newspaper
Κυριακή 24 Μαϊου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται στην Ευρώπη
Πολιτική Γραμματεία 24 Μαΐου 2026, 16:21

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται στην Ευρώπη

Για την επίσκεψη της επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού στην Ελλάδα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρονται ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Γιάννης Μανιάτης και η βουλεύτρια Μιλένα Αποστολάκη

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

«Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται στην Ευρώπη», επισημαίνουν σε κοινή δήλωση ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Γιάννης Μανιάτης και η βουλεύτρια Β1′ Βορείου Τομέα Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Μιλένα Αποστολάκη, με αφορμή την αποστολή ευρωβουλευτών της επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού που θα βρεθούν στην Ελλάδα στις 26 – 28 Μαΐου για διερεύνηση των καταγγελιών περί οργανωμένης απάτης και αξιολόγηση των διορθωτικών μέτρων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Αποστολή της επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα επισκεφθεί την Ελλάδα για να διερευνήσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου εκατοντάδες εκατομμύρια ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων κατασπαταλήθηκαν και κατευθύνθηκαν παρανόμως σε μη δικαιούχους. Η αποστολή αυτή έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 26 έως την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026. Τα μέλη του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου θα συναντηθούν κυρίως με κυβερνητικούς αξιωματούχους (υπουργούς, υφυπουργούς και γενικούς γραμματείς), ενώ μόνο δύο συναντήσεις με προτεινόμενους από το ΠΑΣΟΚ (Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και Π. Τυχεροπούλου) περιλαμβάνονται στο τελικό πρόγραμμα», τονίζουν από το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Ακολούθως προσθέτουν πως «δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες για ένα πλουραλιστικό και ισορροπημένο πρόγραμμα, η Νέα Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, σε συνεργασία με την ακροδεξιά, κατάφεραν να απορρίψουν τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τον Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ Γ. Μανιάτη σε συνεργασία με την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ στην εξεταστική επιτροπή Μ. Αποστολάκη, εμποδίζοντας την ακρόαση κρίσιμων μαρτύρων που θα είχαν πολλά να εισφέρουν».

«Δεν θα επιτρέψουμε τη συγκάλυψη της αλήθειας»

Σύμφωνα με τους ίδιους, «είναι δε χαρακτηριστικό, ότι στην προσπάθειά τους να εμποδίσουν ακόμα και τη συνάντηση με την κ. Τυχεροπούλου, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα απείλησε ότι θα αποχωρήσει από την αποστολή».

Τέλος, αναφέρουν ότι «κατά συνέπεια από το πρόγραμμα της αποστολής, με ευθύνη Νέας Δημοκρατίας και Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος απουσιάζουν οι παραγωγοί και κτηνοτρόφοι που αποκάλυψαν το σκάνδαλο, οι υπάλληλοι (με εξαίρεση την κ. Τυχεροπούλου) και πρώην διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αποπέμφθηκαν από τον Οργανισμό, μόλις προσπάθησαν να περιορίσουν το πάρτι διαφθοράς. Παρά τις προσπάθειές τους όμως, δεν θα επιτρέψουμε τη συγκάλυψη της αλήθειας. Ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ Γ. Μανιάτης, μαζί με τη συνάδελφό του Lucia Annunziata θα είναι παρόντες στην αποστολή και θα διασφαλίσουν τόσο την παρουσίαση των πραγματικών συνθηκών λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και το να τεθούν προ των ευθυνών τους οι αρμόδιοι υπουργοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ευρώπη: Οι κρίσεις, που η μια διαδέχεται την άλλη, και η νέα κανονικότητα για τους «27»

Ευρώπη: Οι κρίσεις, που η μια διαδέχεται την άλλη, και η νέα κανονικότητα για τους «27»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Τουρισμός
Κρήτη: Τα 6 mega projects των 2,2 δισ. ευρώ που αλλάζουν τον χάρτη του τουρισμού

Κρήτη: Τα 6 mega projects των 2,2 δισ. ευρώ που αλλάζουν τον χάρτη του τουρισμού

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τσουκαλάς: Για να κρατήσουν τους μισθούς τους βουλευτές της ΝΔ, η χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια
ΠΑΣΟΚ 24.05.26

Τσουκαλάς: Για να κρατήσουν τους μισθούς τους βουλευτές της ΝΔ, η χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια

