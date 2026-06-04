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Στον όλο και πιο δυστοπικό κόσμο μας, ποιος δεν θα ήθελε τουλάχιστον να είναι ανοιχτός σε ένα ουτοπικό αντίδοτο;

Η Έκθεση Παγκόσμιας Δικαιοσύνης, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 4 Ιουνίου, περιγράφει πώς να οικοδομήσουμε έναν δίκαιο κόσμο που θα ευημερεί εντός ασφαλών πλανητικών ορίων.

Η νέα έκθεση του World Inequality Lab (WIL) αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα προσπάθεια αντιμετώπισης της πολυκρίσης που ωθεί τον κόσμο προς την κλιματική κατάρρευση, τον πολιτικό εξτρεμισμό και ολοένα και μεγαλύτερες οικονομικές και κοινωνικές εντάσεις.

Με βάση τα κοινωνικά επιτεύγματα του παρελθόντος και τη μελλοντική ενεργειακή μεταμόρφωση, υποδεικνύει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων στον πλανήτη θα μπορούσε, μέχρι το τέλος του αιώνα, να εργάζεται λιγότερο και να κερδίζει περισσότερα, διατηρώντας παράλληλα τις θερμοκρασίες σε χαμηλά επίπεδα και αποφεύγοντας μεγάλο μέρος της τρέχουσας καταστροφής της φύσης.

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο, ολοκληρωμένο και αισιόδοξο σχέδιο, καθώς και για ένα ισχυρότερο επιχείρημα γύρω από το οποίο μπορεί να οικοδομηθεί μια πολιτική εκστρατεία, σε αντίθεση με τους αφηρημένους στόχους του «καθαρού μηδενικού ισοζυγίου» ή της «απανθρακοποίησης».

Ενσωματώνοντας σημαντικές έννοιες όπως η «επαρκής κάλυψη των αναγκών» και η «κατοικησιμότητα του πλανήτη», αντιμετωπίζει επίσης το θεμελιώδες ερώτημα του πώς να μειωθεί ο υλικός αντίκτυπος της οικονομικής δραστηριότητας – ένα θέμα που αγνοείται εδώ και καιρό από την παραδοσιακή αριστερά.

Ενώ οι επικριτές θα αμφισβητήσουν τη σκοπιμότητα αυτού του οράματος, επειδή βασίζεται σε μια ριζική μεταρρύθμιση των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και σε μαζικούς φόρους περιουσίας – και τα δύο έχουν από καιρό απορριφθεί ως αδιανόητα από τις πλούσιες χώρες – δεν μπορεί να γίνει καμία επαρκής αξιολόγηση της αξίας του χωρίς να ληφθούν υπόψη οι πολύ πιο ζοφερές εναλλακτικές λύσεις που προσφέρουν η ακροδεξιά και η παλιά αριστερά, σύμφωνα με τον Guardian.

Η εποχή της «τεχνο-φεουδαρχίας»

Κυρίαρχη μεταξύ αυτών είναι η ακροδεξιά τεχνο-εξωραϊστική οπτική που προωθείται επί του παρόντος από τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τους υποστηρικτές του στη Σίλικον Βάλεϊ, οι οποίοι θέτουν την τεχνητή νοημοσύνη πάνω από τις ανανεώσιμες τεχνολογίες.

Στην αναζήτηση της «ενεργειακής κυριαρχίας», οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν πλέον δασμούς και στρατιωτική δύναμη για να διευρύνουν τις αγορές πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα. Αυτή η στρατηγική της κυριολεκτικής συγκέντρωσης της εξουσίας στα χέρια δισεκατομμυριούχων οδηγεί τον κόσμο προς καταστροφικά επίπεδα υπερθέρμανσης και ανισότητας.

Ο Τομά Πικετί, ένας από τους συντονιστές της έκθεσης, δήλωσε ότι η φιλοδοξία των υπερπλουσίων έχει καταστεί μη βιώσιμη και ανεπιθύμητη.

