κάνει κι επισήμως γνωστή την απόφαση της ExxonMobil να επιστρέψει το θαλάσσιο οικόπεδο «Δυτικά της Κρήτης»: «Αναφορικά με το οικόπεδο δυτικώς της Κρήτης, η κοινοπραξία των ExxonΜobil και HELLENiQ Energy ολοκλήρωσε τις δισδιάστατες (2D) σεισμικές έρευνες στην περιοχή και πριν εξαντλήσουν το διαθέσιμο χρόνο για να αποφασίσουν, ενημέρωσαν εγκαίρως την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) ότι δεν θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση ερευνών», επισημοποιεί η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας απαντώντας σε ανακοίνωση του Τομέα Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ: «Πριν λίγες μόλις εβδομάδες, η κυβέρνηση πανηγύριζε θριαμβευτικά για τις νέες συμβάσεις μίσθωσης περιοχών για έρευνες υδρογονανθράκων. Σήμερα, όμως, βλέπουμε να γίνεται πραγματικότητα, μετά από σειρά συνεχών αναβολών, μια συγκεκριμένη πράξη στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy αποχωρεί από το μπλοκ «Δυτικά της Κρήτης» και το επιστρέφει στο Δημόσιο», καυτηρίασε ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ Φραγκίσκος Παρασύρης.

Είχε προηγηθεί σχετικό δημοσίευμα στις 21 Μαΐου του Euro2day.gr, και από τότε κανείς αρμόδιος φορέας ούτε το ΥΠΕΝ ούτε η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) είχαν τοποθετηθεί επίσημα.

«Η σιωπή της κυβέρνησης σε αυτή την κακή εξέλιξη εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς τη συνοχή και την αξιοπιστία της ενεργειακής πολιτικής στον τομέα των υδρογονανθράκων. Άλλωστε, για όσα έγιναν, τίποτα δεν ξεκίνησε με δική της πρωτοβουλία· απλώς σύρθηκε από τις εξελίξεις, παρά τη μεγαλόστομη επικοινωνιακή τους προβολή. Γιατί δεν ανακοινώνονται οι λόγοι των επιστροφών; Μήπως η αποχώρηση σχετίζεται με τους ανεύθυνους κυβερνητικούς χειρισμούς και τις πολυετείς καθυστερήσεις, που απαξίωσαν το εγχείρημα;» επέκρινε ο κ. Παρασύρης την κυβέρνηση αναφορικά με τη μη έκδοση ανακοίνωσης διατυπώνοντας τα σχετικά ερωτήματα.

Η επιλογή των ExxonMobil – Energean – HELLENiQ ENERGY για γεώτρηση στο «block 2»

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι εταίροι ExxonMobil και HELLENiQ ENERGY επιστρέφουν την παραχώρηση καθώς «η είσοδος στην επόμενη φάση θα απαιτούσε μια πολύ σημαντική δαπάνη για την εκτέλεση τρισδιάστατων (3D) σεισμικών ερευνών, προτού να είναι σε θέση η κοινοπραξία να λάβει απόφαση για γεώτρηση. Συνεπώς, οι εταίροι της κοινοπραξίας επέλεξαν αντί για την δαπάνη σε νέες σεισμικές έρευνες στα Δυτικά της Κρήτης και την μεσολάβηση επιπλέον 2 με 3 ετών έως ότου να είναι σε θέση να αποφασίσουν για πιθανή γεώτρηση, να προχωρήσουν άμεσα στη γεώτρηση στο ΒΔ Ιόνιο και συγκεκριμένα στο Block 2», τονίζει το ΥΠΕΝ.

Και πράγματι, η κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ ENERGY θα προχωρήσουν τον Φεβρουάριο του 2027 στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο θαλάσσιο block 2 βορειοδυτικά του Ιονίου.

Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου

«Η γεώτρηση στο ΒΔ Ιόνιο αποτελεί μια ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα μας. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υδρογονανθράκων κατανέμουν τα κεφάλαια τους για έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο, αξιολογώντας και συγκρίνοντας διαρκώς τις προοπτικές και την ωριμότητα όλων των διαθέσιμων επιλογών τους. Η πραγματικότητα αυτή τις οδηγεί να προχωρούν σε τακτικές αναθεωρήσεις του χαρτοφυλακίου των χωρών και των συγκεκριμένων οικοπέδων που διαθέτουν. Αυτό προς γνώσιν του ΠΑΣΟΚ συνιστά διαχείριση χαρτοφυλακίου», σημειώνει το ΥΠΕΝ στην ανακοίνωσή του υποστηρίζοντας πώς ουσιαστικά η ExxonMobil έκανε διαχείριση του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα.

