Πυρά ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Λαζαρίδη βρέθηκαν χρήματα για να παριστάνει τον «φιλολαϊκό»
Πολιτική Γραμματεία 26 Απριλίου 2026, 11:10

Πυρά ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Λαζαρίδη βρέθηκαν χρήματα για να παριστάνει τον «φιλολαϊκό»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνει πως «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι σε αποδρομή και αυτό δεν αναστρέφεται»

Σφοδρά πυρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την Κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μετά από τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την κατάρρευση του αφηγήματος της αριστείας με την υπόθεση Λαζαρίδη και την κάθετη πτώση της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις, βρέθηκαν τα χρήματα για να μπορέσει έστω και επικοινωνιακά η κυβέρνηση να παριστάνει τη φιλολαϊκή», σχολιάζει ο κ. Τσουκαλάς, με αφορμή τα νέα κυβερνητικά μέτρα.

Όπως τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, «οι πολίτες όμως πια δεν τρώνε κουτόχορτο. Έχουν συνηθίσει την τακτική Μητσοτάκη, τη μία να καταγγέλλει κάθε παροχή και την επόμενη να διαφημίζει πόσα χρήματα δίνει».

Καταληκτικά επισημαίνει πως «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι σε αποδρομή και αυτό δεν αναστρέφεται. Η νίκη του ΠΑΣΟΚ θα είναι ήττα για την κυβέρνηση των σκανδάλων, ήττα για τα ολιγοπώλια, αλλά θα είναι και μια περήφανη νίκη του λαού, για μια πραγματικά ισχυρή και δίκαιη Ελλάδα».

Όσα αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς:

«Ο πρωθυπουργός είναι περήφανος για τα μέτρα ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε μέσα στη βδομάδα.

Ένα μήνα πριν που το ΠΑΣΟΚ πίεζε για τη λήψη επιπλέον μέτρων και προέβλεπε τις συνέπειες του πολέμου στο Ιράν στην κοινωνία, -την ακρίβεια , τη μείωση εισοδήματος- , η κυβέρνηση αμέριμνη και χωρίς ενσυναίσθηση μας κατηγορούσε για ανευθυνότητα και λαϊκισμό χρησιμοποιώντας τους γνωστούς εξυπνακισμούς περί ‘λεφτόδεντρων’.

Ω του θαύματος, μετά από τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την κατάρρευση του αφηγήματος της αριστείας με την υπόθεση Λαζαρίδη και την κάθετη πτώση της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις, βρέθηκαν τα χρήματα για να μπορέσει έστω και επικοινωνιακά η κυβέρνηση να παριστάνει τη φιλολαϊκή.

Οι πολίτες όμως πια δεν τρώνε κουτόχορτο. Έχουν συνηθίσει την τακτική Μητσοτάκη, τη μία να καταγγέλλει κάθε παροχή και την επόμενη να διαφημίζει πόσα χρήματα δίνει.

Στα ημίμετρα της Νέας Δημοκρατίας που επιλέγει την πολιτική του σταγονόμετρου, το ΠΑΣΟΚ έχει έτοιμο σχέδιο.

Αντί για 72 δόσεις από τις οποίες αποκλείονται οι ενήμερες οφειλές και όσες βεβαιώθηκαν μετά το 2024, προτείνουμε 120 δόσεις για όλες τις οφειλές με καταβολή του 70% και διαγραφή του υπολοίπου 30% στο τέλος της ρύθμισης εφόσον έχει τηρηθεί εμπρόθεσμα.

Αντί για την όγδοη τροποποίηση στον αποτυχημένο εξωδικαστικό μηχανισμό, προτείνουμε επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του ν.3869/2010 και θέσπιση υποχρεωτικής συμμετοχής στον εξωδικαστικό για όλες τις περιπτώσεις.

Αντί για πενήντα ευρώ ετησίως παροχή στους συνταξιούχους την ώρα που η ακρίβεια τους διαλύει τη ζωή, προτείνουμε νέο ΕΚΑΣ που θα καταβάλλεται μηνιαία και αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης των συντάξεων.

