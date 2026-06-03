Σοκαριστικό βίντεο από τη Νέα Υόρκη: Η στιγμή που περιπολικό παρασύρει πεζή στο Columbus Circle
Σκηνές που κόβουν την ανάσα είδαν το φως της δημοσιότητας, με κάμερα να καταγράφει την τρομακτική παράσυρση μιας γυναίκας από περιπολικό της αστυνομίας της Νέας Υόρκης (NYPD) που έσπευδε σε έκτακτο περιστατικό.
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Ένα σοκαριστικό βίντεο-ντοκουμέντο από κάμερα διερχόμενου οχήματος (dashcam) κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αποτυπώνοντας την ανατριχιαστική στιγμή που περιπολικό της αστυνομίας της Νέας Υόρκης παρασύρει μια γυναίκα που έκανε τζόκινγκ σε διάβαση πεζών.
Το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο πολυσύχναστο Columbus Circle. Σύμφωνα με το βίντεο που εξασφάλισε η εφημερίδα The Post, τουλάχιστον δύο αστυνομικοί επέβαιναν στο όχημα το οποίο ανταποκρινόταν σε επείγουσα κλήση.
Λίγο μετά τις 4:00 μ.μ., στη συμβολή της Δυτικής 58ης Οδού με την 8η Λεωφόρο, το υπηρεσιακό όχημα —με αναμμένους φάρους και ανοιχτή σειρήνα— επιχείρησε να στρίψει μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, η ανυποψίαστη γυναίκα κατέβηκε από το πεζοδρόμιο για να διασχίσει τον δρόμο, με αποτέλεσμα να πέσει με ορμή στο πλαϊνό τμήμα του εν κινήσει περιπολικού.
Εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα
Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που η γυναίκα εκτινάχθηκε προς τα πίσω και «έσκασα» με το πρόσωπο στην άσφαλτο. Εμφανώς ζαλισμένη από το χτύπημα, κατάφερε να γυρίσει ανάσκελα παραμένοντας στο οδόστρωμα, ενώ οι αστυνομικοί πετάχτηκαν αμέσως έξω από το όχημα για να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.
Μάλιστα, από καθαρή τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, καθώς ένας διερχόμενος ποδηλάτης πέρασε κυριολεκτικά σε απόσταση αναπνοής από την πεσμένη γυναίκα, καταφέρνοντας την τελευταία στιγμή να μην την πατήσει.
Όπως ανακοίνωσε το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης, παρά τη σφοδρότητα της πτώσης, η γυναίκα αποκόμισε μόνο ελαφρά τραύματα και μάλιστα αρνήθηκε τη μεταφορά της σε νοσοκομείο από το ασθενοφόρο που έσπευσε στο σημείο.
Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι οι αστυνομικοί βρίσκονταν καθ’ οδόν για περιστατικό κλοπής που βρισκόταν σε εξέλιξη, γεγονός που δικαιολογεί την εσπευσμένη αριστερή στροφή στο Columbus Circle. Ωστόσο, παραμένει ασαφές το κατά πόσο το πρωτόκολλο της υπηρεσίας επιτρέπει στους αστυνομικούς να κινούνται στο αντίθετο ρεύμα, ακόμη και κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης.
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