newspaper
Κυριακή 26 Απριλίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Για… διεθνή ακρίβεια μιλά πάλι ο Μητσοτάκης – Πανηγυρισμοί για πλεόνασμα και πολλά «θα» για τον αφθώδη πυρετό
Πολιτική Γραμματεία 26 Απριλίου 2026, 10:28

Υποσχέσεις του πρωθυπουργού στους κτηνοτρόφους της Λέσβου που κινητοποιούνται δυναμικά ζητώντας λύσεις από την κυβέρνηση. Παραδέχεται ότι και τα νέα κυβερνητικά μέτρα δεν δίνουν λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας που ταλανίζει τα νοικοκυριά

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρωινή ρουτίνα: Τα 4′ που θα αλλάξουν όλη σου τη μέρα

Πρωινή ρουτίνα: Τα 4′ που θα αλλάξουν όλη σου τη μέρα

Spotlight

Για «πιέσεις της διεθνούς ακρίβειας» κάνει λόγο εκ νέου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας να… εξηγήσει το μείζον πρόβλημα που ταλανίζει τα ελληνικά νοικοκυριά, στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανασκόπηση που πραγματοποιεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Μητσοτάκης παραδέχεται ότι τα νέα κυβερνητικά μέτρα δεν εξαφανίζουν το πρόβλημα της ακρίβειας, τονίζοντας πως «ξέρω καλά ότι κανένα μέτρο δεν αρκεί για να εξαφανίσει από μόνο του τις πιέσεις της διεθνούς ακρίβειας. Όμως, το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι σήμερα μία από τις μόλις πέντε χώρες της ΕΕ με πλεόνασμα, μας επιτρέπει να δίνουμε λύσεις χωρίς να ρισκάρουμε όσα χτίσαμε».

Όσον αφορά τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο, που έχει οδηγήσει τους κτηνοτρόφους της περιοχής σε απόγνωση και δυναμικές κινητοποιήσεις, ο κ. Μητσοτάκης υπόσχεται στους κτηνοτρόφους ότι η κυβέρνηση είναι δίπλα τους και τονίζει πως να «ήδη επεξεργαζόμαστε και θα παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μέτρων στήριξης, χωρίς οικονομικό πλαφόν, με 4 βασικές παρεμβάσεις που καλύπτουν τόσο τις απώλειες ζωικού κεφαλαίου όσο και το εισόδημα, το κόστος ζωοτροφών και τις επιπτώσεις στην παραγωγή γάλακτος. Είναι, όμως, μια μάχη που πρέπει να δώσουμε μαζί. Ζητώ από τους παραγωγούς να ακολουθήσουν πιστά τα μέτρα βιοασφάλειας, ώστε να περιορίσουμε τη νόσο όσο πιο γρήγορα γίνεται».

Ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του αναφέρεται επίσης στη χθεσινή επίσκεψη στην Αθήνα του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν και τις σχέσεις Ελλάδος και Γαλλίας, στον «κοινωνικό τουρισμό», όπως και άλλα κυβερνητικά μέτρα.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Bonjour! Σήμερα σας καλημερίζω στα γαλλικά, επηρεασμένος προφανώς από την επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλίας και φίλου Emmanuel Macron στην Αθήνα την Παρασκευή και το Σάββατο. Είναι πάντα καλό να επιβεβαιώνεις στην πράξη ότι έχεις ισχυρούς συμμάχους, ειδικά όταν αυτό μεταφράζεται σε συμφωνίες που θωρακίζουν τη χώρα.

Σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, επιβεβαιώσαμε τη στρατηγική επιλογή που κάναμε το 2021 να ενισχύσουμε τη σχέση Ελλάδας και Γαλλίας, μετατρέποντάς την σε μια ισχυρή, πολυεπίπεδη συμμαχία. Η Ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Σχέση που υπογράψαμε πριν από λίγες ώρες, είναι μια ευρεία στρατηγική συμφωνία που αναβαθμίζει και εμβαθύνει ακόμη περισσότερο τις ελληνογαλλικές σχέσεις, σηματοδοτώντας τη συμπόρευσή μας όχι μόνο στην άμυνα, αλλά και στην οικονομία, την πολιτική προστασία, το μεταναστευτικό, την τεχνολογία, το περιβάλλον, την παιδεία και τον πολιτισμό. Πρόκειται για μια συμφωνία που καθιστά την Ελλάδα πιο ασφαλή, ενισχύει τη γεωπολιτική της θέση και δημιουργεί νέες ευκαιρίες και προοπτικές για συνέργειες, από την τεχνητή νοημοσύνη έως την κυβερνοασφάλεια. Ταυτόχρονα, ενισχύουμε ουσιαστικά την αποτρεπτική μας ισχύ, μέσα από την ανανέωση της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια του 2021. Ελλάδα και Γαλλία, είμαστε κράτη-μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, ταυτόχρονα όμως γινόμαστε ένας ισχυρός άξονας στη Μεσόγειο, κάτι που αποδείξαμε με την αμυντική στήριξη προς την Κύπρο, δείχνοντας τι σημαίνει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη. Συνεχίζουμε να βαδίζουμε μαζί στον δρόμο μιας ισχυρής, ανταγωνιστικής και αυτόνομης Ευρώπης -θέματα που συζητήσαμε και στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Κύπρο. Μιας Ευρώπης ικανής να στέκεται με αυτοπεποίθηση σε έναν αβέβαιο κόσμο και να υπερασπίζεται συμφέροντα των πολιτών της και τις αξίες της.

Πέρα από τις πολύ σημαντικές αυτές εξελίξεις, η εβδομάδα που αφήνουμε πίσω μας είχε στο επίκεντρο την οικονομία και τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Η «συνταγή» μας παραμένει σταθερή: όσο η οικονομία πηγαίνει καλύτερα από τις προβλέψεις, τόσο το πλεόνασμα θα επιστρέφει στους πολίτες και κυρίως στους πιο αδύναμους. Η δυναμική της οικονομίας μας, όπως αυτή αποτυπώνεται από τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, μας επέτρεψε να ανακοινώσουμε την Τετάρτη 8 νέα μέτρα ενίσχυσης, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Πώς μεταφράζονται, λοιπόν, αυτά τα μέτρα:

– 1,86 εκατ. συνταξιούχοι και άτομα με αναπηρία θα δουν το ετήσιο επίδομα που λαμβάνουν να αυξάνεται από τα 250 στα 300 ευρώ

– Πάνω από 1 εκατ. ενοικιαστές θα λάβουν επιστροφή ενός εκ των 12 ενοικίων που καταβάλλουν, μετά την επέκταση των εισοδηματικών κριτηρίων που ανακοινώσαμε

– 3,3 εκατ. γονείς με παιδιά θα λάβουν από 150 ευρώ ανά παιδί

– 1,3 εκατ. ιδιώτες και 284.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το κράτος μπορούν να ρυθμίσουν ευκολότερα τα χρέη τους με 72 δόσεις

– 250.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα λάβουν πρόσθετη στήριξη για το πετρέλαιο κίνησης και τα λιπάσματα

– Η επιδότηση 20 λεπτών στο Diesel επεκτείνεται και τον Μάιο.

Ξέρω καλά ότι κανένα μέτρο δεν αρκεί για να εξαφανίσει από μόνο του τις πιέσεις της διεθνούς ακρίβειας. Όμως, το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι σήμερα μία από τις μόλις πέντε χώρες της ΕΕ με πλεόνασμα, μας επιτρέπει να δίνουμε λύσεις χωρίς να ρισκάρουμε όσα χτίσαμε.

Μία ακόμα θετική είδηση για την οικονομία μας από την Ευρώπη, καθώς εκταμιεύθηκε και η 7η δόση ύψους 1,18 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, φτάνοντας έτσι να έχουμε εισπράξει μέσα σε 4,5 χρόνια 24,6 δισ. ευρώ. Πόροι που μετατρέπονται σε έργα που η χώρα είχε ανάγκη εδώ και δεκαετίες: από την ανακαίνιση των νοσοκομείων και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους, μέχρι τις υποδομές που κάνουν την Ελλάδα μια σύγχρονη χώρα.

