Σερβία-Μαυροβούνιο: Εντείνονται οι εντάσεις εν όψει της 20ής επετείου της ανεξαρτησίας
Στις 21 Μαΐου 2006 η κυβέρνηση του Μίλο Τζουκάνοβιτς στο Μαυροβούνιο διοργάνωσε δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία, όπου το 55% των πολιτών τάχθηκε υπέρ της ίδρυσης ανεξάρτητου κράτους
Κρίση εκδηλώνεται στις σχέσεις της Σερβίας με το Μαυροβούνιο με αφορμή την επέτειο των 20 ετών από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Μαυροβουνίου.
Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς δεν αποδέχθηκε την πρόσκληση να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις εορτασμού της επετείου.
«Έλαβα πρόσκληση να συμμετάσχω στον φαντασμαγορικό εορτασμό της απόσχισης από τη δική μου Σερβία. Φυσικά, δεν θα συμμετάσχω σε αυτό. Αγαπώ τη Σερβία περισσότερο από κάθε τι άλλο στον κόσμο και, αν γιόρταζα κάτι τέτοιο, θα ντρεπόμουν και θα ήταν σα να φτύνω το πρόσωπο μου και τον λαό μου. Ας γιορτάζουν αυτοί ό,τι θέλουν», δήλωσε ο Βούτσιτς χθες, Πέμπτη, στο Βελιγράδι.
#BREAKING “I received an invitation to a lavish celebration of Montenegro’s secession from Serbia. I will not take part in it. I love Serbia more than anything, and celebrating it would be a shame and a betrayal of my people,” Serbian President Aleksandar Vučić said. pic.twitter.com/2G9YzwZO0L
— The National Independent (@NationalIndNews) May 14, 2026
Απάντηση από την Ποντγκόριτσα
Το υπουργείο Εξωτερικών του Μαυροβουνίου αντέδρασε άμεσα, εξέφρασε τη λύπη του επισημαίνοντας ότι η ρητορική του Βούτσιτς δεν συμβάλλει στις σχέσεις καλής γειτονίας και στον αμοιβαίο σεβασμό δύο διεθνώς αναγνωρισμένων κρατών.
«Υπενθυμίζουμε ότι το Μαυροβούνιο δεν αποσχίστηκε από τη Σερβία ούτε υπήρξε ποτέ τμήμα της Σερβίας με την έννοια που προσπαθεί να το παρουσιάσει ο πρόεδρος Βούτσιτς. Αντίθετα, το Μαυροβούνιο και η Σερβία ήταν ισότιμα μέλη της ομώνυμης κρατικής οντότητας που δημιουργήθηκε μετά την κατάρρευση της σοσιαλιστικής Γιουγκοσλαβίας» αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Κατά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας στις αρχές της δεκαετίας του 1990, το Μαυροβούνιο, ακολουθώντας τη Σερβία, παρέμεινε στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, μια ομοσπονδία δύο μελών η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε «Σερβία και Μαυροβούνιο».
Στις 21 Μαΐου 2006 η κυβέρνηση του Μίλο Τζουκάνοβιτς διοργάνωσε δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία όπου το 55% των πολιτών τάχθηκε υπέρ της ίδρυσης ανεξάρτητου κράτους.
Μετά την επίσημη κήρυξη της ανεξαρτησίας του Μαυροβουνίου, η χώρα έγινε δεκτή σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, όπως τον ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον ΟΑΣΕ. Σήμερα βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα στο 2026 αναμένεται να κλείσουν όλα τα διαπραγματευτικά κεφάλαια και το Μαυροβούνιο να καταστεί μέλος της ΕΕ στις αρχές του 2028.
