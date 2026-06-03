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Τουλάχιστον 119 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις σε ολόκληρη την ισοπεδωμένη από τον πόλεμο Γάζα μόνο τον Μάιο.

Το Ισραήλ παραβιάζει καθημερινά την εκεχειρία

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας κάνει λόγο για μεγάλη αύξηση των ισραηλινών πληγμάτων και παραβιάσεων της εκεχειρίας, προσθέτοντας ότι πολλοί από τους νεκρούς ήταν γυναίκες και παιδιά.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη, το παλαιστινιακό υπουργείο ανέφερε ότι ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν τον Μάιο αποτελεί τον υψηλότερο μηνιαίο απολογισμό θυμάτων που έχει καταγραφεί από την αρχή του έτους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, οι γυναίκες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι αντιπροσώπευαν το 30% των νεκρών, συμπεριλαμβανομένων 19 παιδιών (16%) και 10 γυναικών (8,5%).

Τουλάχιστον 33 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 130 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών του Εΐντ, από τις 27 έως τις 30 Μαΐου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Πάνω από 72.900 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο επικεφαλής του τμήματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, Φόλκερ Τουρκ, καταδίκασε τις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέροντας ότι «το αδιάκοπο κύμα δολοφονιών» αντανακλά τη «συνολική ατιμωρησία» του Ισραήλ.

«Παλαιστίνιοι εξακολουθούν να σκοτώνονται και να τραυματίζονται σε ό,τι έχει απομείνει από τα σπίτια τους, σε καταφύγια και σκηνές εκτοπισμένων οικογενειών, στους δρόμους, σε οχήματα, σε ιατρικές εγκαταστάσεις και σε αίθουσες διδασκαλίας», δήλωσε ο Τουρκ.

Νέες απειλές Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στο CNBC ότι οι κοινότητες στο νότιο Ισραήλ κοντά στη Λωρίδα της Γάζας «ανθίζουν», προσθέτοντας ότι «υπάρχει τεράστια ζήτηση για αυτές τις ισραηλινές κοινότητες. Ο πληθυσμός τους είναι μεγαλύτερος από ό,τι ήταν πριν τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου».

Ο Νετανιάχου ανέφερε επίσης ότι το Ισραήλ θα αποφασίσει πότε και πώς «θα αναλάβουμε δράση στη Γάζα» σε συντονισμό με το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Netanyahu: You can ask people to leave — as we have, in Gaza and elsewhere — and most of them would leave. Sometimes they’re blocked by Hamas or by Hezbollah at gunpoint. But when they leave, you have to take action — otherwise you give the terrorists immunity. You’ll be… pic.twitter.com/2l95ctIkCw — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε πρόσφατα ότι έδωσε εντολή στις IDF να καταλάβουν το 70% της Λωρίδας της Γάζας.