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Έμπολα: Η νέα επιδημία θα μπορούσε να γίνει η πιο θανατηφόρα που έχει καταγραφεί ποτέ, λέει φημισμένος γιατρός
Κόσμος 03 Ιουνίου 2026, 19:55

Έμπολα: Η νέα επιδημία θα μπορούσε να γίνει η πιο θανατηφόρα που έχει καταγραφεί ποτέ, λέει φημισμένος γιατρός

O βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης, γιατρός, Ντενίς Μουκουέγκε τονίζει ότι η τωρινή επιδημία Έμπολα «είναι πολύ περισσότερο από μια υγειονομική κρίση»

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O βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης γιατρός Ντενίς Μουκουέγκε, προειδοποιεί ότι η νέα επιδημία Έμπολα, η οποία εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα στο Κονγκό, θα μπορούσε να γίνει η πιο θανατηφόρα που έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ ταυτόχρονα προτρέπει όλα τα εμπόλεμα μέρη στην ευρύτερη περιοχή να αποδεχτούν την άμεση κατάπαυση του πυρός προκειμένου να περιοριστεί η επιδημία.

Η βοήθεια των ΗΠΑ προς τη ΛΔΚ έχει μειωθεί κατακόρυφα κατά 68%

Ειδικότερα, σε άρθρο του στην γαλλική εφημερίδα Le Monde, που αναδημοσιεύει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Μουκουέγκε υπογραμμίζει ότι η επιδημία Έμπολα που εξαπλώνεται τώρα στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) και την Ουγκάντα “είναι πολύ περισσότερο από μια υγειονομική κρίση. Είναι μια έκτακτη ανάγκη η οποία ήταν προβλέψιμη λόγω της πολεμικής βίας των τελευταίων ετών, της παραμέλησης και της πολιτικής αποτυχίας. Μια πληγή που συνεχίζει να φουντώνει επειδή ο κόσμος έχει επιλέξει να κοιτάζει αλλού».

Η επιδημία Έμπολα «σαρώνει» τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. 

«Σπάνια παραλλαγή του ιού Έμπολα»

Σύμφωνα με τον νομπελίστα γιατρό, αυτή η επιδημία Έμπολα είναι η 17η που πλήττει τη ΛΔΚ, μόλις πέντε μήνες μετά το τέλος της προηγούμενης. «Αυτή η σπάνια παραλλαγή του ιού Έμπολα – το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο – κυκλοφόρησε απαρατήρητη για τουλάχιστον έξι εβδομάδες, εν μέρει επειδή οι περικοπές στην αναπτυξιακή βοήθεια ανάγκασαν τα εργαστήρια να ελέγξουν μόνο το πιο κοινό στέλεχος του Ζαΐρ» σημειώνει ο Μουκουέγκε επισημαίνοντας ότι η νέα επιδημία θα μπορούσε να γίνει η πιο θανατηφόρα που έχει καταγραφεί ποτέ.

«Η Ανατολική ΛΔΚ δεν είναι ένα ουδέτερο περιβάλλον όπου ένας ιός απλώς έφτασε» αναφέρει ο νομπελίστας γιατρός τονίζοντας ότι «δεκαετίες ξένων παρεμβάσεων και συγκρούσεων μεταξύ ένοπλων ομάδων έχουν τροφοδοτήσει βαθιά δυσπιστία μεταξύ του πληθυσμού και αχαλίνωτη παραπληροφόρηση, με καταστροφικές συνέπειες. Κέντρα υγείας έχουν καταστραφεί και μονάδες απομόνωσης έχουν καεί. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, που μερικές φορές απειλούνται, δέχονται επιθέσεις ή ακόμη και σκοτώνονται εν ώρα καθήκοντος, συνεχίζουν να διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να βοηθήσουν συχνά εχθρικές κοινότητες».

«Καταπολεμούμε αυτήν την επιδημία με πολύ λιγότερους πόρους»

Συνεχίζοντας ο Ντένις Μουκουέγκε, καταγγέλλει τα εξής: «Καταπολεμούμε αυτήν την επιδημία με πολύ λιγότερους πόρους από ό,τι είχαμε για οποιαδήποτε συγκρίσιμη κρίση στην πρόσφατη ιστορία. Η βοήθεια των ΗΠΑ προς τη ΛΔΚ έχει μειωθεί κατακόρυφα κατά 68%, από πάνω από 1,41 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, σε μόλις 451 εκατομμύρια δολάρια το 2025. Οι τοπικές επιδημιολογικές ικανότητες, τα εργαστηριακά δίκτυα και οι αλυσίδες εφοδιασμού που η USAID και οι εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν χτίσει με κόπο μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια έχουν αποσυναρμολογηθεί βάναυσα ή έχουν υποβαθμιστεί σοβαρά.

Καταλήγοντας ο Μουκουέγκε προτείνει οι κυβερνήσεις, οι δωρητές, οι υπηρεσίες του ΟΗΕ και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις να κινητοποιηθούν επειγόντως πίσω από τον ΠΟΥ και το Αφρικανικό CDC, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να υποστηρίζονται και να προστατεύονται.

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