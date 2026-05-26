Σημαντική είδηση:
26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Τσουκαλάς: Είναι αστείο να μιλά για θεσμικότητα ο πρωθυπουργός της συγκάλυψης και της προσβολής των θεσμών
Πολιτική Γραμματεία 26 Μαΐου 2026, 14:51

Τσουκαλάς: Είναι αστείο να μιλά για θεσμικότητα ο πρωθυπουργός της συγκάλυψης και της προσβολής των θεσμών

«Ο πρωθυπουργός που έκανε ξέφραγο αμπέλι τη χώρα και παρακολουθούσε υπουργούς και πολιτικούς αντιπάλους, που συγκάλυψε συνταγματικά το σκάνδαλο των υποκλοπών και σήμερα εμφανίζεται να εκβιάζεται πολιτικά από πρόσωπα που συνδέθηκαν με την υπόθεση, δεν μπορεί να κάνει μαθήματα θεσμικότητας στο ΠΑΣΟΚ και στον Ανδρουλάκη», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

«Βαβέλ είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία από ένα κόμμα που ξεκίνησε ως κεντροδεξιό, έχει γίνει όμηρος της ακροδεξιάς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, απαντώντας στην τοποθέτηση Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο που επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη.

Ο κ. Τσουκαλάς, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση σε τεχνητά διλήμματα και σε κλίμα νέου διχασμού, σημείωσε πως «το να μιλάει για θεσμικότητα ο πρωθυπουργός της συγκάλυψης των παράνομων πράξεων, ο πρωθυπουργός που έκανε τους θεσμούς λάστιχο, που τη μία καταγγέλλει το άρθρο 86 και την άλλη κρύβεται πίσω από αυτό για να μην ελεγχθούν οι υπουργοί του, είναι τουλάχιστον υποκριτικό».

«Η κυβέρνηση έχει τραυματίσει σοβαρά τη θεσμική αξιοπιστία της χώρας. Ο πρωθυπουργός που έκανε ξέφραγο αμπέλι τη χώρα και παρακολουθούσε υπουργούς και πολιτικούς αντιπάλους, ο πρωθυπουργός που συγκάλυψε συνταγματικά το σκάνδαλο των υποκλοπών και σήμερα εμφανίζεται να εκβιάζεται πολιτικά από πρόσωπα που συνδέθηκαν με την υπόθεση, δεν μπορεί να κάνει μαθήματα θεσμικότητας στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη», υπογράμμισε.

Για Στουρνάρα: «Εμείς δε συμφωνούμε με την ισοβιότητα στις δημόσιες θέσεις»

Ερωτηθείς σχετικά με τη στάση του ΠΑΣΟΚ στη συζήτηση για πιθανή ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Κώστας Τσουκαλάς υπενθύμισε τη συνεδριακή θέση του ΠΑΣΟΚ υπέρ των θητειών και της ανανέωσης σε κρίσιμες δημόσιες θέσεις.

«Εμείς έχουμε πάρει μια καθαρή απόφαση» είπε, και εξήγησε ότι «για να ανακτήσει αξιοπιστία το πολιτικό σύστημα χρειάζονται θητείες και ανανέωση. Το εφαρμόσαμε ήδη στο ίδιο μας το κόμμα για βουλευτές και ευρωβουλευτές. Ο κ. Στουρνάρας έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ευστάθεια του πιστωτικού συστήματος τα προηγούμενα χρόνια και όταν στοχοποιήθηκε, το ΠΑΣΟΚ τον στήριξε», όπως είπε, επισήμανε, ωστόσο, πως «τα τελευταία χρόνια θα μπορούσε να έχει υπάρξει πιο ουσιαστική παρέμβαση απέναντι στις καταχρηστικές συμπεριφορές funds και servicers».

«Αν δείτε τα στοιχεία, με νέα ανανέωση ο κ. Στουρνάρας θα γίνει ο μακροβιότερος διοικητής κεντρικής τράπεζας στην ιστορία του ευρωσυστήματος», ανέφερε, καταδεικνύοντας το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δεν συμφωνεί «με την ισοβιότητα στις δημόσιες θέσεις».

Για το κόμμα Τσίπρα: «Δεν πιστεύω στην ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής»

Σχετικά με την ανακοίνωση δημιουργίας κομματικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα και τη συζήτηση που έχει ανοίξει στον χώρο της αντιπολίτευσης, ο κ. Τσουκαλάς, μιλώντας στο Open, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει συνειδητά την επαναφορά των διλημμάτων της περιόδου των μνημονίων.

«Δεν μπορείς να λες ότι θα νικήσεις τον Μητσοτάκη, όταν έχεις ήδη ηττηθεί από τον κ. Μητσοτάκη και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης με ιστορικές διαφορές. Εγώ δεν πιστεύω στην ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής. Στην πολιτική συγκρούονται ιδέες, κοινωνικά συμφέροντα και προγράμματα», σχολίασε σκωπτικά.

«Με τη διαφήμιση που έχει υπάρξει για τον κ. Τσίπρα εδώ και μήνες και με υπουργούς της κυβέρνησης να ζητούν ουσιαστικά την επιστροφή του, θα περίμενε κανείς να εμφανίζεται αυτοδύναμος στις δημοσκοπήσεις. Αυτό που πραγματικά φοβάται η Νέα Δημοκρατία είναι μήπως βρεθεί απέναντι σε ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ σε επαναληπτική κάλπη», τόνισε κληθείς να σχολιάσει τη δημοσκοπική εικόνα.

Όπως σημείωσε, «είναι πολύ πιθανό η επόμενη εκλογική μάχη να εξελιχθεί σε δύο κάλπες», εκτιμώντας ότι «η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι αυτοδύναμη».

«Εδώ προσπαθούν να στήσουν ένα νέο σύστημα διχασμού, γιατί θεωρούν ότι μόνο μέσα σε τέτοιες συνθήκες μπορούν να διατηρήσουν πολιτική κυριαρχία. Εμείς όμως δεν διχάζουμε, εμείς ενώνουμε τους Έλληνες. Οι πολίτες που αναζητούν κοινωνική πολιτική και μεταρρυθμίσεις γνωρίζουν ποιος συγκρούστηκε με τα funds και ποιος όχι, ποιος κατέθεσε προτάσεις για τις εργασιακές σχέσεις και ποιος έμεινε σιωπηλός. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να απευθυνθεί στους πολίτες της αριστεράς που ζητούν κοινωνική δικαιοσύνη, στους πολίτες του κέντρου που ζητούν μετριοπάθεια, αλλά και σε πολίτες της παραδοσιακής κεντροδεξιάς που σήμερα δεν αναγνωρίζουν τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμανλή, αλλά βλέπουν μια παράταξη που μετατοπίζεται διαρκώς προς την άκρα δεξιά», σημείωσε χαρακτηριστιστά.

«Θέλουμε να ενώσουμε τη χώρα για να αντιμετωπίσουμε» τα προβλήματα

Ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει πολιτική αλλαγή με όρους μέλλοντος και όχι μέσα από ανακύκλωση παλαιών αντιπαραθέσεων. «Δεν ερχόμαστε να ρίξουμε λάδι στη φωτιά για να αυξήσουμε εκλογικά ποσοστά» διευκρίνισε και πρόσθεσε: «Θέλουμε να ενώσουμε τη χώρα για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, το στεγαστικό, το δημογραφικό, την ασυδοσία των funds και των servicers και να προχωρήσουμε σε πραγματικές μεταρρυθμίσεις στις νέες τεχνολογίες και στην παραγωγή».

Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ διατύπωσε τη γνώμη ότι «η κοινωνία δεν πρέπει να χάσει τον προσανατολισμό της. Η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει ούτε με την παραμονή της Νέας Δημοκρατίας ούτε με υλικά και διλήμματα της περιόδου των μνημονίων».

«Αν η ρευστοποίηση στον χώρο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία συνεχιστεί, τελικά κερδισμένος θα είναι ο κ. Μητσοτάκης. Το μόνο κόμμα που μπορεί να ενώσει δυνάμεις από την αριστερά, το κέντρο και τη δημοκρατική παράταξη είναι το ΠΑΣΟΚ», σημείωση καταληκτικά.

Κ. Καραμανλής: Κεραυνοί για «παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς» υποκλοπές και για «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Νέες βόμβες από τον Κώστα Καραμανλή για υποκλοπές, «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες και «προσπάθεια συκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα» με «ανώνυμες πένες του διαδικτύου». Κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική των «ήρεμων νερών» και μηνύματα για τα ελληνοτουρκικά. Αλλά και κριτική σε Ε.Ε., ΗΠΑ και Δύση.

Γιάννης Μπασκάκης
Τσίπρας: Σήμερα αποκτά ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία – Ονομα έκπληξη που αγκαλιάζει όλο τον δημοκρατικό χώρο
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26 Upd: 21:07

Σε νέες θάλασσες ρίχνεται ο Αλέξης Τσίπρας. Με αφετηρία το Θησείο, ο πρώην πρωθυπουργός ανοίγει μπλε και κόκκινα πανιά σε ένα ταξίδι με προορισμό την οικοδόμηση μιας Ελλάδας «δημοκρατικής, δίκαιης, δημιουργικής και σύγχρονης».

Ανδρουλάκης: Μην αυταπατάστε κ. Μητσοτάκη, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

«Ο κ. Μητσοτάκης αναρωτιέται ποιος είναι ο συνεπής και θεσμικός. Σίγουρα δεν είναι ο ίδιος, που από τη μια στη συνταγματική αναθεώρηση προτείνει την καθιέρωση μίας εξαετούς θητείας για τον ΠτΔ, αλλά από την άλλη ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια τη θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας τα 18 χρόνια συνολικά και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Κόντρα Σιακαντάρη – ΠΑΣΟΚ για τη συγκυβέρνηση με ΝΔ
Επικαιρότητα 26.05.26

Πόλεμος ανακοινώσεων για τα σενάρια συγκυβέρνησης της Αριστεράς με τη Νέα Δημοκρατία, με το ΠΑΣΟΚ να έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με τον συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργο Σιακαντάρη.

Εξεταστική υποκλοπών: Ο Τασούλας του 2022 «αδειάζει» το Μαξίμου του 2026
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Σε ακόμα πιο δεινή θέση το Μαξίμου μετά τις μεθοδεύσεις του για το μπλοκάρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Η διαπιστωτική δήλωση του πρώην Προέδρου της Βουλής και νυν Προέδρου της Δημοκρατίας το 2022, καταδεικνύει το δεσμευτικό κοινοβουλευτικό προηγούμενο για την απαιτούμενη πλειοψηφία και ρίχνει στο κενό το σόφισμα Βορίδη για την αύξηση στους 151 βουλευτές.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής – «Κόπηκαν μάρτυρες από τις συναντήσεις» καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στην Αθήνα για να εξετάσει την υπόθεση με τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί

Στη Βουλή φέρνει η Νέα Αριστερά την έρευνα της EPPO για διαγωνισμό 120 εκατ. του ΥΠΑΙΘΑ για διαδραστικούς πίνακες
Επικαιρότητα 26.05.26

Η έρευνα της EPPO αφορά ενδεχόμενη κακουργηματική απιστία σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού, ενώ ήδη έχουν κληθεί μάρτυρες στο πλαίσιο σχετικής δικογραφίας, τονίζει η Νέα Αριστερά σεερώτηση προς την υπουργό Παιδείας

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις, για την αποχώρηση της ExxonMobil από τη Δυτική Κρήτη
Επικαιρότητα 26.05.26

«Εντύπωση προκαλεί ότι η συμμετοχή της ExxonMobil στο Block 2 βαφτίζεται 'ψήφος εμπιστοσύνης' στη χώρα, ενώ η αποχώρησή της από τα Δυτικά της Κρήτης παρουσιάζεται ως μια καθημερινή κίνηση χωρίς βαρύτητα», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Καρυστιανού: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άρειο Πάγο – «Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας»
«Ελπίδα για τη Δημοκρατία» 26.05.26

Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» μαζί με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού στον Άρειο Πάγο