«Ο κόσμος συνειδητοποιεί ότι αυτό απλά δεν λειτουργεί. Αν οι δισεκατομμυριούχοι και οι εκατομμυριούχοι του κόσμου διοικούσαν την οικονομία μας, επενδύοντας τα χρήματα με τρόπο που να μας οδηγεί σε ένα φανταστικό μέλλον με βιωσιμότητα του πλανήτη, αυξανόμενους μισθούς και καλύτερες συνθήκες στέγασης και υγείας για όλους, τότε όλοι θα ήταν ευτυχείς να τους παραδώσουν τα κλειδιά. Αλλά δεν είναι αυτό που βλέπουμε.

Το νέο τους όνειρο είναι να καλύψουν ολόκληρο τον πλανήτη με κέντρα δεδομένων. Αυτό είναι το οικονομικό τους σχέδιο για τον κόσμο. Όμως όλοι μπορούν να δουν ότι αυτό απλώς θα αυξήσει το υλικό αποτύπωμα της οικονομίας μας, ότι αυτό θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την υπερθέρμανση του πλανήτη».

Μία νέα οπτική της οικολογίας

Η έκθεση καλύπτει επίσης ένα κενό που υπήρχε από την ίδρυση της παγκόσμιας υποδομής κλιματικής επιστήμης τη δεκαετία του 1990.

Ένας από τους αρχιτέκτονες αυτού του συστήματος, ο Βρετανός χημικός Ρόμπερτ Γουάτσον, ο οποίος είναι επίσης πρώην πρόεδρος της Διακυβερνητικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, είπε στον Guardian ότι αν μπορούσε να γυρίσει πίσω στο χρόνο και να αλλάξει κάτι, αυτό θα ήταν να προσθέσει περισσότερους κοινωνικούς επιστήμονες.

Αρχικά, είπε, οι «καθαροί επιστήμονες» από τους τομείς της φυσικής και της χημείας πίστευαν αφελώς ότι τα δεδομένα από μόνα τους θα αρκούσαν για να πείσουν τις κυβερνήσεις να δράσουν, αλλά αργότερα άρχισαν να εύχονται να είχαν λάβει περισσότερο υπόψη τις κοινωνικές δυναμικές, την οικονομία, την πολιτική και την ψυχολογία.

Αυτό το ελάττωμα έχει στραγγαλίσει τη δημόσια υποστήριξη για τη δράση για το κλίμα, είπε ο Πίκετι, ο οποίος είναι παγκόσμια αυθεντία στον τομέα της ανισότητας και συγγραφέας του βιβλίου-μπεστ σέλερ του 2013, «Το Κεφάλαιο στον Εικοστό Πρώτο Αιώνα»: «Υπήρχε αυτή η ψευδαίσθηση αυτού που ονομάζουμε μια αταξική οικολογία, το είδος της ψευδαίσθησης της πράσινης ανάπτυξης ότι όλα θα λυθούν με την παραγωγή όλο και περισσότερων προϊόντων, χωρίς να ανησυχούμε για την κατανομή, χωρίς να ανησυχούμε για την επάρκεια, χωρίς να ανησυχούμε για τη διαρθρωτική μεταμόρφωση των τομέων. Και αυτή η ψευδαίσθηση έχει κάνει την πράσινη πολιτική πολύ μη δημοφιλή για πολλούς ψηφοφόρους χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος».

Η Έκθεση για την Παγκόσμια Δικαιοσύνη προχωράει πιο μακριά από οποιαδήποτε προηγούμενη μελέτη στην αντιμετώπιση αυτής της αδυναμίας.

Είναι επίσης μια άσκηση ανθρώπινου ιδεαλισμού και φαντασίας, τα οποία και τα δύο δέχονται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση από τους αλγόριθμους των κοινωνικών μέσων, την τεχνητή νοημοσύνη και τον συναλλακτικό κυνισμό των ακροδεξιών πολιτικών και των στελεχών επιχειρήσεων.

