Όταν σε αποθεώνει ο Αντσελότι, κάτι έχεις κάνει… πολύ καλά

Ο Μίκελ Αρτέτα έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην Άρσεναλ και δεν χωρά αμφιβολία πως ο Ισπανός προπονητής έχει αναγεννήσει την ομάδα του Λονδίνου από την στιγμή που ανέλαβε την τεχνική της ηγεσία.

Όλοι αναγνωρίζουν τα όσα έχει προσφέρει ο Αρτέτα στους Λονδρέζους αλλά σίγουρα οι σημερινές δηλώσεις του Κάρλο Αντσελότι είναι ένα μεγάλο «παράσημο» για τον 43χρονο προπονητή της αγγλικής ομάδας.

Γιατί όταν σε αποθεώνει ο «Καρλέτο» κάτι έχεις κάνει… πολύ καλά και ο Αρτέτα κατάφερε να δώσει στην ομάδα του Λονδίνου την αίγλη και την λάμψη που της έλλειψε για αρκετά χρόνια.

Το αν θα καταφέρει η Άρσεναλ ν’ αποκλείσει την «βασίλισσα» και να προκριθεί στα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης δεν μπορεί να το προβλέψει κάποιος, αλλά το «παράσημο» του Αντσελότι θα παραμείνει καρφωμένο στο πέτο του Ισπανού, ακόμα κι αν οι Λονδρέζοι αποκλειστούν.

Carlo Ancelotti goes on Mikel Arteta charm offensive ahead of Champions League clash

— Mirror Football (@MirrorFootball) April 7, 2025