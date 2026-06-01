Μετά τα έξυπνα γυαλιά, η Meta ετοιμάζει μενταγιόν ΑΙ

Στην προσπάθειά της να αναστρέψει τη χασούρα στο τμήμα συσκευών, η Meta θα αρχίσει να δοκιμάζει από το 2028 ένα έξυπνο μενταγιόν με λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, αποκαλύπτει εσωτερικό έγγραφο της εταιρείας.

Το έγγραφο, αναφέρει το The Information, προβλέπει ακόμα ότι η εταιρεία του Facebook και του Instagram θα προσφέρει περισσότερα μοντέλα έξυπνων γυαλιών και παράλληλα σχεδιάζει την υπηρεσία «Wearables for Work» (Φορετές συσκευές για την εργασία) που θα απευθύνεται σε επιχειρήσεις.

Το έγγραφο, το οποίο υπογράφει ο πρόεδρος του τμήματος φορετών συσκευών της Meta, Άλεξ Χίμελ, αναφέρει ότι η στρατηγική αυτή θα αυξήσει τη χρήση των μοντέλων ΑΙ της εταιρείας και θα βοηθήσει στην προώθηση ενός AI agent με την ονομασία Hatch, ο οποίος θα απευθύνεται σε απλούς καταναλωτές.

Το ρεπορτάζ έρχεται μετά τη ζημία των 4,03 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανέφερε το Reality Labs, το τμήμα συσκευών της Meta, το πρώτο τρίμηνο του έτους, με τα έσοδα να περιορίζονται στα 402 εκατ. δολάρια.

To δεύτερο εξάμηνο του2026 η Meta, αναφέρει το The Information, η Meta σχεδιάζει να πουλήσει 10 εκατομμύρια φορετές συσκευές, ποντάροντας στα νέα μοντέλα της και την επέκταση των πωλήσεων σε περισσότερες χώρες.

Η εταιρεία του Μαρκ Ζάκερμπεργκ γνωρίζει επιτυχία με τα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban και Oakley που ανέπτυξε σε συνεργασία με την εταιρεία οπτικών EssilorLuxottica.

Στα έξυπνα γυαλιά ποντάρει τώρα και η Google, η οποία θα συνεργαστεί με την Gυcci, ενώ τη δική της αντίστοιχη συσκευή φέρεται να αναπτύσσει και η Apple.

Πέρυσι, η Meta εξαγόρασε την εταιρεία φορητών συσκευών Limitless, η οποία είχε αναπτύξει μια συσκευή σαν μενταγιόν που καταγράφει συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο.

Προσωπική συσκευή τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσει και η OpenAI, φέρεται όμως να αντιμετωπιζει τεχνικές δυσκολίες.