«Η κυβέρνηση επιλέγει την ορμπανοποίηση και μπορεί να έχουμε τις συνέπειες και στη δημοκρατία και στην οικονομία», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα, λέει ο Πιερρακάκης – «Έργο win-win ο GSI»
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα, λέει ο Πιερρακάκης – «Έργο win-win ο GSI»

«Το μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας είναι η ανάπτυξη να φτάσει ακόμη πιο γρήγορα στην κοινωνία», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης

Σύνταξη
Η Ηρώ Διώτη του ΜέΡΑ25 για την «κυβερνώσα Αριστερά» – «Τι έσκασε ξανά τώρα τελευταία στην πιάτσα;»
Πολιτική 24.05.26

Η Ηρώ Διώτη του ΜέΡΑ25 για την «κυβερνώσα Αριστερά» – «Τι έσκασε ξανά τώρα τελευταία στην πιάτσα;»

Η συντονίστρια της Κεντρικής Επιτροπής του ΜέΡΑ25, πρώην βουλεύτρια Λάρισας, Ηρώ Διώτη, λίγο πριν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει στο Θησείο την ίδρυση του νέου κόμματος, σχολιάζει τις πολιτικές εξελίξεις στρέφοντας τα βέλη της εναντίον του πρώην πρωθυπουργού και του νέου εγχειρήματός του.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τον κόσμο που υποφέρει και το κεφάλαιο που υπηρετεί
Αντιπολίτευση 24.05.26

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τον κόσμο που υποφέρει και το κεφάλαιο που υπηρετεί

«Από τη μια ο κόσμος των εργαζομένων που υποφέρει κι από την άλλη ο κόσμος του κεφαλαίου που η κυβέρνηση του υπηρετεί», τόνισε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλέα σκάνδαλα, τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει
Αντιπολίτευση 24.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλέα σκάνδαλα, τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ απαριθμεί τις «αφωνίες» για σειρά φλεγόντων ζητημάτων του πρωθυπουργού στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. «Δεν είπε λέξη για την ακρίβεια που σπάει ρεκόρ στην Ελλάδα», τονίζει

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα Μητσοτάκης και η παρέα του Μαξίμου – Τον τελικό λόγο θα τον έχει η κοινωνία
ΠΑΣΟΚ 24.05.26

Ανδρουλάκης: Εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα Μητσοτάκης και η παρέα του Μαξίμου – Τον τελικό λόγο θα τον έχει η κοινωνία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ένα εκτενές κείμενο θέτει το διακύβευμα των εκλογών, εξαπολύοντας πυρά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. «Είναι μια μάχη για τη ζωή μας», τονίζει

Σύνταξη
Η στρατηγική της Μαρίας Καρυστιανού – 3+1 παρεμβάσεις
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

Η στρατηγική της Μαρίας Καρυστιανού – 3+1 παρεμβάσεις

Πως θα κινηθεί η Μαρία Καρυστιανού ώστε να μετατρέψει την Ελπίδα για Δημοκρατία σε κόμμα με ηγεσία, θέσεις και τοπικές οργανώσεις. Η στάση απέναντι στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Μητσοτάκης: Κυριακάτικη «προεκλογική» ανασκόπηση – Κουβέντα για το μπάζωμα της εξεταστικής
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

Κυριακάτικη «προεκλογική» ανασκόπηση από Μητσοτάκη - Κουβέντα για το μπάζωμα της εξεταστικής

Σε μία μακροσκελή ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις «επιτυχίες» της κυβέρνησης τις τελευταίες δύο εβδομάδες - Κουβέντα για τον πληθωρισμό που καλπάζει και το μπάζωμα στη Βουλή για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Τσίπρας: «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» είπε για τα χρώματα του κόμματος – «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα»
Νέα ανάρτηση 24.05.26

Τσίπρας: «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» είπε για τα χρώματα του κόμματος – «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα»

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματά του νέου κόμματος που έχουν άρωμα... Μπαρτσελόνα. Με νέο βίντεο ενόψει της παρουσίασης τουκόμματος την Τρίτη στο Θησείο τόνισε ότι τα χρώματα τα βρήκαμε, «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» προϊδεάζοντας για όσα θα ακολουθήσουν

Σύνταξη
Βγάζει νύχια το Μαξίμου απέναντι σε Σαμαρά, χωρίς απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματά του για υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

Βγάζει νύχια το Μαξίμου απέναντι σε Σαμαρά, χωρίς απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματά του για υποκλοπές

