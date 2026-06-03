Έμπολα: Το χαμένο έδαφος από την επιδημία καλύπτεται στη ΛΔ του Κονγκό, διαβεβαιώνει ο ΠΟΥ

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Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαβεβαίωσε την Τετάρτη πως ο κόσμος «καλύπτει το χαμένο έδαφος» από την επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου έχουν καταγραφεί 344 επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου και 60 επιβεβαιωμένοι θάνατοι, αν και οι προκλήσεις παραμένουν.

«Η επιδημία είχε μεγάλο προβάδισμα και είμαστε ακόμα πίσω, αλλά υπό την ηγεσία της κυβέρνησης της ΛΔΚ, καλύπτουμε το χαμένο έδαφος», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη.

Η ΛΔ του Κονγκό κήρυξε την 15η Μαΐου μια επιδημία της νόσου Έμπολα, την 17η στην αφρικανική χώρα των άνω των 100 εκατομμυρίων κατοίκων.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στη ΛΔ του Κονγκό, μεταξύ άλλων στην επαρχία Ιτούρι, το επίκεντρο της επιδημίας.

«Ενθαρρύνθηκα από το επίπεδο δέσμευσης που διαπίστωσα όπου πήγα. Όσα είδα με γέμισαν ελπίδα, ακόμα κι αν εξακολουθούν να υφίστανται προκλήσεις», υπογράμμισε ο Τέντρος.

Όπως έχει επανειλημμένως εξηγήσει τις τελευταίες εβδομάδες, η καθυστερημένη ανίχνευση των πρώτων κρουσμάτων, η ανασφάλεια στις πληγείσες περιοχές, η δυσπιστία ενός μέρους του πληθυσμού και η έλλειψη εμβολίου περιπλέκουν σημαντικά τη διαχείριση της επιδημίας.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε πως έχουν καταγραφεί 344 επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα και 60 ασθενείς πέθαναν στην επιδημία που έπληξε τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κάλεσε σήμερα τις χώρες, χωρίς να τις κατονομάσει, που επιβάλλουν «γενικούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς» λόγω της επιδημίας Έμπολα στην Κεντρική Αφρική, να τους άρουν, προειδοποιώντας πως εμποδίζουν τις προσπάθειες που στοχεύουν στον έλεγχο του φονικού ιού.

«Οι γενικοί ταξιδιωτικοί περιορισμοί που επιβάλλονται από ορισμένες χώρες διαταράσσουν τα δίκτυα εφοδιασμού και εγείρουν προσκόμματα στην ανταπόκριση», προειδοποίησε ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, προσθέτοντας πως ο ΠΟΥ «συνιστά να διενεργείται προληπτικός έλεγχος κατά την έξοδο από τα αεροδρόμια, τα λιμάνια και τους συνοριακούς σταθμούς προκειμένου να προληφθεί η εξαγωγή κρουσμάτων και επαφών», ωστόσο, ζητά «από τις χώρες που επέβαλαν γενικούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς να τους άρουν».