Η ανθρώπινη ευτυχία πέρα από τους οικονομικούς όρους

Αν και βασίζεται σε καθιερωμένους δείκτες για το ΑΕΠ, την ανισότητα και την κλιματική επιστήμη, διευρύνει τον ορισμό της ευημερίας και αναδεικνύει τη σημασία της «επαρκούς διαβίωσης» για να δείξει ότι η ποιότητα ζωής είναι πιο πολύτιμη από την ποσότητα των υλικών αγαθών.

Αυτό αντανακλά αρχαίες φιλοσοφίες της «χρυσής τομής», τις πεποιθήσεις των αυτοχθόνων πληθυσμών για την άρρηκτη σύνδεση μεταξύ της ανθρώπινης και της φυσικής ευημερίας, καθώς και πειράματα στο Μπουτάν για μια οικονομία βασισμένη στην «ακαθάριστη εθνική ευτυχία».

«Προσπαθούμε να αποτυπώσουμε την πραγματικότητα ότι η ευτυχία δεν καθορίζεται μόνο από οικονομικούς δείκτες. Η διατήρηση μιας βιώσιμης γης δεν έχει μόνο οικονομικό όφελος. Μπορείς να βελτιώσεις τη ζωή σου αν έχεις περισσότερο χρόνο να περάσεις με την οικογένειά σου ή στη φύση», δήλωσε η Κορνίλια Μόρεν, Συντονίστρια Περιβάλλοντος του World Inequality Lab.

«Η επάρκεια δεν σημαίνει αποανάπτυξη», λέει. «Πρόκειται για λιγότερες ώρες εργασίας, διαφορετική σύνθεση της κατανάλωσης και περισσότερη υγεία και εκπαίδευση.»

Αυτό θα αμφισβητηθεί από την παραδοσιακή αριστερά, η οποία από καιρό τείνει να θέτει στόχους για ολοένα και υψηλότερο ΑΕΠ, προσωπική κατανάλωση και δαπάνες για υποδομές, καθώς και από τη δεξιά, η οποία αντιδρά σε οποιαδήποτε πρόταση για πλανητικά όρια ή χαμηλότερη υλική παραγωγικότητα.

Οι συγγραφείς δηλώνουν ότι καλωσορίζουν τη συζήτηση. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για προτάσεις και αναθεωρήσεις.

«Δεν θέλουμε να αναγκάσουμε τους ανθρώπους να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους. Πρέπει να συνοδεύεται από μια πολιτισμική αλλαγή στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την καλή ζωή», είπε η Μόρεν.

«Υπάρχουν πλειοψηφίες, ακόμη και στις ΗΠΑ, που υποστηρίζουν κάποια μορφή παγκόσμιας δικαιοσύνης, που δεν νοιάζονται μόνο για τον εαυτό τους, αλλά και για τον κόσμο».

Ο Πίκετι είπε ότι οι κοινωνικές κινητοποιήσεις του παρελθόντος έδειξαν πόσο γρήγορα μπορούν να γίνουν βελτιώσεις. Με την πίεση που πιθανότατα θα προέλθει και από την κλιματική κατάρρευση, είπε ότι είναι σημαντικό να ξεκινήσουν οι συζητήσεις τώρα, ώστε οι εναλλακτικές λύσεις να είναι ήδη στο μυαλό των ανθρώπων και να γίνουν πιο αποδεκτές στο μέλλον.

«Θα υπάρξουν κρίσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι σίγουρο», είπε.

«Οι άνθρωποι πρέπει να συνηθίσουν στο γεγονός ότι θα συμβούν μεγάλες αλλαγές σε κάθε περίπτωση…»

«Δεν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου τα πράγματα μπορούν απλά να συνεχίσουν όπως είναι για πάντα».