Δικαστική νίκη για τη Meta στην Ευρώπη!

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Μερική δικαίωση πέτυχε η Meta απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ότι η Κομισιόν υπέπεσε σε σφάλμα κατά την αξιολόγηση του Facebook Marketplace στο πλαίσιο του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act – DMA).

Η απόφαση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δικαστικές εξελίξεις στον συνεχιζόμενο διάλογο μεταξύ των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών και των μεγάλων αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών.

Το δικαστήριο με έδρα το Λουξεμβούργο έκρινε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υπολόγισε ορθά τον αριθμό των μηνιαίων χρηστών του Facebook Marketplace, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να στηρίξει επαρκώς τον χαρακτηρισμό της υπηρεσίας ως «πολύ μεγάλης πλατφόρμας» βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η Κομισιόν βασίστηκε αποκλειστικά σε στοιχεία των τριών προηγούμενων ετών και δεν έλαβε επαρκώς υπόψη σημαντικές αλλαγές που είχε πραγματοποιήσει η Meta τον Ιούλιο του 2023. Οι αλλαγές αυτές περιλάμβαναν περιορισμούς στον αριθμό των αγγελιών που μπορούσε να δημοσιεύσει ένας χρήστης, καθώς και τροποποιήσεις στον τρόπο αναγνώρισης των επαγγελματικών λογαριασμών.

Οι δικαστές υπογράμμισαν ότι η απόφαση της Επιτροπής δεν περιείχε επαρκή ανάλυση των συγκεκριμένων αλλαγών και χαρακτήρισαν μέρος της επιχειρηματολογίας της «υποθετική και ελλιπή».

Ωστόσο, η Meta δεν πέτυχε αντίστοιχη δικαίωση όσον αφορά το Messenger. Το Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων πληροί τα κριτήρια του DMA για να θεωρείται πλατφόρμα στρατηγικής σημασίας.

Οι δικαστές απέρριψαν το επιχείρημα της εταιρείας ότι οι χρήστες του Messenger θα έπρεπε να υπολογίζονται μόνο εφόσον δεν χρησιμοποιούν παράλληλα το Facebook. Αντίθετα, έκριναν ότι το Messenger αποτελεί ξεχωριστή υπηρεσία επικοινωνίας που μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα από το κοινωνικό δίκτυο και διαθέτει δικά της εργαλεία και λειτουργίες, ιδιαίτερα για επιχειρηματικούς χρήστες.

Παράλληλα, το δικαστήριο σημείωσε ότι η Meta δεν προσκόμισε επαρκώς τεκμηριωμένα επιχειρήματα για να ανατρέψει τους υπολογισμούς της Επιτροπής σχετικά με τη βάση χρηστών του Messenger.

Η απόφαση δεν είναι οριστική, καθώς η Meta διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο της ΕΕ.

Η εταιρεία υποδέχθηκε θετικά τη μερική δικαστική νίκη. Εκπρόσωπός της δήλωσε ότι η Meta θεωρεί πως το Marketplace δεν έπρεπε εξαρχής να είχε χαρακτηριστεί ως πολύ μεγάλη πλατφόρμα και πρόσθεσε ότι η εταιρεία εξετάζει πλέον το σκεπτικό της απόφασης για το Messenger προκειμένου να αποφασίσει τα επόμενα νομικά της βήματα.

Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για το μέλλον της ευρωπαϊκής ψηφιακής νομοθεσίας, καθώς αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ρυθμιστικές αρχές στην εφαρμογή των νέων κανόνων απέναντι στις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες του κόσμου.