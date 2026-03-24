ΕΝΦΙΑ: Άνοιξε το Ε9 για διορθώσεις – Τα λάθη που φουσκώνουν τον φόρο
Οικονομία 24 Μαρτίου 2026, 12:10

ΕΝΦΙΑ: Άνοιξε το Ε9 για διορθώσεις – Τα λάθη που φουσκώνουν τον φόρο

Η ΑΑΔΕ ενεργοποίησε την πλατφόρμα για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τον ΕΝΦΙΑ

Τη δυνατότητα να διορθώσουν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ εφόσον υπάρχουν λάθη, έχουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, μέσω της ειδικής πλατφόρμας που άνοιξε η ΑΑΔΕ, ώστε να μειώσουν τον φόρο που αρχικώς καταλογίστηκε.

Μέχρι 31η Ιουλίου 2026, οι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλουν διορθωτικές (τροποποιητικές) δηλώσεις χωρίς πρόστιμο

Όσοι διαπιστώσουν ότι ο ΕΝΦΙΑ δεν υπολογίστηκε σωστά, έχουν την ευχέρεια να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για το έτος 2026 στην εφαρμογή «Δήλωση Ε9/ΕΝ.Φ.Ι.Α.» στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ (στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.aade.gr/polites/akinita/dilosi-e9-enfia).

ΕΝΦΙΑ και διορθώσεις Ε9

Με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, ακυρώνεται το εκκαθαριστικό που έχει εκδοθεί και θα αντικατασταθεί από νέο, στο οποίο θα επαναπροσδιορίζεται ο φόρος, ενώ πρέπει να σημειωθεί, πως η τροποποιητική δήλωση υπιοβάλλεται χωρίς πρόστιμο.

Μέχρι 31η Ιουλίου 2026, οι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλουν διορθωτικές (τροποποιητικές) δηλώσεις χωρίς πρόστιμο, προκειμένου να γίνει σωστά η νέα εκκαθάριση του φόρου.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στον έλεγχο του Ε9 και από όλους τους ιδιοκτήτες, γιατί μια σειρά από φαινομενικά «μικρά» λάθη καταλήγουν σε αισθητά υψηλότερο φόρο.

Λανθασμένα τετραγωνικά σε βοηθητικούς χώρους, εσφαλμένη καταχώριση κύριων και δευτερευόντων χώρων, απουσία στοιχείων για ημιτελή κτίσματα, λάθος αναγραφή ποσοστών συνιδιοκτησίας, μη συμπλήρωση ορόφου ή πλημμελής περιγραφή εμπράγματου δικαιώματος είναι μερικά από τα συνηθέστερα σφάλματα που “φουσκώνουν” τον ΕΝΦΙΑ.

Το ίδιο ισχύει και για την παλαιότητα του ακινήτου, όπου κρίσιμο στοιχείο είναι το έτος της οικοδομικής άδειας, αλλά και για τα αγροτεμάχια, όπου λανθασμένη αποτύπωση χρήσης ή χαρακτηριστικών μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον φόρο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ένα λάθος πεδίο στο Ε9 δεν είναι απλή τυπική αστοχία αλλά άμεση αιτία επιβάρυνσης του εκκαθαριστικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε χρόνο διορθώνονται περίπου 700.000 – 900.000 δηλώσεις Ε9, που σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις τα ακίνητα είτε είναι υποδηλωμένα είτε υπερεκτιμημένα και πρέπει να αποκατασταθεί η πραγματική τους εικόνα.

Vita.gr
Κινδυνεύεις από υπέρταση; Το τεστ του Χάρβαρντ

Κινδυνεύεις από υπέρταση; Το τεστ του Χάρβαρντ

Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα
The Economist 23.03.26

Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα

Μπορεί ο Τραμπ να ανακοίνωσε «πάγωμα» των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, το μέλλον για τις τιμές πετρελαίου και αερίου δεν προβλέπεται ρόδινο. Θα χρειαστούν μήνες έως ότου αποκατασταθούν οι ροές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αγορά ακινήτων: Το 80% θεωρεί απρόσιτη την κατοικία για τους νέους
Focus Bari 23.03.26

Αγορά ακινήτων: Το 80% θεωρεί απρόσιτη την κατοικία για τους νέους

Ανάμικτα είναι τα συμπεράσματα νέας έρευνας της Focus Bari για την αγορά ακινήτων. Οι 7 στους 10 θεωρούν ότι οι τιμές «πλησιάζουν ταβάνι», αλλά οι 6 στους 10 εκτιμούν ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μέτρα στήριξης: Fuel Pass και επιδότηση ντίζελ με το σταγονόμετρο – Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση
Οικονομικές Ειδήσεις 23.03.26

Επιδότηση καυσίμων με το σταγονόμετρο – Τι περιλαμβάνουν τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Οι όροι και τα κριτήρια για τη χορήγηση των επιδοτήσεων στα καύσιμα – Ποιοι δικαιούνται έως και 100 ευρώ επίδομα – Ολα τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Fuel pass, επιδότηση σε diesel κίνησης και ακτοπλοϊκά για Απρίλιο και Μάιο – Ολα τα μέτρα
Οικονομία 23.03.26 Upd: 14:32

Fuel pass, επιδότηση σε diesel κίνησης και ακτοπλοϊκά για Απρίλιο και Μάιο – Ολα τα μέτρα

Αυτή την ώρα εξειδικεύουν τα μέτρα που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός υπό το βάρος κοινωνικών και πολιτικών πιέσεων, ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς

Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό
Καριέρες σε κρίση 23.03.26

Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό

Αντιμέτωποι με την απειλή της ΑΙ, πολλοί στρέφονται στα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ άλλοι ανοίγουν μαγαζιά. Υπάρχουν όμως κι αυτοί που βλέπουν την ΑΙ ως ευκαιρία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κομισιόν στον Μανιάτη: Ούτε ο «νέος» ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακόμα διαπιστευμένος
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

Κομισιόν στον Μανιάτη: Ούτε ο «νέος» ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακόμα διαπιστευμένος

«Η διαπίστευση του ελληνικού οργανισμού πληρωμών βρίσκεται επί του παρόντος υπό αναστολή», καθώς όπως υπογραμμίζει ο αρμόδιος Ευρωπαίος επίτροπος, προκύπτουν ζητήματα συμμόρφωσης του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ με τα σχετικά κριτήρια διαπίστευσης

Δούκας στον Πλεύρη: Ακροδεξιός κατήφορος και εμφυλιοπολεμική ρητορική
Κόντρα 24.03.26

Δούκας στον Πλεύρη: Ακροδεξιός κατήφορος και εμφυλιοπολεμική ρητορική

«Η Αθήνα είναι και θα παραμείνει μία πόλη αλληλεγγύης, συμπερίληψης και διαλόγου, κ. Πλεύρη. Όσο μίσος και αν σπείρετε με τις ακροδεξιές απόψεις σας, εμείς θα συνεχίσουμε στον δρόμο της δικαιοσύνης και της νομιμότητας», διαμηνύει ο Χάρης Δούκας στον υπουργό Μετανάστευσης

Δένδιας για την 25η Μαρτίου: Τιμάμε αυτούς που διαμόρφωσαν εθνική συνείδηση, μετατρέποντάς την σε επαναστατική πράξη
Επικαιρότητα 24.03.26

Δένδιας για την 25η Μαρτίου: Τιμάμε αυτούς που διαμόρφωσαν εθνική συνείδηση, μετατρέποντάς την σε επαναστατική πράξη

«Το 1821 δεν σας κληροδότησε μόνο μια μεγάλη ιστορική μνήμη. Σας κληροδότησε μια διαχρονική συνταγματική απαίτηση: την υπηρεσία στην πατρίδα με πλήρη επίγνωση της αποστολής. Την υποχρέωση να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Ελλάδα ασφαλή, κυρίαρχη και υπερήφανη», τόνισε ο Νίκος Δένδιας στην ημερήσια διαταγή για την εθνική επέτειο

Ιστορίες: 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου – Αυτό το Σάββατο με τα ΝΕΑ
Media 24.03.26

Ιστορίες: 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου – Αυτό το Σάββατο με τα ΝΕΑ

Στις 28 Μαρτίου, ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν με το περιοδικό Ιστορίες, που εστιάζει σε ένα από τα πιο δραματικά και συνάμα ενδοξότερα κεφάλαια της νεότερης ελληνικής ιστορίας

ΜΜΕ Βραζιλίας: «Μπεσίκτας και Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον Φερεϊρίνια»
Ποδόσφαιρο 24.03.26

ΜΜΕ Βραζιλίας: «Μπεσίκτας και Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον Φερεϊρίνια»

Ο Παναθηναϊκός θέλει να ενισχυθεί μεσοεπιθετικά και μια από τις περιπτώσεις που εξετάζει σύμφωνα με δημοσίευμα στη Βραζιλία, είναι αυτή του Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο.

ΣΥΡΙΖΑ: Φτάνουν πια τα «καθρεφτάκια» στους παραγωγούς μας, κ. Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Φτάνουν πια τα «καθρεφτάκια» στους παραγωγούς μας, κ. Μητσοτάκη

«Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για επιδότηση 15% στα λιπάσματα και για 16  λεπτά ανά λίτρο στο diesel κίνησης, είναι ένα καθαρά επικοινωνιακό τέχνασμα, που επιχειρεί να παρουσιάσει ως 'στήριξη' αυτό που στην ουσία είναι μικροπολιτικό 'καμουφλάζ'», καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΚΚΕ: Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους Δήμους – Να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση
Αυτοδιοίκηση 24.03.26

ΚΚΕ: Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους Δήμους – Να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση

«Η κυβέρνηση με την περίφημη 'διάταξη Βορίδη' καθιστά υποχρεωτική την άσκηση έφεσης κατά των θετικών πρωτόδικων αποφάσεων, σύμφωνα με τις οποίες παραμένουν στους δήμους εργαζόμενοι οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη στοιχειώδη λειτουργία τους», καταγγέλλει το ΚΚΕ

Τέμπη: Δικαιολογίες και διευκρινίσεις Φλωρίδη για τις εικόνες ντροπής στην αίθουσα για τη δίκη
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

Τέμπη: Δικαιολογίες και διευκρινίσεις Φλωρίδη για τις εικόνες ντροπής στην αίθουσα για τη δίκη

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης παραδέχθηκε ότι η εικόνα δεν ήταν καλή και, για να δικαιολογήσει το χάος που δημιουργήθηκε στην αίθουσα όπου εκδικάζεται η υπόθεση της τραγωδίας στα Τέμπη - η οποία αποδείχθηκε πολύ μικρή - είπε ότι στις θέσεις των δικηγόρων κάθισαν άνθρωποι που δεν ήταν δικηγόροι

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

