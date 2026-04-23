Μαυροβούνιο: Ένα βήμα πριν την ΕΕ – «Ορόσημο» για τη διεύρυνση της Ευρώπης

Σε μια εξέλιξη με ισχυρό γεωπολιτικό αποτύπωμα, το Μαυροβούνιο βρίσκεται πλέον πιο κοντά από ποτέ στην ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τη συμφωνία των κρατών-μελών να ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης νέας συνθήκης προσχώρησης. Η απόφαση αυτή, που ελήφθη σε επίπεδο πρεσβευτών, σηματοδοτεί μια σημαντική επανεκκίνηση της πολιτικής διεύρυνσης της Ένωσης, η οποία είχε ουσιαστικά «παγώσει» τα τελευταία χρόνια.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, António Costa, χαρακτήρισε την εξέλιξη «ορόσημο», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα καθοριστικό βήμα προς την ένταξη της χώρας. Όπως σημείωσε, για πρώτη φορά από το 2014, η Ευρωπαϊκή Ένωση «θέτει ξανά σε λειτουργία το ρολόι της επόμενης διεύρυνσης», στέλνοντας σαφές μήνυμα προς όλες τις υποψήφιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

Η απόφαση για τη σύσταση ομάδας εργασίας που θα αναλάβει τη σύνταξη του νέου συμφώνου ένταξης δεν προέκυψε τυχαία. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, απαιτήθηκε εκτεταμένη τεχνική προετοιμασία και συντονισμός μεταξύ των κρατών-μελών, με την Κύπρο, που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το τρέχον εξάμηνο, να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην επιτάχυνση της διαδικασίας.

Το Μαυροβούνιο υπέβαλε αίτηση ένταξης το 2008 και απέκτησε καθεστώς υποψήφιας χώρας το 2010. Από τότε, η πορεία του χαρακτηρίζεται από σταδιακή πρόοδο αλλά και καθυστερήσεις, καθώς η ευρωπαϊκή ενσωμάτωση προϋποθέτει την πλήρη ευθυγράμμιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Τον Δεκέμβριο του 2025, σημειώθηκε ένα ακόμη σημαντικό βήμα, με το προσωρινό κλείσιμο πέντε νέων διαπραγματευτικών κεφαλαίων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κεφαλαίων που έχουν προχωρήσει στα 12 από τα 33.

Η νέα εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική όχι μόνο για το ίδιο το Μαυροβούνιο, αλλά και για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Σε μια περίοδο όπου η γεωπολιτική επιρροή στην περιοχή αποτελεί πεδίο ανταγωνισμού, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής προοπτικής λειτουργεί ως εργαλείο σταθερότητας και πολιτικής σύγκλισης.

Παρά την πρόοδο, η ένταξη δεν είναι ακόμη δεδομένη. Απομένει σημαντικός δρόμος μεταρρυθμίσεων, ιδίως σε τομείς όπως το κράτος δικαίου, η διαφάνεια και η λειτουργία των θεσμών. Ωστόσο, το γεγονός ότι η διαδικασία περνά πλέον σε ένα πιο συγκεκριμένο και θεσμικά οργανωμένο στάδιο δείχνει ότι η ευρωπαϊκή πορεία του Μαυροβουνίου έχει εισέλθει σε μια νέα, πιο ώριμη φάση.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η κίνηση αυτή των Βρυξελλών αποτυπώνει μια αλλαγή προτεραιοτήτων, με τη διεύρυνση να επιστρέφει δυναμικά στην ευρωπαϊκή ατζέντα, σε μια εποχή όπου η ενότητα και η γεωπολιτική συνοχή της Ευρώπης αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία.