Σημαντική είδηση:
25.05.2026 | 10:25
Συναγερμός στην Πάτρα: Εντοπίστηκε σορός άνδρα να επιπλέει στη θάλασσα
Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,18 δισ. στο πρώτο τετράμηνο του 2026
Οικονομία 25 Μαΐου 2026, 11:34

Ο προϋπολογισμός και οι φόροι που υπεραπέδωσαν το πρώτο τετράμηνο του 2026 – Πώς κινήθηκαν οι δαπάνες

Μήπως η πλευρά που κοιμόμαστε επηρεάζει το πώς νιώθουμε όλη μέρα;

Πρωτογενές πλεόνασμα 5ω,18 δισ.  ευρώ καταγράφει ο κρατικός προϋπολογισμός το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου του 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.887 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 909 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2026 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026 και πλεονάσματος 1.850 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Ο προϋπολογισμός

Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 5.185 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2.298 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 5.148 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2025.

Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 25,175 δισ. ευρώ, με ενισχυμένες εισπράξεις από ΦΠΑ και μεταβιβάσεις

Εξαιρώντας ποσό ύψους 197 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό  πληρωμών σε εξοπλιστικά προγράμματα, ποσό ύψους 593 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό επενδυτικών πληρωμών και ποσό ύψους 249 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό κεφαλαιακών ενισχύσεων και μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους, καθώς και ποσό ύψους 135 εκατ. ευρώ από τη 2η δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό που δημοσιονομικά καταγράφεται κατά τη διάρκεια των ετών της παραχώρησης, ποσό 884 εκατ. ευρώ από πρόωρα έσοδα του ΤΑΑ και ποσό 461 εκατ. ευρώ που αφορά σε πρόωρα ταμειακά έσοδα του ΠΔΕ, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση έναντι των στόχων του προϋπολογισμού, ανέρχεται σε 368 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.

Σημείωση: στα έσοδα μηνός Ιανουαρίου 2026, καταγράφηκαν τα ποσά από τις απαιτούμενες συναλλαγές για την ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των τριών (3) κάθετων οδικών αξόνων της για 35 χρόνια, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 5260/2025 (Α’ 229).

Ειδικότερα: ποσό 306 εκατ. ευρώ που αφορά στον ΦΠΑ 24% επί του τιμήματος της συναλλαγής, αποδόθηκε από τον παραχωρησιούχο στο Ελληνικό Δημόσιο, καταγράφηκε στην κατηγορία «Φόροι» και συνοδεύτηκε με ισόποση επιστροφή φόρου.

Ακολούθως, το ίδιο ποσό των 306 εκατ. ευρώ, αποδόθηκε εκ νέου στο Ελληνικό Δημόσιο και καταγράφηκε στην κατηγορία «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών».

Την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 25.175 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.110 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Η υπερεκτέλεση αυτή οφείλεται κυρίως στην είσπραξη, κατά τον μήνα Απρίλιο, της έβδομης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), ύψους 884 εκατ. ευρώ, η οποία είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τον Ιούνιο 2026, καθώς και στα αυξημένα έσοδα ΠΔΕ κατά 461 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 22.664 εκατ. ευρώ, και περιλαμβάνουν: (α) το ποσό των 306 εκατ. ευρώ, από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε, και (β) το ποσό των 135 εκατ. ευρώ από τη 2η δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό που είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί στο τέλος του 2025. Αν εξαιρεθούν τα ανωτέρω ποσά, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 22.223 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 118 εκατ. ευρώ ή 0,5% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής :

  • Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 9.998 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 559 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι αν εξαιρεθεί το ποσό των 306 εκατ. ευρώ της ανωτέρω σύμβασης παραχώρησης, τα έσοδα από ΦΠΑ είναι αυξημένα κατά 253 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
  • Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 2.024 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 181 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 1.314 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 20 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 7.086 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 185 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων: ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι αυξημένος κατά 51 εκατ. ευρώ, ενώ ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μειωμένος κατά 112 εκατ. ευρώ και οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος μειωμένοι κατά 124 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 18 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 3.129 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.207 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της νωρίτερης είσπραξης ποσού 884 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως προαναφέρθηκε. Επιπλέον, ποσό 2.098 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 313 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 989 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν το ποσό των 306 εκατ. ευρώ, από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε. Εξαιρουμένου αυτού, τα ανωτέρω έσοδα ανήλθαν σε 683 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 262 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Tα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 976 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 218 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ποσό 213 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 148 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2.601 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 206 εκατ. ευρώ από τον στόχο (2.395 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026, εξαιτίας της επιστροφής ΦΠΑ ύψους 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε.

Τα συνολικά έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.311 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 461 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο (1.850 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Ειδικότερα τον Απρίλιο 2026, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6.667 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 1.425 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, εξαιτίας κυρίως της είσπραξης τον Απρίλιο ποσού 884 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως προαναφέρθηκε, καθώς και των αυξημένων εσόδων ΠΔΕ κατά 260 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

Tα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 5.482 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15 εκατ. ευρώ ή 0,3% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής :

  • Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 2.595 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 121 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 560 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 37 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 284 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 35 εκατ. ευρώ.
  •  Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 1.356 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 144 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι μειωμένος κατά 132 εκατ. ευρώ, ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων αυξημένος κατά 4 εκατ. ευρώ και οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος μειωμένοι κατά 15 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ, πλησίον του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 1.295 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.146 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ποσό 884 αφορά έσοδα από το ΤΑΑ, όπως προαναφέρθηκε, ενώ ποσό 344 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα του ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 231 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 338 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 191 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 221 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 94 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ποσό 36 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 29 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Oι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 673 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 21 εκατ. ευρώ από τον στόχο (652 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 380 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 260 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο (120 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 ανήλθαν στα 23.288 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 685 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (23.974 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Επίσης, είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 κατά 2.079 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού, οι πληρωμές εμφανίζονται μειωμένες κατά 92 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο.

Αξιοσημείωτες μεταβιβάσεις είναι οι ακόλουθες:

  • Η επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ύψους 825 εκατ. ευρώ,
  • Η επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Ασφάλισης ύψους 869 εκατ. ευρώ,
  • Η επιχορήγηση ύψους 424 εκατ. ευρώ προς την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων,
  • Οι μεταβιβάσεις προς τα νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ύψους 494 εκατ. ευρώ,
  • Οι επιχορηγήσεις προς τους συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ) ύψους 141 εκατ. ευρώ,
  • Η επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας ύψους 131 εκατ. ευρώ για την πληρωμή του FUEL PASS.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 2.938 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 593 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Ωστόσο, παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με τις αντίστοιχες πληρωμές του 2025 κατά 327 εκατ. ευρώ.

Societe Generale: Ανθεκτικές οι ευρωπαϊκές αγορές… αλλά εμφανίζονται ρωγμές

Μήπως η πλευρά που κοιμόμαστε επηρεάζει το πώς νιώθουμε όλη μέρα;

Bally’s Intralot: Νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα

Bally’s Intralot: Νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα

Ελεγκτικό συνέδριο: Με απευθείας ανάθεση σε ιδιώτες το 90% των εσωτερικών ελέγχων στο Δημόσιο
Αποκαλυπτική έκθεση 25.05.26

Από τα 8,9 εκατομμύρια ευρώ που ξόδεψε το Δημόσιο σε εξωτερικούς συνεργάτες για να διεξάγουν εσωτερικούς ελέγχους, τα 7,6 εκατ. δόθηκαν με απευθείας ανάθεση. Τι αποκαλύπτει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα: Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ η Ελλάδα
Oxford Economics 25.05.26

H θετική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγικότητα αρχίζει και γίνεται ορατή, αλλά μόνο στις «τοπ 5 χώρες» της ΕΕ, με την υψηλότερη χρήση ΑΙ. Στις υπόλοιπες... πέρα βρέχει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ευρώπη: Οι «μάχες» της Ευρώπης με τις επόμενες εστίες αστάθειας και η νέα κανονικότητα για τους «27»
Διεθνής Οικονομία 24.05.26

Από την πανδημία στο ενεργειακό σοκ, από την ακρίβεια στις γεωπολιτικές εντάσεις, η «έκτακτη ανάγκη» μοιάζει να γίνεται το νέο οικονομικό μοντέλο για την Ευρώπη.