Όμως, καθώς καμία εβδομάδα δεν έχει μόνο ευχάριστα, έρχομαι στο πρόβλημα του αφθώδους πυρετού που ανέκυψε σε κτηνοτροφικές μονάδες της Λέσβου. Δίνεται μια μεγάλη και συντεταγμένη μάχη, με την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και δυνάμεων ώστε να περιοριστεί και να εκριζωθεί η νόσος από το νησί. Θέλω να ξέρουν οι κτηνοτρόφοι ότι είμαστε δίπλα τους και ήδη επεξεργαζόμαστε και θα παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μέτρων στήριξης, χωρίς οικονομικό πλαφόν, με 4 βασικές παρεμβάσεις που καλύπτουν τόσο τις απώλειες ζωικού κεφαλαίου όσο και το εισόδημα, το κόστος ζωοτροφών και τις επιπτώσεις στην παραγωγή γάλακτος. Είναι, όμως, μια μάχη που πρέπει να δώσουμε μαζί. Ζητώ από τους παραγωγούς να ακολουθήσουν πιστά τα μέτρα βιοασφάλειας, ώστε να περιορίσουμε τη νόσο όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Επόμενο θέμα για σήμερα, το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός», οι αιτήσεις για το οποίο ξεκίνησαν την Τρίτη με σκοπό να αρχίσει να τρέχει από τις 18 Μαΐου, νωρίτερα από κάθε προηγούμενη χρονιά. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει αγαπηθεί πολύ, σκεφτείτε ότι από το 2019 μέχρι σήμερα, πάνω από 1,2 εκατ. συμπολίτες μας έκαναν διακοπές μέσω αυτού. Φέτος, διαθέτουμε 300.000 επιταγές, με την πρόνοια μας να στρέφεται κυρίως σε εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη: οι πολύτεκνοι εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτόματα, ενώ τα άτομα με αναπηρία λαμβάνουν τη μέγιστη μοριοδότηση.

Μια πολύ σημαντική εξέλιξη αφορά την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στην πόλη, καθώς η Υπηρεσία Δωρεάν Μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία ενισχύεται με ακόμα 7 ειδικά διαμορφωμένα οχήματα, ανεβάζοντας τον συνολικό στόλο της ΟΣΥ στα 10. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Σημαίνει ότι τα διαθέσιμα δρομολόγια υπερδιπλασιάζονται. Δεν μένουμε όμως μόνο στα οχήματα. Επενδύουμε στους ανθρώπους, εκπαιδεύοντας οδηγούς και ελεγκτές ώστε να παρέχουν την υποστήριξη που χρειάζεται, αλλά και στην τεχνολογία, καταργώντας τη γραφειοκρατία. Ενώ με την Κάρτα Αναπηρίας πλέον συνδεδεμένη απευθείας με το ηλεκτρονικό εισιτήριο, οι συμπολίτες μας μετακινούνται δωρεάν, χωρίς να προσκομίζουν δικαιολογητικά και χωρίς την ταλαιπωρία του παρελθόντος.

Συνεχίζω στον χώρο της δημόσιας υγείας και στη θεμελίωση του νέου κτηριακού συγκροτήματος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», μία από τις μεγάλες «ναυαρχίδες» του ΕΣΥ που είχε σχεδιαστεί να εξυπηρετεί 80.000 ανθρώπους τον χρόνο και εξυπηρετεί πλέον 200.000. Γι’ αυτό και έχει μεγάλη σημασία η δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και το ευχαριστούμε θερμά. Είναι ένας εθνικός ευεργέτης για το ΕΣΥ και θα αναφέρω μόνο την κατασκευή και τον εξοπλισμό των τριών νέων, υπερσύγχρονων νοσοκομείων στην Κομοτηνή, τη Θεσσαλονίκη και τη Σπάρτη που θα παραδοθούν μέσα στο επόμενο 12μηνο και θα αλλάξουν τον νοσοκομειακό χάρτη της χώρας. Όσον αφορά το «Αττικόν», τα δύο καινούργια κτίρια θα ολοκληρωθούν και θα παραδοθούν στο Δημόσιο το 2027. Θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του Νοσοκομείου σε κλίνες και χώρους εφημερευόντων ιατρών και θα φιλοξενήσουν το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες. Ευχαριστούμε και πάλι.

Τα εύσημα του ΟΟΣΑ απέσπασε ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ελληνικής εκπαίδευσης, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας από ουραγός στην εκπαιδευτική καινοτομία αναδεικνύεται ως ένα από τα πλέον δυναμικά παραδείγματα εκπαιδευτικής προσαρμογής στη σύγχρονη εποχή, καθώς συγκαταλέγεται σήμερα ανάμεσα στις χώρες που όχι απλώς ακολουθούν τις εξελίξεις, αλλά συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωσή τους. Μερικά παραδείγματα: το Digital School, χάρη στο οποίο ένα παιδί που ζει στο πιο απομακρυσμένο νησί ή σε ένα ορεινό χωριό, έχει πλέον την ίδια πρόσβαση στη γνώση με έναν μαθητή στην Αθήνα. Το Ψηφιακό Φροντιστήριο για τη δωρεάν διδασκαλία των μαθητών, με έμφαση στην προετοιμασία των υποψηφίων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Οι δεκάδες χιλιάδες διαδραστικοί πίνακες στα σχολεία, οι εφαρμογές επικοινωνίας, όπως το e-Parents, που ενισχύουν τη διασύνδεση σχολείου και οικογένειας, και πολλές άλλες παρεμβάσεις. Με λίγα λόγια, έχουμε κάνει σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές και σε εκπαιδευτικούς πόρους.

Πέρασε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η κατακύρωση του διεθνούς διαγωνισμού που έγινε τον Οκτώβριο του 2025 για την ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και κρατούμενων σε άδεια, τα αποκαλούμενα «βραχιολάκια», ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού της ποινικής πολιτικής της χώρας. Θυμίζω ότι η πιλοτική εφαρμογή του ξεκίνησε το 2025 και τώρα, μετά το «πράσινο φως» του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή πανελλαδικά. Οι αρμόδιες δικαστικές αρχές φυσικά θα αποφασίζουν για τη δυνατότητα επιβολής του μέτρου, όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, αλλά είναι σαφές ότι η ηλεκτρονική επιτήρηση αφορά κατά βάση την ελαφρύτερη και μέσης βαρύτητας εγκληματικότητα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ευάλωτες ομάδες, όπως κρατούμενοι άνω των 70 ετών, μητέρες με ανήλικα παιδιά και άτομα με αναπηρία. Σε καμία περίπτωση δεν θα εφαρμόζεται σε καταδικασμένους για βαριές εγκληματικές πράξεις.

Με την ευκαιρία, να συγχαρώ μια ακόμη φορά τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση του γιγαντιαίου κυκλώματος διακίνησης λαθραίων καπνικών προϊόντων, με τη ζημιά στο Δημόσιο να ξεπερνά το 1 δισ.! Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται 38 φυσικά πρόσωπα και 21 εταιρείες κάθε νομικής μορφής και επιπλέον 7 ναυτιλιακές εταιρείες. Η Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες προχώρησε σε μια από τις μεγαλύτερες δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα -πολυτελή ακίνητα, εργοστάσια, αυτοκίνητα, σκάφη και 3 τάνκερ.

Συνεχίζω με ακόμη έναν επαναπατρισμό ελληνικών αρχαιοτήτων, μια αποκατάσταση δικαίου στον χώρο του πολιτισμού. Αυτήν τη φορά ο νόστος αφορά πέντε αρχαία έργα τέχνης -αγγεία, χάλκινο κάτοπτρο, ένα άγαλμα και ένα τμήμα ανάγλυφου- που χρονολογούνται μεταξύ 6ου π.Χ. και 2 μ.Χ. αιώνα και επέστρεψαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη γη που τα δημιούργησε. Είχαν αποκτηθεί από την οικογένεια Grey, η οποία επικοινώνησε με τις ελληνικές αρχές και προσφέρθηκε να τα επιστρέψει. Είναι μια κίνηση που την χαιρετίζουμε. Κάθε φορά που ένας δικός μας θησαυρός γυρίζει πίσω, αποκαθίσταται ένα κομμάτι της ιστορίας μας.

