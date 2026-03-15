Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2026 αναρτήθηκαν πριν από λίγο στο myAADE.

Ο συνολικός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,2 δισ. ευρώ, ποσό που αποτελεί βασικό έσοδο για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ο ΕΝΦΙΑ σε 12 δόσεις

Ο φόρος εξοφλείται σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως το τέλος Μαρτίου και την τελευταία έως τον Φεβρουάριο του 2027.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να πληρώσουν:

• εφάπαξ χωρίς έκπτωση

• σε δόσεις μέσω τραπεζών

• μέσω πάγιας ρύθμισης της ΑΑΔΕ

Ποιοι δικαιούνται εκπτώσεις

Παραμένουν και φέτος οι εκπτώσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιοκτητών:

• 10% έως 20% έκπτωση για κατοικίες που είναι ασφαλισμένες έναντι φυσικών καταστροφών

• 50% έκπτωση για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και συγκεκριμένα περιουσιακά κριτήρια

• πλήρης απαλλαγή για ευάλωτες οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά ή άτομα με αναπηρία, υπό προϋποθέσεις

Παράλληλα, πλήρης απαλλαγή ισχύει και για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, σε ζώνες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ή σε πολεοδομικά ανενεργές περιοχές, καθώς και για διατηρητέα μνημεία και ιστορικά κτίρια.

Οι χαμένοι του ΕΝΦΙΑ

Αυξημένο φόρο θα δουν όσοι μέσα στο 2025:

απέκτησαν νέα ακίνητα,

απέκτησαν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα (πλήρη ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία),

τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους αυξάνοντας τα τετραγωνικά που δηλώνονται στο Ε9.

Επιπλέον επιβαρύνσεις θα υπάρξουν για ιδιοκτήτες με ακίνητα αξίας άνω των 400.000 ευρώ, καθώς επιβάλλεται πρόσθετος φόρος με τη μορφή προσαύξησης στον κύριο φόρο για κάθε ακίνητο που υπερβαίνει αυτό το όριο.

Πού θα βρείτε το εκκαθαριστικό

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να βρουν και να εκτυπώσουν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2026, μόλις αναρτηθούν στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ.

Ακολουθούν τη διαδρομή «Εφαρμογές» και να κάνουν κλικ στην επιλογή «Δημοφιλείς εφαρμογές». Στη συνέχεια επιλέγουν την ενότητα «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ».

Με τους κωδικούς TaxisΝet, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να επιλέξουν το έτος 2026 και να ανοίξουν το αντίστοιχο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ 2026, προκειμένου να δουν το ποσό που τους αναλογεί.

Για να το εκτυπώσουν, κάνουν κλικ στο κάτω μέρος του μενού, επιλέγοντας: «Εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης για το έτος 2025 (σε αρχείο.pdf)».

Πηγή: OT.gr