Ώρα ΕΝΦΙΑ για επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων – Οι προϋποθέσεις για πλήρη απαλλαγή

Προ των πυλών βρίσκεται ο φετινός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ. Θα «χτυπήσει την πόρτα» 7 εκατ. ιδιοκτητών ακινήτων το αργότερο μέχρι την Τρίτη 10 Μαρτίου «απαιτώντας» την πληρωμή της πρώτης από τις δώδεκα μηνιαίες δόσεις έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Μόλις φτάσει το «ραβασάκι» οι περισσότεροι φορολογούμενοι θα διαπιστώσουν ότι θα κληθούν να πληρώσουν το ίδιο ποσό φόρου που κατέβαλαν το 2025 ενώ όσοι απέκτησαν κάποιο ακίνητο το περασμένο έτος λόγω αγοράς, γονικής παροχής, δωρεάς ή κληρονομιάς θα δουν το… εκκαθαριστικό να έχει «φουσκώσει» λόγω μεταβολής στην περιουσιακή τους εικόνα.

Το ίδιο θα συμβεί και στους φορολογούμενους που προχώρησαν στην τακτοποίηση αυθαίρετων επιφανειών ή ολοκλήρωσαν την ανέγερση ακινήτων.

Εκπτώσεις έως 100%

Ο φετινός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ επιφυλάσσει ευχάριστες εκπλήξεις με εκπτώσεις που φθάνουν ακόμη και έως 100% για πάνω από 2 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων. Ειδικότερα:

1. Ελαφρύτερο θα είναι το νέο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ για τους φορολογούμενους που πούλησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα στα παιδιά ή τα εγγόνια τους.

2. Με έκπτωση έως 20% θα έχει υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ για τους ιδιοκτήτες κατοικιών φορολογητέας αξίας έως 500.000 ευρώ οι οποίες το 2025 ήταν ασφαλισμένες και για σεισμό και για πυρκαγιά και για πλημμύρα.

Η έκπτωση περιορίζεται στο 10% για κατοικίες φορολογητέας αξίας άνω των 500.000 ευρώ.

3. Για πρώτη φορά, εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι που κατοικούν σε οικισμούς με έως 1.500 κατοίκους (ή 1.700 κατοίκους σε ορισμένες παραμεθόριες περιοχές), εξαιρουμένων των οικισμών της Αττικής πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων θα πληρώσουν μισό ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία τους, η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τα 400.000 ευρώ.

4. Επίσης, περισσότεροι από 700.000 φορολογούμενοι με πολύ χαμηλά εισοδήματα θα λάβουν έκπτωση 50% ή πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.

Η μείωση 50% στον φόρο αφορά νοικοκυριά με οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε μέλος, και ακίνητη περιουσία εντός καθορισμένων ορίων.

Πλήρη απαλλαγή από τον φόρο δικαιούνται οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και άτομα με αναπηρία άνω του 80%, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια.

5. Απαλλάσσονται από τον φόρο φορολογούμενοι με ακίνητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές καθώς και τα διατηρητέα ακίνητα.

Διπλάσιος φόρος

Στους «χαμένους» του φετινού ΕΝΦΙΑ είναι οι τράπεζες και οι servicers που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους κλειστά ακίνητα.

Ο φόρος που θα πληρώσουν θα είναι «φουσκωμένος» κατά 100% ενώ από τον διπλάσιο ΕΝΦΙΑ γλιτώνουν οι κατοικίες που έχει ενοικιαστεί για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών μέσα στο 2025.

Το εκκαθαριστικό

Η πρόσβαση στα εκκαθαριστικά απλή. Μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ, οι φορολογούμενοι επιλέγουν «Εφαρμογές» και στη συνέχεια «Δημοφιλείς Εφαρμογές», όπου εντοπίζουν την ενότητα «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ» και στη συνέχεια με τη χρήση κωδικών Taxis επιλέγουν το έτος 2026 και ανοίγουν το εκκαθαριστικό τους.

Οσοι επιλέξουν να πληρώσουν εφάπαξ το ποσό δεν θα έχουν καμία έκπτωση, ενώ όσοι δεν μπορούν να εξοφλήσουν τον φόρο σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις και επιθυμούν περισσότερες δόσεις μπορούν μέσω της πάγιας ρύθμισης να «σπάσουν» την οφειλή σε έως 24 έντοκες δόσεις.

