Τρίτη 26 Μαϊου 2026
26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής – «Κόπηκαν μάρτυρες από τις συναντήσεις» καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 26 Μαΐου 2026, 14:47

Αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στην Αθήνα για να εξετάσει την υπόθεση με τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί

Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού της Ευρωβουλής (CONT) θα βρεθεί από σήμερα έως την Πέμπτη 28 Μαΐου στην Αθήνα για να λάβει γνώση της υπόθεσης με τις απάτες του ΟΠΕΚΕΠΕ και των μέτρων που έχουν ληφθεί για να αποφευχθούν τέτοια περιστατικά στο μέλλον.

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας είναι ο Τσέχος ευρωβουλευτής του ΕΛΚ Τομάς Ζντεχόφσκυ, και συμμετέχουν οι: Μόνικα Χοχλμέγερ (ΕΛΚ, Γερμανία), η Λουτσία Ανουντσιάτα (Σ&Δ, Ιταλία) και ο Ράσμους Νόρντκβιστ (Πράσινοι/ΕΕΑ, Δανία). Επίσης, συνοδεύουν την αντιπροσωπεία και τέσσερις Έλληνες ευρωβουλευτές: ο Γιώργος Αυτιάς (ΕΛΚ), ο Γιάννης Μανιάτης (Σ&Δ), ο Εμμανουήλ Φράγκος (ΕΣκΜ) και ο Κώστας Αρβανίτης (Αριστερά).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ευρωβουλευτές θα συναντηθούν με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανώτερους υπαλλήλους αρμόδιους για τις αγροτικές πληρωμές, τη δημόσια διοίκηση και τον έλεγχο, καθώς και με εκπροσώπους του αγροτικού κλάδου, δημοσιογράφους και άλλους φορείς. Στις 28 Μαΐου, στις 12:00, θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα.

«Κόπηκαν» κρίσιμοι μάρτυρες

Ωστόσο ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της Ευρωομάδας της Αριστεράς «The Left», Κώστας Αρβανίτης, καταγγέλλει ότι από τις συναντήσεις θα αποκλειστούν κρίσιμα πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση από πρώτο χέρι, καθώς επικράτησαν τελικά οι επιλογές του ΕΛΚ και της ΝΔ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σοβαρά ερωτήματα προκαλεί ο αποκλεισμός του κτηνοτρόφου Δημήτρη Μόσχου, ενός από τους ανθρώπους που είχαν προχωρήσει σε καταγγελίες για το σκάνδαλο, καθώς και άλλων καταγγελλόντων που είχε προτείνει η Left, όπως ο Δημήτρης Μπίκας, πρώην υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ακόμη πιο αλγεινή εντύπωση προκαλεί η αδυναμία του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή να προσέλθει αλλά και ο αποκλεισμός του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, και μετέπειτα συμβούλου του πρωθυπουργού, γεγονός που δείχνει ότι η ίδια η κυβέρνηση δεν εμπιστεύεται πρόσωπα του στενού της περιβάλλοντος.

Αντίθετα, συνεχίζει ο κ. Αρβανίτης, στη λίστα παραμένουν κυρίως επιχειρησιακοί παράγοντες της κυβέρνησης, περιορίζοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα ουσιαστικής διερεύνησης πολιτικών ευθυνών. Η παρουσία της Παρασκευής Τυχεροπούλου στην αποστολή επετεύχθη μόνο μετά από επιμονή και παρέμβαση της LEFT, με τη στήριξη και άλλων πολιτικών ομάδων.

Σημειώνει, τέλος, ότι τέτοιες πρακτικές δεν έχουν προηγούμενο σε αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ακόμη και σε αποστολές για το κράτος δικαίου στην Πολωνία και την Ουγγαρία, δεν είχε υπάρξει τέτοια προσπάθεια συγκάλυψης και ελέγχου των διαδικασιών με στόχο την προστασία της κυβέρνησης.

Τι θα συζητήσουν με την ελληνική κυβέρνηση

Αναφερόμενος στην επίσκεψη, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας Τομάς Ζντεχόφσκυ δήλωσε ότι: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έρχεται στην Ελλάδα για να συζητήσει με την ελληνική κυβέρνηση την έρευνα για την απάτη που αφορά αγροτικές επιδοτήσεις, καθώς και τα συγκεκριμένα βήματα που σχεδιάζει η Ελλάδα για να αποτρέψει παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Στόχος μας είναι να αξιολογήσουμε ανοιχτά και σοβαρά την τρέχουσα κατάσταση της έρευνας και να έχουμε μια σαφή συζήτηση για την ευθύνη, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη του κοινού στη χρήση των ευρωπαϊκών κεφαλαίων.»

Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν επίσης στη μελλοντική δομή του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ και στον τρόπο καλύτερης προστασίας των ευρωπαϊκών κονδυλίων από κατάχρηση.