Κλείνω με μία πολύ σημαντική θετική είδηση. Την εβδομάδα που πέρασε έγκυροι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί, μεταξύ των οποίων και το ΔΝΤ, κατέγραψαν ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια, την ιστορικά μεγαλύτερη μείωση δημοσίου χρέους στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Η μείωση αυτή κατά 65 μονάδες ή σχεδόν κατά 30% από τα υψηλά της πανδημίας είναι μια συνειδητή επιλογή δημοσιονομικής ευθύνης και διαγενεακής αλληλεγγύης προς τα παιδιά μας. Πολύ απλά διότι οι νέοι Έλληνες και Ελληνίδες δεν πρέπει ποτέ ξανά στο μέλλον να ζήσουν σε μια υπερχρεωμένη χώρα που διώχνει τους νέους ανθρώπους στο εξωτερικό. Η δική μας κυβέρνηση δεν θα περάσει τον λογαριασμό στις επόμενες γενιές. Ο στόχος μας είναι από το επόμενο έτος η Ελλάδα να μην είναι η χώρα της ΕΕ με το υψηλότερο ευρωπαϊκό χρέος συνεχίζοντας με συνέπεια την πορεία σύγκλισης με την υπόλοιπη Ευρώπη και σε αυτό το κρίσιμο πεδίο.

Εμφανώς μεγαλύτερη αυτή η ανασκόπηση από της προηγούμενης εβδομάδας. Επιστροφή στην κανονικότητα, θα έλεγε κανείς. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή!».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ορμούζ: Οι επόμενες 60 ημέρες θα κρίνουν την παγκόσμια οικονομία – Συναγερμός για καύσιμα και ανάπτυξη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωινή ρουτίνα: Τα 4′ που θα αλλάξουν όλη σου τη μέρα

Κόσμος
Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κυβέρνηση σε δίνη: Καταγγελίες, παρεμβάσεις και ο φόβος αποκαλύψεων προκαλούν πανικό για το πολιτικό κόστος
Πολιτική 26.04.26

Η κυβέρνηση δείχνει ανήμπορη να διαχειριστεί τα σκάνδαλα στο κατώφλι της. Τι δείχνουν οι επιθέσεις στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τι διαφαίνεται στον ορίζοντα για ΟΠΕΚΕΠΕ - υποκλοπές.

Δημήτρης Τερζής
Τρεις κάλπες στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη ξεκινά σήμερα στις 12:00 η συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, με τα μέλη του οργάνου να εκλέγουν νέο γραμματέα, Πολιτικό Συμβούλιο και ΕΔΕΚΑΠ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Εμπνευστής των επιθέσεων στην Κοβέσι;
Πολιτική Γραμματεία 25.04.26

Όσο οι επιθέσεις των κεντρικών στελεχών προς την Λάουρα Κοβέσι πληθαίνουν… τόσο η εκτίμηση πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο εμπνευστής αυτής της συντονισμένης επίθεσης πληθαίνουν. Θα διαφοροποιηθεί ο πρωθυπουργός ή μέσα από την σιωπηρή ανοχή θα ανάψει το πράσινο φως για περεταίρω κλιμάκωση;

Κυριάκος Δημάγγελος
Ο Βασίλης Κικίλιας κρούει κώδωνα κινδύνου για την κρίση στο Ορμουζ και το κόστος της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία
Πολιτική Γραμματεία 25.04.26

Σε μια ηχηρή παρέμβαση από το φόρουμ των Δελφών ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας με ρεαλισμό ανέδειξε τους κινδύνους που ελλοχεύουν για το σημαντικό «εθνικό κεφάλαιο» τη ναυτιλία και την πραγματική οικονομία από την ένταση στο Ορμούζ. Καμπανάκι κινδύνου έκρουσε για το δυσβάσταχτο κόστος μετάβασης στην πράσινη ναυτιλία, ασκώντας κριτική στον ανεδαφικό ευρωπαϊκό σχεδιασμό.

Σύνταξη
Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ γκρεμίζει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση– Δυσαρεστημένοι οι 8 στους 10
Δημοσκόπηση 25.04.26

Η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών αποδοκιμάζει τους κυβερνητικούς χειρισμούς για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το 64% θεωρεί ότι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουν αυξηθεί τα φαινόμενα διαφθοράς.

