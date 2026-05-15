Πιο κοντά νέο κόμμα Σαμαρά – Τι σηματοδοτεί η επιστολή των 10

Όλο και πιο κοντά έρχεται ένα κόμμα Σαμαρά, μετά και την κοινή επιστολή των 10 στελεχών της «γαλάζιας» παράταξης στην εφημερίδα «Δημοκρατία», τα οποία καταγγέλλουν ότι «η παράταξη έχασε την ψυχή της», καθώς επίσης καταλογίζουν στο «”επιτελικό κράτος” Μητσοτάκη» ότι είναι «αποκομμένο από τον αξιακό κορμό της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης» και ότι «ενδιαφέρεται μόνο για τη συγκέντρωση της εξουσίας και τη χειραγώγηση της κοινωνίας» και μιλούν για «ανάγκη για μια νέα πατριωτική, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση», δείχνοντας έτσι προς τη δημιουργία νέου κόμματος.

Και όλα αυτά μόλις μία ημέρα πριν την έναρξη του συνεδρίου της ΝΔ, γεγονός που εντείνει τον εκνευρισμό του Μαξίμου, αλλά και το άγχος του καθώς ήδη η επιστολή αυτή θεωρείται προπομπός για τη δημιουργία ενός κόμματος Σαμαρά, φέρνοντας στο νου και την πρωτοβουλία των 91 μελών της «Ομάδας Πολιτών», που τον περασμένο Ιούλιο είχε διοργανώσει στην ΕΣΗΕΑ εκδήλωση, η οποία θεωρήθηκε επίσης πρόπλασμα.

Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Σαμαράς είναι εκείνος που είχε πρώτος, τον περασμένο Φεβρουάριο από την Καλαμάτα, αναφερθεί στην «ψυχή της παράταξης» και είχε στρέψει τα πυρά του στη σημερινή ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη με την ακριβή φράση: «πέθανε η λαϊκή ψυχή της παράταξης».

Συνομιλητές Σαμαρά

Τα 10 στελέχη, λοιπόν, της παράταξης της ΝΔ που υπογράφουν την κοινή επιστολή, είναι πρόσωπα που διετέλεσαν βουλευτές, υπουργοί και ανέλαβαν θέσεις ευθύνης κατά τις περιόδους των κυβερνήσεων Καραμανλή και Σαμαρά.

Μάλιστα, όπως πληροφορείται το in, είναι στελέχη με τα οποία ο Αντώνης Σαμαράς συνομιλεί και διατηρεί επαφές. Μεταξύ των προσώπων που ξεχωρίζουν είναι και ο Θανάσης Σκορδάς, ο οποίος διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας επί Σαμαρά και παραμένει στον στενό κύκλο του πρώην πρωθυπουργού, και για τον οποίο θεωρείται πιθανό να έχει ρόλο στο νέο κόμμα εφόσον ο κ. Σαμαράς αποφασίσει να πατήσει το κουμπί για τη δημιουργία του.

Έτοιμος μηχανισμός

Όπως έχει ήδη γράψει το in, σύμφωνα με πηγές με καλή γνώση των διεργασιών στο σαμαρικό στρατόπεδο, ο Αντ. Σαμαράς κρατάει ενεργές τις επαφές με τα στελέχη που είναι φιλικά προσκείμενα στον ίδιο και διατηρεί τους πυρήνες του, τους οποίους μάλιστα επαυξάνει. Ως εκ τούτου, εφόσον όντως αποφασίσει να πατήσει το κουμπί για νέο κόμμα, έχει έτοιμο μηχανισμό για να το υποστηρίξει.

Σε αυτό το πλαίσιο, έμπειροι παρατηρητές εντός της «γαλάζιας» παράταξης βλέπουν τον πρώην πρωθυπουργό να έρχεται σε επαφή με στελέχη, να αναζητά στελέχη και να χτίζει διακριτικά, τα θεμέλια για νέο κόμμα, το οποίο εκτιμούν ότι θα θελήσει να ανακοινώσει όσο το δυνατόν πιο κοντά στις εκλογές, ούτως ώστε να το κρατήσει και πιο μακριά από έναν πολύμηνο πόλεμο που ειδικά από την πλευρά της κυβέρνησης αναμένεται να ξεσπάσει μόλις υπάρξουν τέτοιες ανακοινώσεις.

Εκνευρισμός Μαξίμου

Άλλωστε και μόνο την κοινή επιστολή των 10 στελεχών της «γαλάζιας» παράταξης, το Μαξίμου την υποδέχτηκε με σφοδρή επίθεση, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να υποστηρίζει ότι «είναι προκλητικό να μιλάνε κάποιοι για την “ψυχή της Νέας Δημοκρατίας” όταν έχουν πάει σε άλλα κόμματα» και να προσθέτει: «ας αφήσουμε ήσυχη την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας», κάνοντας λόγο για «κατάχρηση τέτοιων εννοιών» από «διάφορους, οι οποίοι έχουν πάει από το ένα κόμμα στο άλλο», φανερώνοντας έτσι και τον εκνευρισμό του Μαξίμου.

Πάντως και μόνο η αναφορά του Αντώνη Σαμαρά, στην τελευταία του παρέμβαση στη Βουλή, ότι «η ΝΔ μεταλλάχτηκε σε ένα κόμμα ασπόνδυλο που έχει φθαρεί σε όλα τα επίπεδα», στα μάτια έμπειρων «γαλάζιων» παρατηρητών, επιβεβαιώνει τον προσανατολισμό του πρώην πρωθυπουργού να προχωρήσει σε νέο κόμμα που θα θελήσει να απευθυνθεί στο κομμάτι εκείνο της βάσης της παράταξης της ΝΔ (και όχι μόνο) που αισθάνεται αυτή τη στιγμή εντελώς αποκομμένο από τη σημερινή ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη και τη διακυβέρνηση του «επιτελικού κράτους».

Οι υπογράφοντες

Υπενθυμίζεται ότι τα 10 στελέχη που υπογράφουν την κοινή επιστολή είναι τα εξής: