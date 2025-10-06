«Τεχνικές δυσκολίες» καθυστερούν τη συσκευή της OpenAI – Τι γνωρίζουμε για το μυστηριώδες gadget

Η OpenAI φαίνεται πως έχει κάποια σημαντικά προβλήματα να λύσει στην προσπάθειά της να λανσάρει μια προσωπική συσκευή τεχνητής νοημοσύνης, προκύπτει από ρεπορτάζ των Financial Times, σύμφωνα με τους οποίους τα «τεχνικά προβλήματα» είναι πιθανό να καθυστερήσουν το λανσάρισμα του μυστηριώδους gadget, το οποίο προγραμματίζεται για το 2026.

Οι φήμες ότι η OpenAI επεκτείνεται στο hardware επιβεβαιώθηκαν τον Μάιο όταν η εταιρεία ανακοίνωσε ότι προσλαμβάνει τον Τζόνι Άιβ, τον διάσημο σχεδιαστή του iPhone και άλλων προϊόντων της Apple.

Η OpenAI εξαγόρασε επίσης την εταιρεία ηλεκτρονικών συσκευών io Products που είχε ιδρύσει ο Άιβ, μια συμφωνία της οποίας το ύψος εκτιμάται στα 6,5 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με πηγές των FT που δεν κατονομάζονται, στόχος της συνεργασίας είναι η δημιουργία μιας συσκευής που θα χωράει στην παλάμη του χεριού και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον κάμερα, μικρόφωνο και ηχείο, αλλά όχι οθόνη.

Η φορητή συσκευή θα απαντά σε ερωτήσεις του χρήστη λαμβάνοντας υπόψη ηχητικές και οπτικές πληροφορίες από το περιβάλλον.

Ένα βασικό πρόβλημα είναι ότι η OpenAI δυσκολεύεται να εξασφαλίσει επαρκή υπολογιστική ισχύ για τα μοντέλα ΑΙ που θα τρέχει η συσκευή.

«Η Amazon διαθέτει αρκετή υπολογιστική ισχύ για την Alexa και το ίδιο ισχύει για την Google [για τις συσκευές Home], όμως η OpenAI πασχίζει να εξασφαλίσει ισχύ για το ChatGPT, πόσο μάλλον μια συσκευή AI» δήλωσε πηγή από την πλευρά του Τζόνι Άιβ.

Η προσπάθεια σκοντάφτει επίσης σε θέματα ιδιωτικότητας αλλά και στη ρύθμιση της κατάλληλης «προσωπικότητας» για την ΑΙ του γκάτζετ.

Η συσκευή προορίζεται να είναι «ένας φίλος που είναι υπολογιστής αλλά δεν είναι αλλόκοτη φιλενάδα ΑΙ» είπε μια από τις πηγές της εφημερίδας.

Το ρεπορτάζ έρχεται λίγες ημέρες μετά την είδηση ότι η OpenAI επέλεξε την Luxshare, μεγάλο προμηθευτή της Apple, ως συναρμολογητή της συσκευής.

Λίγες εταιρείες έχουν επιχειρήσει μέχρι σήμερα να λανσάρουν προσωπικές συσκευές AI.

Η Humane, την οποία ίδρυσαν πρώην στελέχη της Apple, δέχτηκε κακές κριτικές για την έξυπνη κονκάρδα ΑΙ Pin, η οποία κατηγορήθηκε για μικρή διάρκεια μπαταρίας, προβλήματα υπερθέρμανσης και περιορισμένη χρησιμότητα. Η κονκάρδα αποσύρθηκε από την αγορά μετά την πώληση της εταιρείας στην HP για μόλις 116 εκατ. δολάρια.

Η Rabbit, από την πλευρά της, έχει πουλήσει περισσότερες από 100.000 συσκευές r1, σύμφωνα όμως με τις κριτικές η λειτουργικότητά της παραμένει περιορισμένη συγκριτικά με τα smartphone.