Αλέξανδρος Κλώσσας
Οι εξελίξεις 24.05.26

Με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται μεν πτωτικά αλλά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τα βλέμματα στρέφονται στον κίνδυνο μιας ενδεχόμενης σοβαρής κρίσης εφοδιασμού σε καύσιμα αεροσκαφών (το καλοκαίρι) με όλα τα σενάρια να βρίσκονται στο τραπέζι αλλά ένα από αυτά έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος…

Στράτος Ιωακείμ
Από το οκτάωρο στην ευέλικτη εργασία – Πώς θα είναι το γραφείο του μέλλοντος
Έρευνα 24.05.26

Σύμφωνα με νέα έρευνα της International Workplace Group εργαζόμενοι και στελέχη ανθρώπινου δυναμικού διεθνώς αναμένουν ότι έως το 2050 οι αλλαγές αυτές θα έχουν αλλάξει εκ βάθρων το εργασιακό τοπίο

Σύνταξη
Έκθεση Eurofound 24.05.26

Εντείνεται η στεγαστική ανασφάλεια στην Ευρώπη - Σχεδόν τρεις στους δέκα ενοικιαστές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι είναι πιθανό να αφήσουν το σπίτι τους γιατί δεν θα μπορούν να το πληρώνουν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο
Όλα τα λεφτά για την ΑΙ 24.05.26

Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021.

Σύνταξη
AI 24.05.26

Στο φόντο βρίσκεται η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αναδιαμορφώνει την κλίμακα σύναψης ανάλογων συμφωνιών σε πολλούς τομείς, όπως στην ενέργεια και στην τεχνολογία

«Σβήνονται» πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία – Ποιους αφορά
Οικονομία 24.05.26

Η απαλλαγή θα καλύπτει φορολογούμενους οι οποίοι, όπως συχνά διαπιστώνεται σε διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ, αμελούν να υποβάλουν δήλωση -ή σπεύδουν εκ των υστέρων, με καθυστέρηση, να την υποβάλλουν εκπρόθεσμα- εφόσον δεν προκύπτει φόρος προς καταβολή, ή το ποσό είναι πολύ μικρό

Σύνταξη
Μειώσεις φόρων 24.05.26

Ποια μέτρα του πακέτου έχουν «κλειδώσει» - Στο τραπέζι η σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου και η μείωση φόρων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ορίζοντα τη ΔΕΘ

Μαρία Βουργάνα
Το δημογραφικό συρρικνώνει τα τετραγωνικά των ακινήτων – Αυξημένη ζήτηση σε μικρότερες κατοικίες
Οι τάσεις 24.05.26

Πώς η γήρανση και η συρρίκνωση του πληθυσμού ξαναγράφει το χάρτη της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Οι τάσεις, οι τιμές, οι προτιμήσεις των αγοραστών και το δημογραφικό.

Στράτος Ιωακείμ
Β. Κικίλιας: «51% περισσότεροι έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία – Μηδενική ανοχή σε θέματα ασφάλειας»
Ελλάδα 25.05.26

Οι έλεγχοι αφορούν, μεταξύ άλλων, ζητήματα ασφάλειας στα πλοία, πυρασφάλειας, σωστικών μέσων, συντήρησης και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των μηχανημάτων

Ο Τραμπ τώρα θέλει χρόνο για τη συμφωνία – «Πλακώματα» στους Ρεπουμπλικανούς και αναζήτηση αφηγήματος για τη νίκη
Παγιδευμένος 25.05.26

