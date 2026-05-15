Καραγεωργοπούλου για Κωνσταντοπούλου: Είπε ότι έχω κλεμμένη έδρα, ο σύντροφός της πήρε έδρα ενώ δεν είχε δικαίωμα
Βαθύτατα ενοχλημένη από την προσωπική και ευθεία αντιπαράθεση που είχε με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εμφανίστηκε μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες η ανεξάρτητη βουλευτής, Ελένη Καραγεωργοπούλου.
Με αφορμή το επεισόδιο που σημειώθηκε στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, την ώρα που είχε ολοκληρωθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας και ενώ είχε προηγηθεί η σφοδρή αντιπαράθεση της κ. Κωνσταντοπούλου με τον Άδωνι Γεωργιάδη, η κ. Καραγεωργοπούλου αφηγήθηκε τα όσα διημείφθησαν και άφησε σαφείς αιχμές τόσο κατά της προέδρου της Πλεύσης όσο και κατά του παραιτηθέντα συντρόφου της, Διαμαντή Καραναστάση.
Η Ελένη Καραγεωργοπούλου κατήγγειλε πως, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου την κατηγόρησε ότι έχει «κλέψει την έδρα». Η επίμαχη αναφορά προφανώς έχει να κάνει με την επιλογή της κ. Καραγεωργοπούλου να παραμείνει βουλευτής ως ανεξάρτητη και να μην παραδώσει την έδρα στην Πλεύση Ελευθερίας. Η ίδια, όπως εξήγησε, θεωρεί πως έχει δουλέψει για να πάρει την έδρα και πως είναι η μόνη από τους 8, αρχικά, βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας που έλαβε 5.000 σταυρούς στις εκλογές, ενώ άφησε αιχμές πως ο κ. Καραναστάσης είναι εκείνος που δεν είχε δικαίωμα να είναι βουλευτής.
«Είπε έχω κλεμμένη έδρα, δεν μπορώ να το καταπιώ και να κάνω σαν να έχω κλέψει την έδρα. Δεν την έχω κλέψει την έδρα. Δεν την έχω κλέψει! Οπότε της απάντησα κι εγώ κατάλληλα. Της είπα ότι ο σύντροφός της (σ.σ. ο κ. Καραναστάσης) πήρε έδρα και δεν είχε δικαίωμα να την έχει. Εγώ την έδρα τη δούλεψα και ο κόσμος επένδυσε σε μένα. Ο σύντροφός της ήταν απών όλο τον καιρό και λυμαινόταν το δημόσιο χρήμα. Εγώ δεν καρπώνομαι δημόσιο χρήμα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αν υπάρχει κάποιος από τους βουλευτές ο οποίος δεν εμφανίστηκε σε εκδηλώσεις, δεν εμφανίστηκε σε κομματικές διαδικασίες, σε κοινωνικές δράσεις, είναι εκείνος. Ο οποίος δεν ξέρω ακριβώς ποια εργασία έκανε και τι εισοδήματα έχει», δήλωσε χαρακτηριστικά
Η ανεξάρτητη βουλευτής δεν σταμάτησε εκεί, αλλά αποκάλυψε πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου την χαρακτήρισε «σκυλάκι» όταν την είδε να μιλά με υπουργό της κυβέρνησης. «Με είδε να μιλάω με τον κ. Πετραλιά και άρχισε να φωνάζει ‘κοιτάξτε το σκυλάκι…’. Μου καταλογίζει ότι κάνω συναλλαγές είτε με τον Γεωργιάδη είτε με τον Πετραλιά, τη στιγμή που ο σύντροφός της χρησιμοποιούσε τις σχέσεις με Πιερράκακη, με Μενδώνη κ.λπ. Γιατί για τον Δένδια και τον Πιερρακάκη και για την Μενδώνη, όλα τα χρόνια, δυόμισι χρόνια, η κ. Κωνσταντοπούλου επίκαιρες ερωτήσεις δεν έχει κάνει. Ο κύριος Καραναστάσης έπλεκε το εγκώμιο του κύριου Πιερρακάκη», προσέθεσε.