Να σημειωθεί πώς η ExxonMobil διατηρεί τα δικαιώματα έρευνας κι εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο block «Νοτιοδυτικά της Κρήτης», το οποίο ουκ ολίγες φορές έχει χαρακτηριστεί κι ως μία από τις ελπιδοφόρες περιοχές ως προς την ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Για το λόγο αυτό άλλωστε η ExxonMobil είχε εκτελέσει και σεισμικές έρευνες για τη λήψη τρισδιάστατων (3D) γεωφυσικών δεδομένων.

Από την άλλη μεριά ο Τομεάρχης Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ επιμένει πώς η αποχώρηση της ExxonMobil από το block Δυτικά της Κρήτης «δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά τον τελευταίο κρίκο σε μια μακρά αλυσίδα αποτυχιών κατά την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Προστίθεται στην εγκατάλειψη χερσαίων και θαλάσσιων οικοπέδων της χώρας, όπως η αποχώρηση των Repsol και Energean από την Αιτωλοακαρνανία, της HELLENiQ Energy από την Άρτα – Πρέβεζα, τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο και τον Δυτικό Πατραϊκό, της Energean από τα Ιωάννινα», αναφέρει επιμένοντας σε καθυστερήσεις και κυβερνητικούς χειρισμούς που αποθάρρυναν τους επενδυτές στο upstream.

Νέες σεισμικές έρευνες και διαγωνισμός

Από την ανακοίνωση του ΥΠΕΝ γίνεται επίσης γνωστό ότι η ΕΔΕΥΕΠ θα προχωρήσει σε τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες αφήνοντας κι εμμέσως ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός νέου διαγωνισμού για την παραχώρηση του συγκεκριμένου block όσο και άλλων που έχουν επιστραφεί: Ορισμένα από αυτά ειναι τα προαναφερόμενα «οικόπεδα».

«Ωστόσο, η ΕΔΕΥΕΠ θα αξιολογήσει τις δυνατότητες να εκτελεστούν τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες που θα επιτρέψουν σε ενδιαφερόμενους επενδυτές να συνεχίσουν την εξερεύνηση δυτικά της Κρήτης», καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΕΝ.

Αμερικανικά ομόλογα: Γιατί ανησυχεί ο Λευκός Οίκος

Όταν ο θυμός «χτυπά κόκκινο»: Πώς να τον τιθασεύσετε πριν σας κατακλύσει

ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης

Τουρισμός: Το «κρυφό» κόστος του ελληνικού «θαύματος» – Οι αντιφάσεις και η «αόρατη» κρίση
Έρευνα 25.05.26

Ο τουρισμός αποτελεί τον αιμοδότη της ελληνικής οικονομίας όμως παρά τη δυναμική του τομέα, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν συστηματική υποαμοιβή, απλήρωτες υπερωρίες και μια γενικότερη αίσθηση εργασιακής υποτίμησης.

Στράτος Ιωακείμ
Μετανάστευση: Αναζητώντας άλλη στέγη – Οι καλύτερες χώρες για μετεγκατάσταση – Οι πρωτιές της Ευρώπης
Μια νέα εποχή 25.05.26

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μετακομίσεις στο εξωτερικό. Η μετανάστευση είναι ένα από τα πιο σύνθετα, πολυδιάστατα και διαχρονικά ζητήματα. Ο μικρός οδηγός της Remitly.

Στράτος Ιωακείμ
Ξεπέρασαν τα 51,7 δισ. ευρώ τα χρέη στο ΚΕΑΟ / ΕΦΚΑ – Λύση ή παρηγοριά η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων;
Ασφαλιστικές οφειλές 25.05.26

Τα νέα στοιχεία του ΚΕΑΟ για τις οφειλές των ασφαλισμένων είναι αποκαλυπτικά. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα χρέη αυξήθηκαν κατά 471.000 ευρώ, αγγίζοντας συνολικά τα 5,78 δισεκ. ευρώ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ελεγκτικό συνέδριο: Με απευθείας ανάθεση σε ιδιώτες το 90% των «εσωτερικών» ελέγχων στο Δημόσιο
Αποκαλυπτική έκθεση 25.05.26

Από τα 8,9 εκατομμύρια ευρώ που ξόδεψε το Δημόσιο σε εξωτερικούς συνεργάτες για να διεξάγουν εσωτερικούς ελέγχους, τα 7,6 εκατ. δόθηκαν με απευθείας ανάθεση. Τι αποκαλύπτει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα: Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ η Ελλάδα
Oxford Economics 25.05.26

H θετική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγικότητα αρχίζει και γίνεται ορατή, αλλά μόνο στις «τοπ 5 χώρες» της ΕΕ, με την υψηλότερη χρήση ΑΙ. Στις υπόλοιπες... πέρα βρέχει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ευρώπη: Οι «μάχες» της Ευρώπης με τις επόμενες εστίες αστάθειας και η νέα κανονικότητα για τους «27»
Διεθνής Οικονομία 24.05.26

Από την πανδημία στο ενεργειακό σοκ, από την ακρίβεια στις γεωπολιτικές εντάσεις, η «έκτακτη ανάγκη» μοιάζει να γίνεται το νέο οικονομικό μοντέλο για την Ευρώπη.

Αλέξανδρος Κλώσσας
Αεροπορικά καύσιμα: Επιχείρηση «σώστε το καλοκαίρι» – Ο «στεγνός» Ιούλιος απομακρύνεται…
Οι εξελίξεις 24.05.26

Με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται μεν πτωτικά αλλά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τα βλέμματα στρέφονται στον κίνδυνο μιας ενδεχόμενης σοβαρής κρίσης εφοδιασμού σε καύσιμα αεροσκαφών (το καλοκαίρι) με όλα τα σενάρια να βρίσκονται στο τραπέζι αλλά ένα από αυτά έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος…

Στράτος Ιωακείμ
Δήμαρχος Πάτμου για Δέλλα και Μαστροκώστα: «Την πήρε στα χέρια του με τρυφερότητα»
«Ο κόσμος του» 25.05.26

Ο Νικήτας Τσαμπαλάκης, δήμαρχος Πάτμου, συνάντησε τυχαία τον Τραϊανό Δέλλα στον «Ευαγγελισμό» όπου νοσηλεύονταν η αγαπημένη του, Γωγώ Μαστροκώστα.

Έρευνα 25.05.26

Ο τουρισμός αποτελεί τον αιμοδότη της ελληνικής οικονομίας όμως παρά τη δυναμική του τομέα, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν συστηματική υποαμοιβή, απλήρωτες υπερωρίες και μια γενικότερη αίσθηση εργασιακής υποτίμησης.

Στράτος Ιωακείμ
Ο αγχώδης Ιταλός διαιτητής του τελικού του Conference League και οι ασκήσεις οραματισμού!
Ποδόσφαιρο 25.05.26

Μεγάλο ραντεβού έχει το βράδυ της Τετάρτης ο Μαουρίτσιο Μαριάνι καθώς θα σφυρίξει τον τελικό του Conference League Κρίσταλ Πάλλας-Ράγιο Βαγεκάνο στη Λειψία. Συνεργάζεται και με ψυχολόγο

Καθυστερήσεις στην συμφωνία για ΗΠΑ και Ιράν, εξαιτίας της ορολογίας για τα πυρηνικά και τις κυρώσεις
Κόσμος 25.05.26

Καθώς τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν φοβούνται πως «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες», είναι πολύ αυστηροί στις διατυπώσεις τους, ώστε να μην υπάρχουν ασάφειες, κάτι που καθυστερεί την διαδικασία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
EE: Από τους ρωσικούς αγωγούς στο αμερικανικό LNG – Η εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα όμως παραμένει
Ίδιος παρονομαστής 25.05.26

Η παρατεταμένη εξάρτηση από μια πηγή ενέργειας που δεν είναι ούτε άφθονη ούτε βιώσιμη εντός της ΕΕ ενέχει σημαντικούς κινδύνους. Ο κίνδυνος αυτός έγινε για άλλη μια φορά εμφανής κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης με το Ιράν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νετανιάχου: Διέταξε «αύξηση της πίεσης» στον Λίβανο – Νέα κλιμάκωση
Βιντεοσκοπημένη δήλωση 25.05.26

Η εντολή Νετανιάχου ήρθε λίγες ώρες αφότου οι ακροδεξιοί υπουργοί του ζήτησαν να επανεκκινήσει τον πόλεμο στον Λίβανο - Εντολές εκκένωσης από το Ισραήλ για πολλές περιοχές

Νεκτάριος Δαργάκης
Ισπανός υπήκοος που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο ανιχνεύτηκε θετικός στον χανταΐό
Κόσμος 25.05.26

Ένας Ισπανός ο οποίος βρίσκονταν ήδη σε καραντίνα σε νοσοκομείο της Μαδρίτης, βρέθηκε θετικός στον χανταϊό. Καμία αλλαγή στην επιδημιολογική αντίδραση στην Ισπανία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΑΕΚ – Άρης Betsson 102-99: Πρόκριση «θρίλερ» για την «Ενωση», με τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά (vids)
Μπάσκετ 25.05.26

H ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 102-99 στη SUNEL Arena στον 3ο προημιτελικό των Play Off της GBL, έκανε το 2-1 στις νίκες και πήρε το «εισιτήριο» για τους «4», όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα.