Απαξιωτικός και επιθετικός για ΠΑΣΟΚ και νέα κόμματα ο Μητσοτάκης – Παρατείνεται και τον Ιούλιο η επιδότηση στο diesel
Πολιτική 26.05.26

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές, που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους» και επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ

Νέα Αριστερά: «Ξεκαθάρισμα» και σαφές μήνυμα Σακελλαρίδη – «Όποιοι βουλευτές φύγουν, να το πράξουν άμεσα»
Πολιτική Γραμματεία 25.05.26

Στην ανάγκη να ξεκαθαρίσουν άμεσα τη θέση τους όσα μέλη της ΚΟ θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν, μετά και την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, αναφέρθηκε στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Μητσοτάκη – Στην ατζέντα το Ταμείο Ανάκαμψης
Πολιτική 25.05.26

Συνεδριάζει υπό τον πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργικό συμβούλιο. Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης.

ΚΚΕ για δημογραφικό: Άθλιες και κυνικές οι δηλώσεις Μητσοτάκη για την «ενεργό γήρανση»
Αντιπολίτευση 25.05.26

Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι «απαιτείται το κράτος να εξασφαλίζει όλα όσα χρειάζονται: δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, με έμφαση στην πρόληψη, προγεννητικού ελέγχου, ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως και δωρεάν υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και παιδείας»

«Εραστές χωρίς σεξ» – Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου
Μόδα, φιλία, μοναξιά 26.05.26

Η Ολίβια Κόλμαν και ο Ράσελ Τόβι θα ενσαρκώσουν την Μπλόου και τον ΜακΚουίν σε μια επερχόμενη ταινία μικρού μήκους που αφηγείται μια από τις πιο λαμπρές, πλην τραγικές, φιλίες της βρετανικής μόδας.

Ολυμπος: Ολοκληρώθηκε η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του Ισπανού ορειβάτη που εντοπίστηκε νεκρός
Ελλάδα 26.05.26

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τον τραγικό επίλογο στην αναζήτηση του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μετά από πέντε ημέρες εκτεταμένων ερευνών.

Η Μίλαν θέλει τον Ιραόλα
On Field 26.05.26

Οι «ροσονέρι» ψάχνουν τον «διάδοχο» του Αλέγκρι και ο Ισπανός είναι στην κορυφή της λίστας

Το μυστηριώδες χωριό της Σεούλ που δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη – Η ζωή μέσα στην πλουσιότερη παραγκούπολη
Planet Travel 26.05.26

Το έργο «The Rookery» του φωτογράφου Eijiro Hamada, αποτυπώνει την ιστορία του χωριού Guryong –μιας παραγκούπολης που κινδυνεύει με εξαφάνιση και βρίσκεται στο πλούσιο κέντρο της Σεούλ.

Η επιστροφή που «αναστατώνει την ελληνική πολιτική σκηνή» – Οι πρωτοβουλίες Τσίπρα «ταξιδεύουν» εκτός συνόρων
Ο Τύπος γράφει 26.05.26

Αδειάζει η κλεψύδρα για την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τα ρεπορτάζ να μην περιορίζονται εντός των συνόρων. Πως καταγράφει η Euractiv την «καυτή» πολιτική επικαιρότητα στην Ελλάδα.

Ποιοι και γιατί είχαν συμφέρον να δοθούν στη δημοσιότητα οι εικόνες από το Telecom Center;
Opinion 26.05.26

Είναι λυπηρό να ασχολούμαστε με τις εικόνες που καταγράφηκαν στις κερκίδες του Telecom Center, αντί για τη μεγάλη διάκριση που πέτυχε ο Ολυμπιακός και η χώρα μας στο παρκέ του. Όμως κάποιοι το επιδίωξαν συνειδητά.

Γαλλία: Τραπεζίτης κακοποιούσε συστηματικά την πρώην σύντροφό του – «Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες»
Κόσμος 26.05.26

«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άντρες, μερικούς από τους οποίους είχα δει έως και 10 φορές», είπε για τους άντρες, στους οποίους περιλαμβάνονταν «φίλοι, συνάδελφοι και άγνωστοι».

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

