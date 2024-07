Τουλάχιστον 29 είναι οι νεκροί μετά τον ισραηλινό βομβαρδισμό σε σχολείο στην κωμόπολη Αμπασάν, κοντά στη Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κυβερνείου της περιοχής.

Οι περισσότεροι από τους νεκρούς είναι εκτοπισμένες γυναίκες και παιδιά, ενώ άλλοι 53 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το νέο πλήγμα των IDF.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί στη Γάζα έχουν φτάσει τουλάχιστον τις 38.243, ενώ 88.243 είναι τραυματίες κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα που έχει μπει στον ένατο μήνα του. Ο πραγματικός αριθμός των νεκρών είναι σίγουρα μεγαλύτερος αφού χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια κτιρίων ή αγνοούνται.

Η επίθεση είναι το τέταρτο ισραηλινό χτύπημα που πλήττει σχολικό κτίριο που χρησιμοποιείται ως καταφύγιο στη Γάζα μέσα σε τέσσερις ημέρες και έρχεται αφού το Ισραήλ εξέδωσε νέες διαταγές μαζικής εκκένωσης για τμήματα της Χαν Γιουνίς και της πόλης της Γάζας, αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να φύγουν και προκαλώντας το κλείσιμο τριών βασικών νοσοκομείων.

Βίντεο του Al Jazeera δείχνει δεκάδες εκτοπισμένες οικογένειες στο προαύλιο του σχολείου να ζητωκραυγάζουν για τα παιδιά που έπαιζαν ποδόσφαιρο πριν επικρατήσει πανικός από τον ισραηλινό βομβαρδισμό.

Μετά την επίθεση, σοροί κείτονταν στο έδαφος, ορισμένες από τις οποίες ήταν διαμελισμένες.

🚨HORRIBLE: Footage shows the final moments of displaced people at Abasan School in eastern Khan Younis/south #Gaza Strip , playing football in the schoolyard before the Israeli army bombed them, resulting in a horrific massacre that killed dozens and injured hundreds. pic.twitter.com/tyXN2hJI48

— Nour Naim| نُور (@NourNaim88) July 9, 2024