Νέα αναστάτωση στην κορυφή του «επιτελικού κράτους» έφεραν οι κεραυνοί του Αντώνη Σαμαρά για τις υποκλοπές, το κυβερνητικό μπλόκο στην εξεταστική και τα ελληνοτουρκικά, με το Μαξίμου να επιδίδεται σε προσπάθεια απαξίωσης του πρώην πρωθυπουργού, αποφεύγοντας να απαντήσει στην ουσία των καταγγελιών του.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μπακογιάννης για αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Αν τον πετύχω κάπου στον δρόμο, εγώ τι θα κάνω;
«Δεν το κρύβω» 23.05.26

Μπακογιάννης για αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Αν τον πετύχω κάπου στον δρόμο, εγώ τι θα κάνω;

«Έχουμε ένα σύστημα το οποίο ίσως θα πρέπει με αυτή την αφορμή να το ξανασκεφτούμε», τόνισε ο Κώστας Μπακογιάννης για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου

Σύνταξη
Επιχείρηση διαστρέβλωσης των θέσεών τους «βλέπουν» στο κόμμα Καρυστιανού – Αποστάσεις από δηλώσεις για δραχμή και φορολογία
Επικαιρότητα 23.05.26

Επιχείρηση διαστρέβλωσης των θέσεών τους «βλέπουν» στο κόμμα Καρυστιανού – Αποστάσεις από δηλώσεις για δραχμή και φορολογία

«Υποκινούμενα δημοσιεύματα επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος», λέει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ για «πόλεμο» και διαστρέβλωση κάνει λόγο και η Μαρία Γρατσία

Σύνταξη
Στρουθοκαμηλισμός από τον Φλωρίδη – «Δεν υπήρχε κανένας αιφνιδιασμός προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»
Τι υποστηρίζει 23.05.26

Στρουθοκαμηλισμός από τον Φλωρίδη – «Δεν υπήρχε κανένας αιφνιδιασμός προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»

Πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης αρνούνται την πραγματικότητα - Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους δικαίου

Σύνταξη
Τσουκαλάς: A λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση – Να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 23.05.26

Τσουκαλάς: A λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση – Να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση για προπαγάνδα και τονίζει πως όλο το ψευδοαφήγημα της ΝΔ κατέρρευσε στη Βουλή από τον κ. Δεμίρη της ΕΥΠ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αεροπορικά καύσιμα: Επιχείρηση «σώστε το καλοκαίρι» – Ο «στεγνός» Ιούλιος απομακρύνεται…
Οι εξελίξεις 24.05.26

Επιχείρηση «σώστε το καλοκαίρι» - Ο «στεγνός» Ιούλιος απομακρύνεται…

Με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται μεν πτωτικά αλλά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τα βλέμματα στρέφονται στον κίνδυνο μιας ενδεχόμενης σοβαρής κρίσης εφοδιασμού σε καύσιμα αεροσκαφών (το καλοκαίρι) με όλα τα σενάρια να βρίσκονται στο τραπέζι αλλά ένα από αυτά έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αφοπλισμός θα σήμαινε «ολοκληρωτική καταστροφή» λέει η Χεζμπολάχ – Ελπίζει σε συμφωνία που να περιλαμβάνει τον Λίβανο
Μέση Ανατολή 24.05.26

Αφοπλισμός θα σήμαινε «ολοκληρωτική καταστροφή» λέει η Χεζμπολάχ – Ελπίζει σε συμφωνία που να περιλαμβάνει τον Λίβανο

«Ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ σημαίνει ολοκληρωτική καταστροφή και δεν μπορούμε να τον δεχθούμε», δήλωσε ο Ναΐμ Κάσεμ σε τηλεοπτική ομιλία του.

