Πώς θα είναι ο πλανήτης το 2100; Ένα online παιχνίδι μας αφήνει να μαντέψουμε… και το μέλλον φαίνεται ζοφερό

Το πώς θα είναι το μέλλον μας φαίνεται συνήθως μακρινό και αφηρημένο.

Ωστόσο, ένα νέο δωρεάν online παιχνίδι με τίτλο FutureGuessr, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2025, προσπαθεί να φέρει το μέλλον πιο κοντά στους χρήστες, μέσα από οπτικές αναπαραστάσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το παιχνίδι συνδυάζει ψυχαγωγία και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ενθαρρύνοντας τους παίκτες να εξερευνήσουν πώς μπορεί να μοιάζουν τα τοπία το 2100.

Ο μηχανισμός του FutureGuessr

Το FutureGuessr βασίζεται σε μια απλή ιδέα: παρουσιάζεται μια εικόνα από το μέλλον και ζητείται από τους παίκτες να μαντέψουν την τοποθεσία.

Στη συνέχεια, αποκαλύπτονται πληροφορίες σχετικά με το πόσο κοντά βρίσκονται στην σωστή απάντηση, ποιες θα είναι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, τι θα συμβεί αν δεν ληφθούν μέτρα και πώς θα μπορούσαν να αλλάξουν τα πράγματα αν δράσουμε άμεσα.

Σύμφωνα με το The Conversation, το παιχνίδι είναι διαθέσιμο στα αγγλικά και τα γαλλικά και εμπνεύστηκε από το δημοφιλές διαδικτυακό παιχνίδι γεωγραφίας GeoGuessr, που επιτρέπει στους χρήστες να ταξιδεύουν εικονικά και να μαντεύουν πού βρίσκονται.

Το FutureGuessr προχωρά ένα βήμα παραπέρα, χρησιμοποιώντας εικόνες για να δείξει πώς τα γνωστά τοπία θα μπορούσαν να μεταμορφωθούν εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

FutureGuessr — The Game That Lets You See the World in 2100 🌍🎮 What will our planet look like in 2100? 🌡 That’s not a question for scientists alone anymore — it’s a question you can play Enter FutureGuessr, a free online game launched in June 2025 that turns.. 🧵1/n pic.twitter.com/joYUFcb4ea — The Intense Kid🦸‍♂🎮 (@JkJerry) October 25, 2025

Η εικόνα της ξηρασίας και οι επιπτώσεις του μέλλοντος

Για παράδειγμα, στο FutureGuessr απεικονίζονται σενάρια όπως η ξηρασία στη Γερμανία ή η ξηρή κοίτη ποταμού στη Μποτσουάνα το 2100.

Αυτές οι εικόνες δεν αποτελούν απλά φανταστικά σενάρια: προέρχονται από ένα ειδικά σχεδιασμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, που συνδυάζει χάρτες, φωτογραφίες τοποθεσιών και δεδομένα από εκθέσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC).

Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες μπορούν να αντιληφθούν με οπτικό τρόπο πώς θα επηρεαστούν γνωστές τοποθεσίες, όπως η Ανταρκτική και το Νησί του Πάσχα, από την κλιματική αλλαγή.

Παιχνίδια για σοβαρούς σκοπούς

Το FutureGuessr ανήκει σε μια ευρύτερη τάση όπου τα παιχνίδια χρησιμοποιούνται για επικοινωνία της κλιματικής αλλαγής. Τα σοβαρά παιχνίδια δεν περιορίζονται στη διασκέδαση: συνδέονται με πραγματικά προβλήματα και βοηθούν τους παίκτες να σκεφτούν λύσεις, να συνεργαστούν και να αναπτύξουν ανθεκτικότητα.

Παραδείγματα περιλαμβάνουν παιχνίδια όπως το Game Changers, που δημιουργεί διαλόγους για την κλιματική δράση μέσω συλλογικής λήψης αποφάσεων, ή το Daybreak, που προκαλεί τους παίκτες να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, δοκιμάζοντας τεχνικά, κοινωνικά και οικονομικά έργα.

Άλλα παιχνίδια, όπως το The Flood Recovery Game, χρησιμοποιούνται από ερευνητές και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για να εντοπίσουν κενά στις στρατηγικές αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές.

Διαδραστικά εργαστήρια όπως το Climate Fresk συνδέουν εκατομμύρια ανθρώπους με την επιστήμη της IPCC, ενώ παράλληλα τους ενθαρρύνουν να σκεφτούν λύσεις για θετικές αλλαγές στο κλίμα.

In case you missed it

I helped to code a @geoguessr …

but with a global warming difficulty 🌍⚠ Live : https://t.co/vHk9fPrLu7

good luck 🤙#GeoGuessr @georainbolt #artefact3000 pic.twitter.com/Ja6criQfdh — RegisCode (@regiscode) July 5, 2025

Ο ρόλος της οπτικής επικοινωνίας

Η έρευνα δείχνει ότι οι εικόνες που απεικονίζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ειδικά όταν παρουσιάζουν τοπικά φαινόμενα, επηρεάζουν βαθιά τους ανθρώπους.

Η παρουσίαση αναγνωρίσιμων τοποθεσιών ενισχύει τη σύνδεση με το θέμα και μπορεί να κινητοποιήσει την υποστήριξη για την κλιματική δράση.

Ωστόσο, υπάρχει και ένα οξύμωρο.

Η παραγωγή αυτών των εικόνων έχει περιβαλλοντικό κόστος, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη καταναλώνει μεγάλη ενέργεια.

Οι ειδικοί προτείνουν τη χρήση της «οικονομικής τεχνητής νοημοσύνης», δηλαδή τη χρήση των μοντέλων μόνο όταν είναι απαραίτητο και με μέγιστη αποτελεσματικότητα.

Η βιωσιμότητα στην παραγωγή παιχνιδιών είναι πλέον σημαντική, με οργανισμούς όπως η Playing for the Planet Alliance να προτείνουν υπολογιστές άνθρακα και βραβεία για την προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας στη βιομηχανία.