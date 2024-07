Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως έπληξαν μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Τρίτη «τρομοκράτες» που χρησιμοποιούσαν «δομές σχολείου στην περιοχή Νουσέιρατ», στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας (φωτογραφία, επάνω, από το Wafa).

Ιατρική πηγή στο νοσοκομείο Αλ Αουντα της Νουσέιρατ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έφθασαν εκεί πολλοί τραυματίες έπειτα από την επίθεση στην είσοδο σχολείου του Γραφείου Αρωγής και Εργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA).

Targeting a school housing displaced people north of the Nuseirat camp in the central Gaza Strip💔💔⚠️ pic.twitter.com/V602p10LT8

— Emelia 🇸🇪 (@Bernadotte22) July 8, 2024