Σύνταξη
Κουτσούμπας από το Σκοπευτήριο της Καισαριανής: Αθάνατοι οι 200 ήρωες κομμουνιστές
Πολιτική 25.04.26

«Διαβάζοντας την ιστορία του κόσμου σε μικρά ονόματα» είναι το θέμα της πολιτικής - πολιτιστικής εκδήλωσης που διοργανώνει το ΚΚΕ στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, για να τιμήσει τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944. «Τιμάμε τους ήρωες του Κόμματός μας, της τάξης μας! Συνεχίζοντας τον αγώνα που ξεκίνησαν μέχρι τη μεγάλη νίκη του λαού μας», τόνισε ο Γ.Γ. του ΚΚΕ.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία – Μακρόν: Η Ελλάδα είναι μοντέλο οικονομικής προόδου
Διπλωματία 25.04.26 Upd: 16:49

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισαν πως η συνεργασία των δύο χωρών αποτελεί πρότυπο για την Ευρώπη και ανέδειξαν την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις εκατέρωθεν

Σύνταξη
Στο συνέδριο του Σιν Φέιν ο Φάμελλος – «Απαιτείται ένα παγκόσμιο ειρηνικό, αντιπολεμικό και αντιπυρηνικό κίνημα»
Βόρεια Ιρλανδία 25.04.26

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-  ΠΣ πραγματοποίησε συναντήσεις, μεταξύ άλλων, με την πρόεδρο του Σιν Φέιν Μαίρη Λου ΜακΝτόναλντ, με την πρώτη υπουργό της Βόρειας Ιρλανδίας Μισέλ Ο'Νιλ και με τον επικεφαλής για ευρωπαϊκά και εργασιακά θέματα Ντέκλαν Κέρνεϊ

Σύνταξη
Μακρόν: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας – Γαλλίας εμπνέει την Ευρώπη και υλοποιείται στην πράξη
Διπλωματία 25.04.26

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στις κοινές δηλώσεις του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογράμμισε το βάθος και τη διάρκεια της φιλίας που συνδέει τις δύο χώρες, σημειώνοντας πως σε έναν κόσμο «όλο και πιο βίαιο και ασταθή», η ελληνογαλλική σχέση αποδεικνύεται σταθερή και ανθεκτική. Ο κ. Μακρόν τόνισε πως η Γαλλία αντέδρασε […]

Σύνταξη
Μητσοτάκης σε Μακρόν: Η κορωνίδα των συμφωνιών Ελλάδας – Γαλλίας είναι οι δεσμεύσεις αμοιβαίας συνδρομής
Διπλωματία 25.04.26

«Η Γαλλία είναι πραγματικός σύμμαχος της Ελλάδας και ο Εμανουέλ Μακρόν φίλος της χώρας και μπορώ να πω και προσωπικός μου φίλος», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε, μάλιστα, πως «αποδείξαμε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θεμελιώνεται με πράξεις […]

Σύνταξη
Εννέα συμφωνίες υπέγραψαν Μητσοτάκης και Μακρόν – Τι περιλαμβάνουν
Διπλωματία 25.04.26

Οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν υπέγραψαν, μεταξύ άλλων, και μία συμφωνία για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας

Σύνταξη
Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το Σύνταγμα: Μια λεπτή ισορροπία
'Αποψη 25.04.26

Η μόνη δυνατότητα μονομερούς αποδέσμευσης κράτους μέλους από ενωσιακό νομοθέτημα, έστω και στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας, παραμένει η αποχώρησή του από την ΕΕ εν συνόλω.

Κωνταντίνα Γεωργάκη
Νέα Αριστερά για επίσκεψη Μακρόν: Ο Μητσοτάκης πορεύεται για ακόμη μια φορά δουλοπρεπώς
Πολιτική 25.04.26

Όπως αναφέρει η Νέα Αριστερά, «ο κ. Μητσοτάκης, για ακόμη μία φορά, πορεύεται δουλοπρεπώς και αγνοεί παντελώς το συμφέρον του ελληνικού λαού, το οποίο βρίσκεται μακριά από κάθε πόλεμο»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ινδία: Πανικός σε πτήση της Swiss Air όταν πήρε φωτιά κινητήρας κατά την τροχοδρόμηση – Έξι τραυματίες
Στην Ινδία 26.04.26

