«Ο Αντσελότι αποχωρεί από τη Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι» (pic)

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ισπανία, ο Κάρλο Αντσελότι θα αποτελέσει παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι αν δεν καταφέρει να κατακτήσει το πρωτάθλημα Ισπανίας ή το Champions League.

Συγκεκριμένα, τονίζεται πως πρόκειται για «τελειωμένη υπόθεση», με τους ιθύνοντες του συλλόγου να αφήνουν ένα «παραθυράκι» σε περίπτωση που η «Βασίλισσα» ανατρέψει το 3-0 από την Άρσεναλ και στη συνέχεια κατακτήσει το Champions League. Ή έστω το πρωτάθλημα, όπου και εκεί δεν είναι το φαβορί, αφού η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στο +4…

🚨💣 Carlo Ancelotti era at Real Madrid is OVER, unless a miracle happens in UCL/La Liga.

The club wants Xabi Alonso to take over next season. @Rodra10_97 @relevo pic.twitter.com/trHl7nmpPs