Υποψία σκανδάλου στα προγράμματα κατάρτισης – Το έργο στις φυλακές που τροποποιήθηκε και τα κέντρα που αποκλείστηκαν
Ελλάδα 25.05.26

Ολοένα και περισσότερες είναι οι ενδείξεις αδιαφάνειας σε προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ και της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής

Λαϊκές αντιδράσεις στη Βολιβία – Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του προέδρου
Κινητοποιήσεις 25.05.26

Ο πρόεδρος Πας αντιμετωπίζει ένα κίνημα αμφισβήτησης, αν και ανέλαβε τα καθήκοντά του μόλις τον περασμένο Νοέμβριο, σε μια περίοδο που η Βολιβία διανύει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση εδώ και 40 χρόνια

Ο σκανδαλώδης έρωτας των Μάμι Βαν Ντόρεν και Στιβ Κόχραν
Νεκρό σώμα 25.05.26

Στη νέα της αυτοβιογραφία με τίτλο «You Thought I Was Dead», η Μάμι Βαν Ντόρεν αναπολεί τα τέλη της δεκαετίας του '50, όταν πρωταγωνίστησε σε δύο ταινίες με τον γοητευτικό ταραχοποιό Στιβ Κόχραν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ζάκυνθος: Δραματική επιχείρηση διάσωσης 22χρονου στο Ναυάγιο – Βίντεο ντοκουμέντο
InShorts 25.05.26

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της 17η ΕΜΟΔΕ , του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο νεαρός τουρίστας είναι καλά στην υγεία του.

Ισπανία: Ο πρώην πρωθυπουργός Φελίπε Γκονθάλεθ ζητά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών
Παρέμβαση 25.05.26

Ο νυν πρωθυπουργός Φελίπε Σάντσεθ δήλωσε ότι οι εκλογές στην Ισπανία θα γίνουν το 2027 - Τι είπε ο Φελίπε Γκονθάλεθ μετά την άσκηση δίωξης στον Χοσέ Λουίς Ροδρίγκες Θαπατέρο

«Τσουνάμι» αλλαγών στη Μίλαν: Τέλος ο Αλέγκρι και άλλοι τρεις, υπ’ ατμόν ο Ιμπραΐμοβιτς!
Ποδόσφαιρο 25.05.26

Ο ιδιοκτήτης της Μίλαν Τζέρι Καρντινάλε πήρε σκούπα και απέλυσε όλους τους διευθυντές επειδή η ομάδα δεν βγήκε στο Champions League. Παρελθόν και ο προπονητής Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της δολοφονίας του 67χρονου από τον γιο του
Ελλάδα 25.05.26

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στην αδελφή του ότι είχε σκοτώσει τον πατέρα τους έπειτα από έντονο καβγά. Μετά την προσαγωγή του στις Αρχές, ομολόγησε την πράξη του.

Νέα Αριστερά: «Ξεκαθάρισμα» και σαφές μήνυμα Σακελλαρίδη – «Όποιοι βουλευτές φύγουν, να το πράξουν άμεσα»
Πολιτική Γραμματεία 25.05.26

Στην ανάγκη να ξεκαθαρίσουν άμεσα τη θέση τους όσα μέλη της ΚΟ θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν, μετά και την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, αναφέρθηκε στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Πέντε τρόποι να θωρακίσετε τη δουλειά σας απ’ την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Διεθνής Οικονομία 25.05.26

Καθώς πολλοί ρόλοι κινούνται προς την «ενίσχυση» και όχι την πλήρη αντικατάσταση, η βελτίωση των δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει τη διαφορά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μετανάστευση: Αναζητώντας άλλη στέγη – Οι καλύτερες χώρες για μετεγκατάσταση – Οι πρωτιές της Ευρώπης
Μια νέα εποχή 25.05.26

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μετακομίσεις στο εξωτερικό. Η μετανάστευση είναι ένα από τα πιο σύνθετα, πολυδιάστατα και διαχρονικά ζητήματα. Ο μικρός οδηγός της Remitly.

Στράτος Ιωακείμ
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