Πανικός σε πτήση της Swiss Air όταν πήρε φωτιά κινητήρας κατά την τροχοδρόμηση - Έξι τραυματίες (βίντεο)

Ο πιλότος αναγκάστηκε να ακινητοποιήσει το αεροσκάφος της Swiss Air που εκτελούσε πτήση Νέο Δελχί - Ζυρίχη, ζητώντας επείγουσα εκκένωση - Ανάμεσα στους επιβάτες επικράτησε πανικός

Σύνταξη
Κυβέρνηση σε δίνη: Καταγγελίες, παρεμβάσεις και ο φόβος αποκαλύψεων προκαλούν πανικό για το πολιτικό κόστος
Πολιτική 26.04.26

Πυροβολισμοί και χάος στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Ποιος είναι ο δράστης [εικόνες και βίντεο]
Κόσμος 26.04.26

Μέσα σε δευτερόλεπτα, πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών περικύκλωσαν τον Τραμπ και τον απομάκρυναν από τη σκηνή, ενώ δεκάδες παρευρισκόμενοι έπεσαν κάτω ή κρύφτηκαν κάτω από τα τραπέζια τους.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τρεις κάλπες στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές
Κόσμος 26.04.26 Upd: 09:49

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί στη δεξίωση του Τύπου στην Ουάσινγκτον δεν θα τον αποτρέψουν από το να κερδίσει τον πόλεμο με το Ιράν αν και πιστεύει ότι το επεισόδιο δεν έχει σχέση - O επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, που είχε αναχωρήσει για το Ομάν, θα επιστρέψει σήμερα στο Ισλαμαμπάντ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Στενά του Ορμούζ: Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές – Έρχεται θερμό καλοκαίρι
Στενά του Ορμούζ 26.04.26

Αξιωματούχοι της Κομισιόν και εκπρόσωποι κυβερνήσεων εστιάζουν στις επόμενες έξι έως οκτώ εβδομάδες, κατά τις οποίες η αγορά θα κληθεί να λειτουργήσει χωρίς κανονικές ροές

Αλέξανδρος Κλώσσας
Καιρός: Ανοιξιάτικο το σκηνικό με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας – Πού αναμένονται καταιγίδες
Πρόβλεψη ΕΜΥ 26.04.26

Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
Η Ιταλία αποσύρεται από το Ευρωπαϊκό Παραολυμπιακό Πρωτάθλημα Κολύμβησης
Αθλητισμός & Σπορ 26.04.26

Η απόφαση της Federazione Italiana Nuoto Paralimpico να μην συμμετάσχει στη διοργάνωση στην Τουρκία αναδεικνύει τον αυξανόμενο αντίκτυπο των διεθνών εντάσεων στον παγκόσμιο αθλητισμό

Γιώργος Μαζιάς
Επιζώσες του Έπσταϊν τιμούν την Βιρτζίνια Τζουφρέ
1 χρόνος 26.04.26

Έναν χρόνο μετά τον θάνατο της Βιρτζίνια Τζουφρέ, οι επιζώσες τιμούν τη μνήμη της, διεκδικώντας δικαιοσύνη και κρατώντας ζωντανό τον αγώνα της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
AI: Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.04.26

Το αν οι νέες τεχνολογίες, όπως η AI, μπορούν ή όχι να εκτελέσουν μια εργασία αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής εικόνας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα
Τεχνολογία 26.04.26

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης διαβρώνει την κοινή μας πραγματικότητα δημιουργώντας μια πρωτοφανή κρίση εμπιστοσύνης παγκοσμίως

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, συμπιέζεται ο μέσος: Το spillover effect και πώς εξανεμίζεται
Μισθολογική καθήλωση 26.04.26

Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε σωρευτικά πάνω από 41% από το 2019, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Όμως ο μέσος μισθός παραμένει καθηλωμένος στα χαμηλότερα επίπεδα της ΕΕ και η αγοραστική του δύναμη μειώνεται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Social media: «Ας μας μάθουν, αντί να μας τα απαγορεύσουν» – Πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους περιορισμούς
«Τα χρειαζόμαστε» 26.04.26

Η απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027, βάσει της κυβερνητικής πρότασης

Βασίλης Τσουκαλάς
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 26 Απριλίου 2026
Cookies