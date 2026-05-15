Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται η επιτροπή Δεοντολογίας – Επεισοδιακή συνεδρίαση, αποχώρησε η αντιπολίτευση
Με τις ψήφους της ΝΔ, η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε να εισηγηθεί την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου που εγκαλείται για 5 συνολικά υποθέσεις
- Σενάριο κατάρρευσης των εφοδιαστικών αλυσίδων – Πώς μπορεί να αποφευχθεί η πείνα εκατομμυρίων ανθρώπων
- Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Με σύρμα και αλυσίδα ήταν δεμένη η σορός που βρέθηκε στον ποταμό Λουδία
- Χανταϊός: Νέα έρευνα δείχνει ότι ο ιός παραμένει στο σπέρμα έως και έξι χρόνια
- Χιλιάδες νεκρά ζώα σε αυτοσχέδιους τάφους στη Λέσβο - Σοβαρά ερωτήματα για τη διαδικασία
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Με τις ψήφους της ΝΔ, μετά από μια επεισοδιακή και μαραθώνια συνεδρίαση, η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε να εισηγηθεί την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου, που εγκαλείται για 5 συνολικά υποθέσεις, παραβρέθηκε στην συνεδρίαση και διαμαρτυρήθηκε έντονα για τη διαδικασία, καταγγέλλοντας πως δεν της δόθηκε ο απαιτούμενος από τον Κανονισμό χρόνο για να μελετήσει τις υποθέσεις που την αφορούν.
Στο πλαίσιο αυτό, κατέθεσε αίτημα εξαίρεσης του προέδρου της Επιτροπής, Γιώργου Γεωργαντά, το οποίο όμως δεν έγινε αποδεκτό (κανένα κόμμα, πλην της Πλεύσης, δεν ψήφισε θετικά).
Η αντιπολίτευση στοιχήθηκε με την Ζωή Κωνσταντοπούλου στο αίτημα να αναβληθεί η διαδικασία και να δοθεί περισσότερος χρόνος, εξέλιξη όμως που δεν κατέστη δυνατή λόγω της πεισματικής άρνησης της πλειοψηφίας.
Η ΝΔ πρότεινε και τελικά πέτυχε να διαχωρίσει τις υποθέσεις μεταξύ των δύο που έχουν φτάσει στη Βουλή εδώ και καιρό (μήνυση Γεωργιάδη και δικαστικών λειτουργών) και των τριών που ήρθαν την περασμένη Τρίτη (η συζήτηση πήρε παράταση για την προσεχή Δευτέρα).
Η αντιπολίτευση αποχώρησε για μη νομιμοποιήσει τη διαδικασία, με αποτέλεσμα η συνεδρίαση να ολοκληρωθεί με ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν μόνο τα μέλη της ΝΔ.
Σε ό,τι αφορά στις δύο υποθέσεις για τις οποίες υπήρξε εισήγηση της επιτροπής Δεοντολογίας, η Ολομέλεια θα κληθεί την ερχόμενη Τρίτη να λάβει απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία, ενώ για τις υπόλοιπες τρεις σε μεταγενέστερο χρόνο.
- Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;
- Με φυλάκιση οκτώ μηνών τιμωρήθηκε ο Τζόουνς της Παρτιζάν
- Πειραιάς: Νεκρή 25χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας
- Reuters: Σενάριο «τεχνικής βλάβης» για το ουκρανικό drone με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα
- Μαύρη Πανώλη, η άλλη πλευρά: Μια σπάνια λίστα δείχνει ότι κάποιοι επέστρεψαν από τον «θάνατο»
- Ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Μπάγερν Μονάχου ο Νόιερ (pic)
- Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο
- Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Χαλαρές στιγμές στις παραλίες της Μυκόνου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις