Ταφόπλακα στο «θεσμικό» προφίλ Μητσοτάκη από Γεωργιάδη που στοχοποιεί την Κοβέσι προσωπικά

Καταρρέει με κρότο και οριστικά το αφήγημα της κυβέρνησης περί σεβασμού της στη Δικαιοσύνη μετά τη νέα επίθεση του αντιπροέδρου της ΝΔ Άδωνη Γεωργιάδη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και προσωπικά στην Λάουρα Κοβέσι, την οποία προσπαθεί να απαξιώσει προσωπικά ως δικαστικό λειτουργό, αποδίδοντάς της, με δηλητηριώδη τρόπο, πολιτικές φιλοδοξίες και επομένως προσωπικά κίνητρα πίσω από την επιμονή της να διερευνήσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση επιβεβαιώνει ότι σέβεται τη Δικαιοσύνη μόνο όταν οι αποφάσεις της θεωρεί ότι ευνοούν την κυβερνητική προσπάθεια συσκότισης των σκανδάλων, στα οποία η ίδια εμπλέκεται, ενώ αντιθέτως όταν οι δικαστικοί λειτουργοί προωθούν τη διερεύνηση των υποθέσεων αυτών, η κυβέρνηση τους επιτίθεται προσωπικά, επιχειρώντας να τους ελέγξει και όταν βλέπει ότι αδυνατεί να το πετύχει, δεν διστάζει ακόμα και να προσπαθήσει να τους διώξει από τη θέση τους, όπως μαρτυρά η επιμονή Γεωργιάδη να θέτει θέμα σε σχέση με την ανανέωση της θητείας της ευρωπαίας εισαγγελέα Πόπης Παπανδρέου.

Γραμμή στην οποία ο Αδ. Γεωργιάδης επέμεινε και στην τελευταία του ανάρτηση, όπου εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση κατά της κ. Κοβέσι για το γεγονός ότι εκείνη τόλμησε να υπερασπιστεί τους Έλληνες ευρωπαίους εισαγγελείς και να υποστηρίξει την ανανέωση της θητείας τους.

Με πρόσχημα

Ο υπουργός Υγείας, με εμφανές πρόσχημα την υπεράσπιση του Αρείου Πάγου (η εισαγγελική διάταξη του οποίου, που δεν είδε κρατική εμπλοκή στις υποκλοπές, άρεσε πολύ στην κυβέρνηση), επιτέθηκε στην επικεφαλής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, λέγοντας: «Δηλαδή τί νομίζει ακριβώς ότι οι Έλληνες Ανώτατοι Δικαστές είναι τίποτε παιδάκια που τα απείλησε η δασκάλα τους να τους βάλει τιμωρία (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο) και σταματούν να κάνουν αταξίες; Το ΑΔΣ έχει την πλήρη αρμοδιότητα και οι απειλές της κας Κοβέσι είναι προσβλητικές. Θα πράξουν κατά συνείδηση διότι αυτό επιτάσσει το Ελληνικό Σύνταγμα άρθρο 90. Όμως αυτή η πεισματική της μάχη για το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην αυοανανέωσή της και στην αυτοαξιολόγηση τους εμένα μου προκαλεί προβληματισμούς μεγάλους. Σε όλο τον Δυτικό κόσμο η βασικότερη Αρχή των θεσμών είναι ότι κανένας μας σε καμία θέση δεν είναι αιώνιος. Εδώ αποκάλυψε η κα Κοβέσι ότι ίσως εκ λάθους του Κανονισμού; Από παρερμηνεία του; εκείνη πάντως θεωρεί ότι αυτός ο κανόνας ισχύει για όλους εκτός από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς».

Στοχοποίηση της Κοβέσι

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, επιτιθέμενος στην επικεφαλής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, δε δίστασε και να προσπαθήσει να απαξιώσει ως πρόσωπο και ως δικαστικό λειτουργό την κ. Κοβέσι, αφού της απέδωσε πολιτικές φιλοδοξίες και την κατηγόρησε ότι συμπεριφέρεται «πολιτικά» και όχι «θεσμικά», με εμφανή απώτερο στόχο την προσπάθεια απαξίωσης της ίδιας της διερεύνησης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα ο αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε ότι «Συνολικά πάντως η ομιλία της ήταν ενδιαφέρουσα έχει ταλέντο και της εύχομαι καλή επιτυχία στην πολιτική σταδιοδρομία που μετά την ολοκλήρωση της θητείας της θα επιδιώξει, πράγμα για το οποίο δεν έχω καμία αμφιβολία καθώς κατά βάση η ομιλία της ήταν Πολιτική και καθόλου Θεσμικά εισαγγελική πράγμα που ήταν το βασικό που δεν μου άρεσε καθόλου αλλά ας την κρίνουν οι ψηφοφόροι της στο μέλλον όπως άλλωστε όλους μας».

Σοφιστείες

Κατά τα λοιπά, ο κ. Γεωργιάδης ουσιαστικά κατέστησε μόνος του εμφανή την πλήρη αδυναμία επιχειρημάτων από την πλευρά του, απέναντι στην ηχηρή παρέμβαση της κ. Κοβέσι στο Φόρουμ των Δελφών, αφού επέλεξε να καταφύγει σε σοφιστείες. Με πολύ χαρακτηριστική τη σοφιστεία ότι «ως προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ότι είναι ακρωνύμιο της διαφθοράς, αυτό δεν είναι κατά αλλά υπέρ του Μητσοτάκη. Θα ήταν περίεργο να είχε αποφασίσει ο Πρωθυπουργός να καταργήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να τον μεταφέρει όλο στην ΑΑΔΕ αν λειτουργούσε καλά. Επειδή θεωρήσαμε ότι δεν λειτουργούσε καλά αποφασίσαμε να τον καταργήσουμε και όλα τα κόμματα της Αντιπολιτεύσεως έδωσαν αγώνα στην Βουλή για να τον διασώσουν».

Λες και δεν γνωρίζουν όλοι οι πολίτες ότι ο πρωθυπουργός αναγκάστηκε να καταργήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ (αντί να τον εξυγιάνει) ακριβώς επειδή επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη μετατράπηκε σε «ακρωνύμιο της διαφθοράς».

Όπως και να έχει, με τη νέα του επίθεση στην Λάουρα Κοβέσι ο Άδωνις Γεωργιάδης έβαλε ταφόπλακα και στην προσπάθεια του Κυρ. Μητσοτάκη να εμφανιστεί «θεσμικός» και στο αφήγημά του περί σεβασμού της κυβέρνησης στη Δικαιοσύνη.

Η νέα ανάρτηση του Αδωνι Γεωργιάδη