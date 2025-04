Χαμός στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης: Μπέλινγκχαμ και Ρούντιγκερ πιάστηκαν στα χέρια

Μεγάλο πλήγμα για τη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η ήττα με 3-0 από την Άρσεναλ, με το κλίμα στα αποδυτήρια να μην είναι και στα καλύτερα του.

Τα αίματα άναψαν με το μόνο που χρειάστηκε να είναι μία σύγκρουση μεταξύ των Τζουντ Μπέλινγκχαμ και Αντόνιο Ρούντιγκερ στην προπόνηση δυο μέρες πριν την κρίσιμη ρεβάνς με την Άρσεναλ όπως αποκαλύφθηκε από το «El Chiringuito».

Οι δύο παίκτες έπρεπε να χωριστούν από τους συμπαίκτες τους μετά την σύγκρουση που είχαν στην προπόνηση με την ένταση να ξεκινάει φυσικά από το κακό πρώτο παιχνίδι με τους «κανονιέρηδες».

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος του ισπανικού προγράμματος, Έντου Αγκουάϊρ, επεσήμανε ότι ήταν μια «εβδομάδα μεγάλης έντασης και στην προπόνηση της Παρασκευής υπήρξε ένα σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο παικτών, ως αποτέλεσμα της έντασης, μία κόντρα μεταξύ Μπέλινγκχαμ και Ρούντιγκερ».

Το επεισόδιο μεταξύ των δύο παικτών, έλαβε χώρα σε μια άσκηση προπόνησης, όταν ο Γερμανός στόπερ μπήκε πολύ δυνατά σε μια μονομαχία, με τον Μπέλιγχαμ να γυρνάει προς το μέρος του Ρούντιγκερ και τα αίματα να ανάβουν.

According to El Chiringuito, Jude Bellingham and Antonio Rudiger were involved in a tense exchange in training. #RealMadrid #COYG pic.twitter.com/QtM7ea4Wuz

— Football España (@footballespana_) April 14, 2025