Σύνταξη
Ανταρσία στη μόδα; Η προφητεία της Μιράντα Πρίστλι, το Met Gala και το ανίερο προξενιό με τους Μπέζος
Πόλεμος 24.05.26

Ανταρσία στη μόδα; Η προφητεία της Μιράντα Πρίστλι, το Met Gala και το ανίερο προξενιό με τους Μπέζος

Το φετινό ανοιξιάτικο Met Gala εξελίχθηκε στην πιο εκρηκτική και αμφιλεγόμενη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, φέρνοντας στο φως τη βαθιά ρήξη ανάμεσα στην ελίτ της μόδας και την κοινή γνώμη για τους Μπέζος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι δικαιολογίες Τραμπ για το ρεσάλτο στην Κούβα – «Ε, μην προσβάλλετε τη νοημοσύνη μας»
Ακρότητες 24.05.26

Οι δικαιολογίες Τραμπ για το ρεσάλτο στην Κούβα – «Ε, μην προσβάλλετε τη νοημοσύνη μας»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θεωρεί πως δεν είναι μεγάλη η πιθανότητα για τις προοπτικές μιας συμφωνίας με την Κούβα τη στιγμή που ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται σε ετοιμότητα επέμβασης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα χρειαστεί μέρες – «Όλα πρέπει να γίνουν σωστά», λέει ο Τραμπ
Δύσκολο παζλ 24.05.26

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα χρειαστεί μέρες – «Όλα πρέπει να γίνουν σωστά», λέει ο Τραμπ

Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, βλέπει ο Λευκός Οίκος, αμερικανικά εμπόδια η Τεχεράνη. Η συμφωνία δεν αναμένεται να υπογραφεί εντός της ημέρας, καθώς ο Τραμπ υποστήριξε ότι όλα «πρέπει να γίνουν σωστά».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Νέστρουπ για να πετύχει, χρειάζεται και υποστήριξη
Παναθηναϊκός 24.05.26

Ο Νέστρουπ για να πετύχει, χρειάζεται και υποστήριξη

Η επιτυχία του Γιάκομπ Νέστρουπ στον Παναθηναϊκό, δεν εξαρτάται μόνο από τον ίδιο. Θα χρειαστεί τη βοήθεια όλου του συλλόγου, από τον ιδιοκτήτη μέχρι τον πιο χαμηλόβαθμο εργαζόμενο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Πήγα για τρέξιμο το πρωί, δεν έχω άγχος για τον τελικό» (vid)
Euroleague 24.05.26

Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Πήγα για τρέξιμο το πρωί, δεν έχω άγχος για τον τελικό» (vid)

Ο εκ των διοικητικών ηγετών της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης Αγγελόπουλος έφτασε στο Telekom Center Athens για τον τελικό με τη Ρεάλ και σημείωσε πως δεν έχει άγχος για το μεγάλο ματς.

Σύνταξη
Πατροκτονία στη Mango; To μίσος των Αντίκ, η εμμονή με το χρήμα και τα 7 στοιχεία που «δείχνουν» δολοφονία
Δυναστεία 24.05.26

Πατροκτονία στη Mango; To μίσος των Αντίκ, η εμμονή με το χρήμα και τα 7 στοιχεία που «δείχνουν» δολοφονία

Η δικαστική έρευνα για τον θάνατο του Ισάκ Αντίκ, ιδρυτή της Mango και πλουσιότερου ανθρώπου στην Καταλονία, εξελίσσεται σε ένα πρωτοφανές σκοτεινό θρίλερ γράφει η El Pais

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσουκαλάς: Για να κρατήσουν τους μισθούς τους βουλευτές της ΝΔ, η χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια
ΠΑΣΟΚ 24.05.26

Τσουκαλάς: Για να κρατήσουν τους μισθούς τους βουλευτές της ΝΔ, η χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια

«Η κυβέρνηση επιλέγει την ορμπανοποίηση και μπορεί να έχουμε τις συνέπειες και στη δημοκρατία και στην οικονομία», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Καιρός: Θερμοκρασίες που θα έχουν μπροστά τον αριθμό 3 πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος
Πρόγνωση 24.05.26

Θερμοκρασίες που θα έχουν μπροστά τον αριθμό 3 πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Αστάθεια θα παρουσιάσει ο καιρός στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας από την Τρίτη. Η πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες από τον Γιάννη Καλλιάνο.

Σύνταξη
Πάτρα: Επεισοδιακή σύλληψη 35χρονου για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ανήλικης συντρόφου του
Ελλάδα 24.05.26

Πάτρα: Επεισοδιακή σύλληψη 35χρονου για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ανήλικης συντρόφου του

Ο 35χρονος επιχειρηματίας είχε απασχολήσει τις Αρχές για ενδοοικογενειακή βία το 2024, καθώς και για υποθέσεις ναρκωτικών, για χορήγηση αλκοόλ σε ανήλικους και για παραβάσεις ΚΟΚ.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 24 Μαϊου 2026
Cookies