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Οι αρχές του Ισραήλ παρέτειναν την κράτηση της 20χρονης ποδοσφαιρίστριας, διεθνούς με την Εθνική Παλαιστίνης, Ραντ αλ-Χαλαουάνι.

Ισραηλινό δικαστήριο παρέτεινε την κράτηση της αλ-Χαλαουάνι έως την Παρασκευή

Η 20χρονη παίκτρια είχε κληθεί για ανάκριση στην Ιερουσαλήμ, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το AFP και αναμεταδίδουν οι Times of Israel.

Σε απάντηση σε ερώτηση του AFP σχετικά με την παράταση της κράτησης της αλ-Χαλαουάνι, η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε ότι η σύλληψή της έγινε μετά από περιστατικό κατά το οποίο, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ρίχτηκαν αντικείμενα από μια ταράτσα εναντίον διαδηλωτών στην Ιερουσαλήμ.

«Η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα και μια γυναίκα, ηλικίας 18 και 20 ετών, κατοίκους της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, οι οποίοι είναι ύποπτοι ότι είναι τα άτομα που καταγράφηκαν να ρίχνουν αντικείμενα στους διαδηλωτές», σημείωσε η ισραηλινή αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Σφοδρές αντιδράσεις για την κράτηση της αλ-Χαλαουάνι από το Ισραήλ

Η Παλαιστινιακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (PFA) καταγγέλλει την παρατεταμένη κράτηση της αλ-Χαλαουάνι, η οποία συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης.

Σε ανακοίνωσή της, η PFA τονίζει ότι η σύλληψη της 20χρονης και ενός πρώην παίκτη της Εθνικής Παλαιστίνης «δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά εντάσσεται σε ένα καλά τεκμηριωμένο μοτίβο συστηματικής στοχοποίησης Παλαιστίνιων αθλητών, το οποίο συνεχίζεται χωρίς να αποδίδονται ευθύνες».

Σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές στην Ιερουσαλήμ, ισραηλινό δικαστήριο παρέτεινε την κράτηση της αλ-Χαλαουάνι έως την Παρασκευή.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Israeli forces detained Palestine women’s national team player Rand Halwani, aged 20, after summoning her to a police station in occupied Jerusalem. This incident came hours after occupation forces apprehended former national team player and journalism student at Birzeit… pic.twitter.com/hL3BJZwi6S — Quds News Network (@QudsNen) June 3, 2026

Η καταγγελία της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδας

Σε σχετική ανακοίνωσή της, η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας αναφέρει: «Οι ισραηλινές αρχές κατοχής παρέτειναν σήμερα, Τετάρτη, την κράτηση της Ράντα Αλ-Χαλαουάνι (20 ετών), παίκτριας της Εθνικής Γυναικών Παλαιστίνης στο ποδόσφαιρο.

Η Νομαρχία της Ιερουσαλήμ ανέφερε ότι οι δυνάμεις κατοχής παρέτειναν την κράτησή της μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή.

Η Αλ-Χαλαουάνι, η οποία κατάγεται από την κατεχόμενη Ιερουσαλήμ, είχε κληθεί χθες για ανάκριση στο αστυνομικό τμήμα ‘Talpiot’ στη Δυτική Ιερουσαλήμ.

Μετά την ανάκριση, οι αρχές κατοχής προχώρησαν στη σύλληψή της και την παρέπεμψαν σε δικαστήριο, το οποίο αποφάσισε την παράταση της κράτησής της.

Η σύλληψη αθλητών και αθλητριών αποτελεί ακόμη μία πτυχή των περιορισμών που επιβάλλονται στους Παλαιστίνιους και επηρεάζουν κάθε πτυχή της καθημερινής τους ζωής, συμπεριλαμβανομένου του αθλητισμού».

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