Νέα τροπή στις έρευνες για το θάνατο του Mr. Mango, Ισάκ Άντικ – Το ενδεχόμενο συνεργών εξετάζουν οι Αρχές

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Νέα τροπή φαίνεται πως παίρνει η έρευνα για το θάνατο του Mr. Mango Ισάκ Άντικ στην Ισπανία, υπόθεση για την οποία κατηγορείται ο γιος του.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν ισπανικά μέσα ενημέρωσης, οι δικαστικές αρχές στο Μαρτορέλ που χειρίζονται το θάνατο του 71χρονου επιχειρηματία εξετάζουν το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι ο γιος του επιχειρηματία, Τζόναθαν Άντικ, παραμένει ο κύριος ύποπτος για φερόμενη ανθρωποκτονία. Ωστόσο, στο κάδρο μπαίνει και ένα άλλο πρόσωπο: η οικογενειακή θεραπεύτρια, με τα αρχικά «JL».

Ο ρόλος της θεραπεύτριας

Σύμφωνα με την έρευνα, η συγκεκριμένη γυναίκα μπορεί να συμμετείχε ή να επηρέασε τα σχέδια του Τζόναθαν Άντικ, ώστε να κάνει δική του την αυτοκρατορία της μόδας που είχε δημιουργήσει ο πατέρας του.

Ειδικότερα, οι Αρχές γνωρίζουν ότι η θεραπεύτρια είχε συνεργαστεί τόσο με τον ίδιο τον Ισάκ Άντικ, όσο και με τα παιδιά του και την πρώην σύζυγό του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδοθεί εις βάρος της οποιαδήποτε κατηγορία και δεν περιλαμβάνεται στους υπόπτους της υπόθεσης, ωστόσο αναμένεται να καταθέσει ως μάρτυρας στην υπόθεση, όταν αυτή οδηγηθεί στα δικαστήρια.

Ο Ισάκ Άντικ πέθανε τον Δεκέμβριο του 2024 έπειτα από πτώση σε χαράδρα ενώ έκανε πεζοπορία, ένα περιστατικό που αρχικά αντιμετωπίστηκε ως ατύχημα από τις ισπανικές Αρχές.

Στο μικροσκόπιο νέα στοιχεία

Οι δικαστικές αρχές ενέκριναν επίσης νέες εντολές για την ανάλυση τηλεφωνικών κλήσεων και μηνυμάτων που συνδέονται με τον Τζόναθαν Άντικ τον Μάρτιο του 2025. Θέλουν να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν σημαντικές επαφές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αναπαράσταση των γεγονότων πριν και μετά τον θάνατο του ιδρυτή της Mango.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν ορισμένες ενδείξεις που υποδηλώνουν πιθανή ενεργή και προμελετημένη εμπλοκή του Τζόναθαν Άντικ στον θάνατο του πατέρα του. Μεταξύ των παραγόντων που εξετάστηκαν είναι οι οικογενειακές εντάσεις, οι οικονομικές διαφορές και η επιμονή του γιου να λάβει μέρος της κληρονομιάς του πριν από τον θάνατο του επιχειρηματία.