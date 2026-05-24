Κυριακή 24 Μαϊου 2026
Αντιδράσεις από ΠΟΜΙΔΑ: Νέος διπλός «αυτοδιοικητικός ΕΝΦΙΑ» και 27ετές ενοικιοστάσιο στα ακίνητα
Οικονομία 24 Μαΐου 2026, 15:31

Για νέο τριπλάσιο ΕΝΦΙΑ κάνει λόγο η ΠΟΜΙΔΑ και ζητά την απόσυρση διατάξεων του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών 

Την έντονη αντίδραση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) προκαλεί το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών  για το νέο «Αυτοδιοικητικό Κώδικα».

Οπως επισημαίνεται,  με τις διατάξεις του «προκαλείται τριπλάσια ετήσια οικονομική επιβάρυνση στους ιδιοκτήτες ακινήτων με έναν νέο διπλό φόρο, υπέρ Δήμων αλλά τώρα και των Περιφερειών, στην ουσία έναν νέο ετήσιο «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» που θα ισχύει παράλληλα με τον κρατικό, με συνολικό συντελεστή έως και 1,05 ο/οο ετησίως…»

Παράλληλα με τις διατάξεις του θεσπίζεται ένα κατοχικής κυριολεκτικά έμπνευσης 27ετές αναγκαστικό «Ενοικιοστάσιο» στις νέες μισθώσεις ιδιωτικών ακινήτων που θα έχει ως συνέπεια ότι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, αντί να κερδίσουν από αυτό, στο εξής δεν θα μπορούν να βρουν ακίνητα για τις στεγαστικές ανάγκες των υπηρεσιών τους!

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΟΜΙΔΑ, οι κυριότερες αλλαγές με το νέο «Αυτοδιοικητικό Κώδικα» έχουν ως εξής:

Αρθρο 389. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ. Παραμένει ο προβλεπόμενος στο σχέδιο νέος μειωμένος συντελεστής 10% για τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού που επιβάλλονται στις εξής κατηγορίες ακινήτων:

1.Στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται χωρίς ηλεκτρολογική εγκατάσταση

2.Στεγασμένους χώρους με ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος για λόγους ασφαλείας

3. Ακίνητα με ηλεκτροδότηση που διακόπηκε, με αυτοδίκαιη μετάπτωση στο μειωτικό συντελεστή, χωρίς υποχρέωση δήλωσης από τους ιδιοκτήτες.

Θετική η διάταξη αυτή, ανταποκρινόμενη σε πάγιο αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ. ΄Όμως η άποψή μας είναι ότι στην κατηγορία αυτή πρέπει ρητά να προστεθούν και οι αποθήκες-οριζόντιες ιδιοκτησίες των πολυκατοικιών, οι οποίες ενώ είναι βοηθητικοί χώροι όπου ουδεμία δραστηριότητα ασκείται και είναι υποτυπώδης η ηλεκτρολογική εγκατάσταση και ελάχιστη η κατανάλωση ρεύματος, εν τούτοις χρεώνονται δημοτικά τέλη ως να ήταν χώροι κύριας χρήσης (κατοικίες).

ΠΟΜΙΔΑ: Nα διαγραφούν οι διατάξεις

Αρθρο 393. ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΕΝΦΙΑ» (Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης). Το πλαίσιό του αυξάνεται στο διπλάσιο επί του ισχύοντος πλαισίου του ΤΑΠ (από 025-0,35 ο/οο σε 0,30-0,70 ο/οο) αντί για τον τριπλασιασμό που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο, αλλά…

Αρθρο 447. …ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ «ΕΝΦΙΑ» (Τέλος Περιφερειακής Ανάπτυξης). …Όμως, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου προβλέπεται δυνητικά η επιβολή και ενός νέου Τέλους Περιφερειακής Ανάπτυξης με πλαίσιο 0,15-0,35 ο/οο, που θα βεβαιώνεται και θα εισπράττεται με την ίδια διαδικασία.

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ «ΕΝΦΙΑ»: Ουσιαστικά, με την προσθήκη και του Περιφερειακού Τέλους, καταλήγουμε και πάλι ακριβώς στον τριπλασιασμό (από 0,35 στο 1,05 ο/οο) της ισχύουσας επιβάρυνσης από το ΤΑΠ, δηλαδή σε νέο «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ», ανώτερο μάλιστα από το ΕΤΑΚ, πρόδρομο του σημερινού κρατικού ΕΝΦΙΑ όπου ο συντελεστής ήταν 1 ο/οο! Η κατάργηση του Φόρου Ηλεκτροδοτουμένων Χώρων (Φ.Η.Χ.) δεν αποτελεί αντιστάθμισμα στα νέα βάρη, γιατί αυτό επιβάρυνε τους ενοικιαστές, ενώ το νέο τέλος επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τους ιδιοκτήτες.

Διαδικαστικά τα τριπλάσια σε ύψος ποσά των δύο νέων τελών θα εισπράττονται και αυτά μέσω των λογαριασμών ενέργειας και όταν τα πληρώνουν οι ενοικιαστές, θα μπορεί να τα παρακρατούν από τα ενοίκια που θα καταβάλουν στους ιδιοκτήτες. Όμως η καταβολή κάθε μήνα μειωμένων ποσών ενοικίων, σύμφωνα με το νέο νόμο για την υποχρεωτική τραπεζική καταβολή τους θα θεωρείται από την ΑΑΔΕ ως ελλιπής καταβολή με αποτέλεσμα οι εκμισθωτές να χάνουν το αφορολόγητο ποσοστό 5% επί των ενοικίων τους, οι δε ενοικιαστές να χάνουν την επιστροφή ενοικίου και το επίδομα στέγασης. Γι΄αυτό πρέπει να διαγραφούν στο σύνολό τους οι διατάξεις αυτές.

Άρθρο 428 Επιβολή Ανταποδοτικού Τέλους Απαλλοτρίωσης και

Αρθρο 430. Επιβολή Δυνητικών Τελών για οποιαδήποτε υπηρεσία ή έργο, με αποφάσεις των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων.

Αρθρο 510. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ Μετά τις διαμαρτυρίες της ΠΟΜΙΔΑ περιορίζεται σε πενταετή η προθεσμία για τις κανονικά βεβαιούμενες οφειλές ενώ περιορίζεται σε δεκαετή η παραγραφή για τυχόν αδήλωτα δημοτικά τέλη, που με το αρχικό σχέδιο θα ήταν έως 65 έτη, και ΤΑΠ που με το σχέδιο θα ήταν έως 33 έτη. Η παραγραφή πρέπει να περιοριστεί γενικά στην πενταετία, όπως έχει νομολογηθεί από το ΣτΕ και ήδη ισχύει στο δημόσιο τομέα.

«Απαράδεκτο ενοικιοστάσιο»

Σχετικά με τη διάρκεια των νέων μισθώσεων, η ΠΟΜΙΔΑ υπογραμμίζει τα εξής :

Αρθρο 555. ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: ΚΑΙ 27ετές ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ «ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟ»!

3.Η διάρκεια των νέων μισθώσεων ακινήτων προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες θα είναι έως δώδεκα (12) έτη, με δικαίωμα μονομερούς παράτασής τους μέχρι δώδεκα (12) + τρία (3) έτη ακόμη, ανεξαρτήτως αν η προκήρυξη του διαγωνισμού ή η σύμβαση της μίσθωσης προβλέπει μικρότερο χρονικό διάστημα. Μετά τις διαμαρτυρίες της ΠΟΜΙΔΑ, εξαιρέθηκαν οι ήδη ισχύουσες μισθώσεις ιδιωτικών ακινήτων και διαγράφηκαν και άλλες δυσμενέστατες προβλέψεις του αρχικού σχεδίου.

‘Ομως ο Δήμος ή η Περιφέρεια θα μπορεί να προβεί μονομερώς σε πρόωρη λύση της μίσθωσης πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου αζημίως, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον εκμισθωτή. Από την ημερομηνία αυτή, το σ.ν προβλέπει ότι παύει κάθε υποχρέωση για καταβολή μισθωμάτων, ακόμη και αν το ακίνητο συνεχίσει να παρακρατείται αυθαίρετα και να μην αποδίδεται στον ιδιοκτήτη του!

Με τον τρόπο αυτό η περιουσία του ιδιώτη εκμισθωτή του ακινήτου δεσμεύεται για 27 χρόνια (!), ότι και να γράφει η προκήρυξη ή η σύμβαση της μίσθωσης, ο δε μισθωτής Ο.Τ.Α. δεν έχει καμία απολύτως δέσμευση εφόσον μπορεί να διακόψει οποτεδήποτε την μίσθωση μονομερώς με μηνιαία προειδοποίηση.

Και οι διατάξεις αυτές πρέπει να διαγραφούν, τονίζει η ΠΟΜΙΔΑ, καθόσον με αυτές δημιουργείται ένα νέο απαράδεκτο «Ενοικιοστάσιο» εις βάρος των εκμισθωτών ακινήτων, η θέσπιση του οποίου θα εξελιχθεί και σε βάρος της Αυτοδιοίκησης που δεν θα βρίσκει πλέον ακίνητα προς μίσθωση, αφού ουδείς πλέον ιδιοκτήτης θα δέχεται να συμμετάσχει σε διαγωνισμό εκμίσθωσης ακινήτου για να μην «χάσει» ουσιαστικά την περιουσία του από την παράλογη αυτή 27ετή αναγκαστική δέσμευση!

