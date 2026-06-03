Συναγερμός στην Αριζόνα: Θάνατος από ένα νέο, επιθετικό στέλεχος του χανταϊού

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Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές υπηρεσίες στην Αριζόνα των ΗΠΑ, μετά την επιβεβαίωση ενός θανατηφόρου κρούσματος του ιού «Sin Nombre», ο οποίος αποτελεί ένα νέο, επιθετικό στέλεχος του χανταϊού.

Τα τμήματα Δημόσιας Υγείας της Κομητείας Μοχάβε (Mohave) και της πολιτείας επιβεβαίωσαν το γεγονός, ωστόσο το τοπίο γύρω από τις συνθήκες μόλυνσης παραμένει θολό. Μέχρι στιγμής, ελάχιστα στοιχεία έχουν δοθεί στη δημοσιότητα σχετικά με την ταυτότητα του θύματος, το ακριβές σημείο όπου εκτέθηκε στον ιό, ή το αν υπάρχουν και άλλα κρούσματα. Το μόνο που έχει διευκρινιστεί είναι πως επρόκειτο για κάτοικο της κομητείας Μοχάβε, ενώ οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν την πηγή έκθεσης για την ευρύτερη «περιοχή εξυπηρέτησης του Κίνγκμαν», μην μπορώντας να αποκλείσουν το ενδεχόμενο τοπικής μετάδοσης.

Ραγδαία επιδείνωση και πνευμονικό σύνδρομο

Το θύμα ανέπτυξε πνευμονικό σύνδρομο από χανταϊό (HPS). Όπως υπογραμμίζουν οι πολιτειακές υγειονομικές αρχές, πρόκειται για μία εξαιρετικά σπάνια, αλλά συνήθως θανατηφόρα ασθένεια, η οποία πλήττει ραγδαία το αναπνευστικό σύστημα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του euazcentral, παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα ασαφές εάν το συγκεκριμένο στέλεχος, «Sin Nombre», έχει τη δυνατότητα να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Κατά κανόνα, η μόλυνση στον άνθρωπο επέρχεται κυρίως μέσω της εισπνοής μολυσμένης σκόνης που περιέχει σωματίδια από ούρα, περιττώματα, σάλιο ή υλικά από φωλιές μολυσμένων τρωκτικών.

Έκκληση για προσοχή από τους ειδικούς

Η Διευθύντρια Υγείας της Κομητείας Μοχάβε, Μελίσα Πάλμερ, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στους πολίτες: «Αν και ο χανταϊός είναι σπάνιος, η ευαισθητοποίηση και η πρόληψη είναι ζωτικής σημασίας. Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι όσοι περνούν χρόνο σε εξωτερικούς χώρους ή αναλαμβάνουν τον καθαρισμό περιοχών όπου ενδέχεται να υπάρχουν φωλιές τρωκτικών».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το στέλεχος «Sin Nombre» δεν είναι εντελώς άγνωστο στην περιοχή, καθώς ιστορικά έχει συνδεθεί με τοπικές εξάρσεις τόσο στην Αριζόνα όσο και στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ ευρύτερα. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Αλιείας και Άγριας Ζωής των ΗΠΑ, ο βασικός φορέας του ιού είναι τα ποντίκια των ελαφιών (deer mice), ένα είδος τρωκτικού που συναντάται σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική.