Δεύτερη ευκαιρία για λάθη και παραλείψεις στον ΕΝΦΙΑ – Τι πρέπει να κάνετε

Αναρτήθηκε το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ και διαπιστώσατε λάθη;

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει ξανά η πλατφόρμα του Ε9 για την υποβολή αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων για το έτος 2026, και επαναπροσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ με την έκδοση νέου εκκαθαριστικού.

Τροποποιητική δήλωση χωρίς πρόστιμο μπορούν υποβάλουν μέχρι τις 31 Ιουλίου χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 ή 1.700 κατοίκους που αν και δικαιούνταν μείωση κατά 50% του ΕΝΦΙΑ δεν είχαν καμία έκπτωση στα εκκαθαριστικά λόγω παράλειψης ή σφάλματος στον αριθμό παροχής ρεύματος στο Ε9.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν την ευκαιρία να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις, προκειμένου να αποφύγουν έξτρα χρεώσεις

Στις περιπτώσεις αυτές η μείωση του ΕΝΦΙΑ θα χορηγηθεί με νέα κεντρική εκκαθάριση εφόσον επαληθευτεί η αντιστοίχιση της κύριας κατοικίας.

Σε περίπτωση απαλλαγής ή μείωσης που δεν χορηγήθηκε με την κεντρική εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ψηφιακά στην αρμόδια υπηρεσία (ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ) μέσω της εφαρμογής Τα Αιτήματά μου στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Τα Αιτήματά μου > Νέο αίτημα > Φορολογία > Κεφάλαιο > Αίτηση για χορήγηση μείωσης ή απαλλαγής στον ΕΝΦΙΑ.

Τα λάθη στον ΕΝΦΙΑ

Ο έλεγχος στον ΕΝΦΙΑ 2026 θα πρέπει να εστιασθεί στα ακόλουθα πεδία:

1. Όροφος: σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού ορόφου ή δήλωσης του ακινήτου ως δώμα, για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ο υψηλότερος συντελεστής που αντιστοιχεί στον 6ο όροφο.

2. Βοηθητικοί χώροι: αν αποθήκες η υπόγεια πάρκινγκ έχουν αναγραφεί στο κωδικό για τους κύριους χώρους δεν χορηγείται έκπτωση 90% σε σχέση με τον φόρο που αναλογεί σε χώρο κύριας χρήσης αφού για τους βοηθητικούς χώρους εφαρμόζεται συντελεστής 0,1.

3. Εμπράγματα δικαιώματα: η μη αναγραφή ή η αναγραφή λανθασμένου είδους εμπράγματου δικαιώματος (ψιλή κυριότητα, επικαρπία) φέρνει έξτρα χρεώσεις καθώς το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο φορολογούμενο

4. Συνιδιοκτησία: σε περίπτωση που ο κωδικός για τα ποσοστά συνιδιοκτησίας είναι κενός η υπάρχουν λάθη το ποσοστό υπολογίζεται στο 100% για τον φορολογούμενο οπότε θα πρέπει να πληρώσει ολόκληρο το ποσό του φόρου

5. Ηλικία ακινήτου: αναγράφεται το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας του ακινήτου και όχι το έτος αποπεράτωσης. Η παλαιότητα του ακινήτου μειώνει την τιμή ζώνης και περιορίζει το ύψος του φόρου

6. Κενά-ημιτελή κτίσματα: αν δεν συμπληρωθούν οι σχετικοί κωδικοί χάνεται η μείωση 60% στο φόρο

7. Αγροτεμάχια: λάθη στη περιγραφή της τοποθεσίας του ακινήτου αυξάνουν τη φορολογητέα του αξία ενώ λανθασμένη αναγραφή απόστασης αγροτεμαχίου από τη θάλασσα για μικρότερη των 700 μέτρων εκτινάσσει την οφειλή

8. Κτίσματα εντός αγροτεμαχίων: σε περίπτωση που γεωργικό κτίσμα, αποθήκη η επαγγελματική στέγη που βρίσκεται μέσα σε αγροτεμάχιο δεν δηλωθεί ως τέτοιο θεωρείται κατοικία και ο φόρος του αγροτεμαχίου πενταπλασιάζεται.

Πού θα βρείτε το εκκαθαριστικό

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να βρουν και να εκτυπώσουν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2026, μόλις αναρτηθούν στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ.

Ακολουθούν τη διαδρομή «Εφαρμογές» και να κάνουν κλικ στην επιλογή «Δημοφιλείς εφαρμογές». Στη συνέχεια επιλέγουν την ενότητα «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ».

Με τους κωδικούς TaxisΝet, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να επιλέξουν το έτος 2026 και να ανοίξουν το αντίστοιχο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ 2026, προκειμένου να δουν το ποσό που τους αναλογεί.

Για να το εκτυπώσουν, κάνουν κλικ στο κάτω μέρος του μενού, επιλέγοντας: «Εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης για το έτος 2025 (σε αρχείο.pdf)».

Πηγή: OT