Η επιστολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Η επίσκεψη των ευρωβουλευτών λαμβάνει χώρα σε μία ιδιαίτερα φορτισμένη συγκυρία καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εκφράζει τις επιφυλάξεις της για τις πρόσφατες τροποποιήσεις που επέφερε η κυβέρνηση στον Ποινικό Κώδικα, με την τροπολογία Φλωρίδη.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χαρακτήρισε τις αλλαγές αυτές ενδεχόμενη παραβίαση του κράτους δικαίου και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το ζήτημα βάσει του Κανονισμού Αιρεσιμότητας του 2020. Δηλαδή, του ίδιου ευρωπαϊκού νόμου που οδήγησε στη δέσμευση ευρωπαϊκών κεφαλαίων προς την Ουγγαρία.

Παράλληλα, η EPPO επισήμανε πως οι εξελίξεις αυτές «εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες» ως προς τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωση ειλικρινούς συνεργασίας βάσει των Ευρωπαϊκών Συνθηκών.

ΕΚΤ: Το crash test για την ιδιωτική πίστωση – Ποιοι τομείς είναι ευάλωτοι

Υπουργείο Ανάπτυξης: Αιχμηρή απάντηση στην «γκρίνια» Παντελιάδη

Κ. Καραμανλής: Κεραυνοί για «παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς» υποκλοπές και για «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Νέες βόμβες από τον Κώστα Καραμανλή για υποκλοπές, «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες και «προσπάθεια συκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα» με «ανώνυμες πένες του διαδικτύου». Κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική των «ήρεμων νερών» και μηνύματα για τα ελληνοτουρκικά. Αλλά και κριτική σε Ε.Ε., ΗΠΑ και Δύση.

Γιάννης Μπασκάκης
Τσίπρας: Σήμερα αποκτά ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία – Ονομα έκπληξη που αγκαλιάζει όλο τον δημοκρατικό χώρο
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26 Upd: 21:07

Σε νέες θάλασσες ρίχνεται ο Αλέξης Τσίπρας. Με αφετηρία το Θησείο, ο πρώην πρωθυπουργός ανοίγει μπλε και κόκκινα πανιά σε ένα ταξίδι με προορισμό την οικοδόμηση μιας Ελλάδας «δημοκρατικής, δίκαιης, δημιουργικής και σύγχρονης».

Ανδρουλάκης: Μην αυταπατάστε κ. Μητσοτάκη, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

«Ο κ. Μητσοτάκης αναρωτιέται ποιος είναι ο συνεπής και θεσμικός. Σίγουρα δεν είναι ο ίδιος, που από τη μια στη συνταγματική αναθεώρηση προτείνει την καθιέρωση μίας εξαετούς θητείας για τον ΠτΔ, αλλά από την άλλη ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια τη θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας τα 18 χρόνια συνολικά και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Κόντρα Σιακαντάρη – ΠΑΣΟΚ για τη συγκυβέρνηση με ΝΔ
Επικαιρότητα 26.05.26

Πόλεμος ανακοινώσεων για τα σενάρια συγκυβέρνησης της Αριστεράς με τη Νέα Δημοκρατία, με το ΠΑΣΟΚ να έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με τον συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργο Σιακαντάρη.

Εξεταστική υποκλοπών: Ο Τασούλας του 2022 «αδειάζει» το Μαξίμου του 2026
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Σε ακόμα πιο δεινή θέση το Μαξίμου μετά τις μεθοδεύσεις του για το μπλοκάρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Η διαπιστωτική δήλωση του πρώην Προέδρου της Βουλής και νυν Προέδρου της Δημοκρατίας το 2022, καταδεικνύει το δεσμευτικό κοινοβουλευτικό προηγούμενο για την απαιτούμενη πλειοψηφία και ρίχνει στο κενό το σόφισμα Βορίδη για την αύξηση στους 151 βουλευτές.

Γιάννης Μπασκάκης
Τσουκαλάς: Είναι αστείο να μιλά για θεσμικότητα ο πρωθυπουργός της συγκάλυψης και της προσβολής των θεσμών
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

«Ο πρωθυπουργός που έκανε ξέφραγο αμπέλι τη χώρα και παρακολουθούσε υπουργούς και πολιτικούς αντιπάλους, που συγκάλυψε συνταγματικά το σκάνδαλο των υποκλοπών και σήμερα εμφανίζεται να εκβιάζεται πολιτικά από πρόσωπα που συνδέθηκαν με την υπόθεση, δεν μπορεί να κάνει μαθήματα θεσμικότητας στο ΠΑΣΟΚ και στον Ανδρουλάκη», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Στη Βουλή φέρνει η Νέα Αριστερά την έρευνα της EPPO για διαγωνισμό 120 εκατ. του ΥΠΑΙΘΑ για διαδραστικούς πίνακες
Επικαιρότητα 26.05.26

Η έρευνα της EPPO αφορά ενδεχόμενη κακουργηματική απιστία σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού, ενώ ήδη έχουν κληθεί μάρτυρες στο πλαίσιο σχετικής δικογραφίας, τονίζει η Νέα Αριστερά σεερώτηση προς την υπουργό Παιδείας

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις, για την αποχώρηση της ExxonMobil από τη Δυτική Κρήτη
Επικαιρότητα 26.05.26

«Εντύπωση προκαλεί ότι η συμμετοχή της ExxonMobil στο Block 2 βαφτίζεται 'ψήφος εμπιστοσύνης' στη χώρα, ενώ η αποχώρησή της από τα Δυτικά της Κρήτης παρουσιάζεται ως μια καθημερινή κίνηση χωρίς βαρύτητα», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Καρυστιανού: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άρειο Πάγο – «Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας»
«Ελπίδα για τη Δημοκρατία» 26.05.26

Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» μαζί με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού στον Άρειο Πάγο

Μίνα Μουστάκα
Απαξιωτικός και επιθετικός για ΠΑΣΟΚ και νέα κόμματα ο Μητσοτάκης – Παρατείνεται και τον Ιούλιο η επιδότηση στο diesel
Πολιτική 26.05.26

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές, που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους» και επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ

Νέα Αριστερά: «Ξεκαθάρισμα» και σαφές μήνυμα Σακελλαρίδη – «Όποιοι βουλευτές φύγουν, να το πράξουν άμεσα»
Πολιτική Γραμματεία 25.05.26

Στην ανάγκη να ξεκαθαρίσουν άμεσα τη θέση τους όσα μέλη της ΚΟ θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν, μετά και την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, αναφέρθηκε στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Μητσοτάκη – Στην ατζέντα το Ταμείο Ανάκαμψης
Πολιτική 25.05.26

Συνεδριάζει υπό τον πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργικό συμβούλιο. Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης.

ΚΚΕ για δημογραφικό: Άθλιες και κυνικές οι δηλώσεις Μητσοτάκη για την «ενεργό γήρανση»
Αντιπολίτευση 25.05.26

Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι «απαιτείται το κράτος να εξασφαλίζει όλα όσα χρειάζονται: δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, με έμφαση στην πρόληψη, προγεννητικού ελέγχου, ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως και δωρεάν υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και παιδείας»

«Εραστές χωρίς σεξ» – Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου
Μόδα, φιλία, μοναξιά 26.05.26

Η Ολίβια Κόλμαν και ο Ράσελ Τόβι θα ενσαρκώσουν την Μπλόου και τον ΜακΚουίν σε μια επερχόμενη ταινία μικρού μήκους που αφηγείται μια από τις πιο λαμπρές, πλην τραγικές, φιλίες της βρετανικής μόδας.

Έφη Αλεβίζου
Ολυμπος: Ολοκληρώθηκε η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του Ισπανού ορειβάτη που εντοπίστηκε νεκρός
Ελλάδα 26.05.26

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τον τραγικό επίλογο στην αναζήτηση του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μετά από πέντε ημέρες εκτεταμένων ερευνών.

Η Μίλαν θέλει τον Ιραόλα
On Field 26.05.26

Οι «ροσονέρι» ψάχνουν τον «διάδοχο» του Αλέγκρι και ο Ισπανός είναι στην κορυφή της λίστας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το μυστηριώδες χωριό της Σεούλ που δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη – Η ζωή μέσα στην πλουσιότερη παραγκούπολη
Planet Travel 26.05.26

Το έργο «The Rookery» του φωτογράφου Eijiro Hamada, αποτυπώνει την ιστορία του χωριού Guryong –μιας παραγκούπολης που κινδυνεύει με εξαφάνιση και βρίσκεται στο πλούσιο κέντρο της Σεούλ.

Έφη Αλεβίζου
Η επιστροφή που «αναστατώνει την ελληνική πολιτική σκηνή» – Οι πρωτοβουλίες Τσίπρα «ταξιδεύουν» εκτός συνόρων
Ο Τύπος γράφει 26.05.26

Αδειάζει η κλεψύδρα για την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τα ρεπορτάζ να μην περιορίζονται εντός των συνόρων. Πως καταγράφει η Euractiv την «καυτή» πολιτική επικαιρότητα στην Ελλάδα.

Ποιοι και γιατί είχαν συμφέρον να δοθούν στη δημοσιότητα οι εικόνες από το Telecom Center;
Opinion 26.05.26

Είναι λυπηρό να ασχολούμαστε με τις εικόνες που καταγράφηκαν στις κερκίδες του Telecom Center, αντί για τη μεγάλη διάκριση που πέτυχε ο Ολυμπιακός και η χώρα μας στο παρκέ του. Όμως κάποιοι το επιδίωξαν συνειδητά.

Γαλλία: Τραπεζίτης κακοποιούσε συστηματικά την πρώην σύντροφό του – «Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες»
Κόσμος 26.05.26

«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άντρες, μερικούς από τους οποίους είχα δει έως και 10 φορές», είπε για τους άντρες, στους οποίους περιλαμβάνονταν «φίλοι, συνάδελφοι και άγνωστοι».

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