Ο Τραμπ λέει τώρα ότι η συμφωνία με το Ιράν χρειάζεται χρόνο, καθώς τα «γεράκια» των Ρεπουμπλικανών βλέπουν ταπείνωση των ΗΠΑ - Αναζητώντας αφήγημα νίκης οι ΗΠΑ στρέφονται ξανά στις Συμφωνίες του Αβραάμ

Φύλλια Πολίτη
Στο μικροσκόπιο της ΕΕ το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη: Τι θα ψάξει κάθε Επιτροπή που φτάνει στην Ελλάδα
Πολιτική 25.05.26

Δύο Επιτροπές της Ε.Ε. θα ελέγξουν ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη. Η Επιτροπή Cont βάζει στο στόχαστρο τις επιδοτήσεις, ακολουθούν τα Τέμπη, το Κράτος Δικαίου, ενώ παραμονεύει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η συνάντηση στο Στρασβούργο που η κυβέρνηση τα «βρήκε σκούρα»

Δημήτρης Τερζής
Η Apple μετέδωσε αγώνα του MLS γυρισμένο εξ ολοκλήρου με iPhone
Ποδόσφαιρο 25.05.26

Το Galaxy–Houston Dynamo αποτέλεσε το πρώτο επαγγελματικό αθλητικό γεγονός που προβλήθηκε διεθνώς με παραγωγή βασισμένη αποκλειστικά σε iPhone 17 Pro, ανοίγοντας νέα εποχή στη sports broadcasting βιομηχανία

Ο Γκόρντον Μπανκς, το Μουντιάλ του 1970 και η CIA
Ήταν πέναλτι κύριε Πάνο; 25.05.26

Κάτι περισσότερο από μισό αιώνα μετά την διεξαγωγή του Μουντιάλ του 1970, μια θεωρία συνωμοσίας βάζει στην ίδια κουβέντα τον θρυλικό τερματοφύλακα Γκόρντον Μπανκς, τη CIA και την αναμέτρηση Αγγλία - Γερμανία

Φροίξος Φυντανίδης
Ψάχνετε την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής; Αυτές είναι οι πιο φθηνές πόλεις για διακοπές στην Ευρώπη
Planet Travel 25.05.26

Νέα έρευνα αποκάλυψε ποιες πόλεις στην Ευρώπη προσφέρουν την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής στους ταξιδιώτες κατά τη διαμονή τους – και ποιες ενδέχεται να κοστίσουν πολύ περισσότερο στους επισκέπτες

Stournaras: ECB Will Likely Raise Rates if Iran Conflict Persists
English edition 25.05.26

According to Bloomberg, Greek central bank chief Yannis Stournaras said the European Central Bank may have to raise interest rates in June if energy-driven inflation pressures persist and the euro zone’s price outlook deteriorates further.

Υπογράφηκε η παραχώρηση της έκτασης για την ανέγερση του σύγχρονου Καλλιτεχνικού Σχολείου στο Μεσολόγγι
Εκπαίδευση 25.05.26

Το Καλλιτεχνικό Σχολείο Μεσολογγίου αποτελεί ένα από τα μόλις εννέα που λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα και σήμερα εκπαιδεύει 143 μαθητές από την Αιτωλοακαρνανία και την Αχαΐα.

Πολλά τα μηδενικά στο box office – Το «Michael» πλησιάζει τα 800 εκατομμύρια
Μουσική, μόδα 25.05.26

Η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον, Michael, έχει αποφέρει 788 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και σύντομα θα ξεπεράσει το όριο των 800 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αχαρνές: Οδηγός ταξί έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας από 3 άτομα που προσποιήθηκαν τους πελάτες
Στις Αχαρνές 25.05.26

Οι τρεις δράστες μπήκαν στο ταξί σαν κανονικοί επιβάτες, όμως λίγα λεπτά αργότερα απείλησαν τον οδηγό με πιστόλι και μαχαίρι, αποσπώντας άγνωστο χρηματικό ποσό, πριν τραπούν σε φυγή

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