Αντί για επιστροφή ενοικίου που θα μετακυλήσει στο κόστος του ενοικίου τον επόμενο χρόνο, προτείνουμε δημιουργία κοινωνικών κατοικιών για να τονωθεί η προσφορά και αποκλιμακωθούν οι τιμές.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι σε αποδρομή και αυτό δεν αναστρέφεται. Η νίκη του ΠΑΣΟΚ θα είναι ήττα για την κυβέρνηση των σκανδάλων, ήττα για τα ολιγοπώλια, αλλά θα είναι και μια περήφανη νίκη του λαού, για μια πραγματικά ισχυρή και δίκαιη Ελλάδα».

Εκλέγει νέο γραμματέα το ΠΑΣΟΚ – Ομιλία Ανδρουλάκη στην Κεντρική Επιτροπή
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Εκλέγει νέο γραμματέα το ΠΑΣΟΚ – Ομιλία Ανδρουλάκη στην Κεντρική Επιτροπή

Η συνεδρίαση έχει οριστεί σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, ενώ θα ξεκινήσει με ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη και θα ακολουθήσει η εκλογή οργάνων.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ομιλία Κοβέσι: Η κυβέρνηση θα έπρεπε ή να απαντήσει ή να παραιτηθεί – Επιτίθενται και υβρίζουν
Αντιπολίτευση 26.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για ομιλία Κοβέσι: Η κυβέρνηση θα έπρεπε ή να απαντήσει ή να παραιτηθεί – Επιτίθενται και υβρίζουν

«Για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα των στελεχών της κυβέρνησής του στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ούτε λέξη. Για το περιεχόμενο της ομιλίας της κ. Κοβέσι στους Δελφούς ούτε κουβέντα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας την Κυριακάτικη ανασκόπηση του πρωθυπουργού

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης καταδικάζει την επίθεση στις ΗΠΑ -« Tέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά»
Επικαιρότητα 26.04.26

Ο Μητσοτάκης καταδικάζει την επίθεση στις ΗΠΑ -« Tέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά»

«Η επίθεση στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είναι μια έντονη υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Η Σδούκου αδειάζει εμμέσως τον Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία – «Έχει ‘αδωνικό’ τρόπο να σχολιάζει»
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Η Σδούκου αδειάζει εμμέσως τον Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία – «Έχει ‘αδωνικό’ τρόπο να σχολιάζει»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ επισημαίνει ότι η κεντρική θέση της κυβέρνησης εκφράζεται «πάντοτε από τον πρωθυπουργό», τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η Λάουρα Κοβέσι κάνει το καθήκον της. Πυρά από την αντιπολίτευση, που κάνει λόγο για συντονισμένες κυβερνητικές επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Σύνταξη
Η «Ιθάκη» ταξιδεύει στο Ηράκλειο Κρήτης – Στις 29 Απριλίου η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική 26.04.26

Η «Ιθάκη» ταξιδεύει στο Ηράκλειο Κρήτης – Στις 29 Απριλίου η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Ζάχαρης  Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογίας ΠΑΓΝΗ - Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και Φραγκίσκος Κουτεντάκης Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σύνταξη
Για… διεθνή ακρίβεια μιλά πάλι ο Μητσοτάκης – Πανηγυρισμοί για πλεόνασμα και πολλά «θα» για τον αφθώδη πυρετό
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Για… διεθνή ακρίβεια μιλά πάλι ο Μητσοτάκης – Πανηγυρισμοί για πλεόνασμα και πολλά «θα» για τον αφθώδη πυρετό

Υποσχέσεις του πρωθυπουργού στους κτηνοτρόφους της Λέσβου που κινητοποιούνται δυναμικά ζητώντας λύσεις από την κυβέρνηση. Παραδέχεται ότι και τα νέα κυβερνητικά μέτρα δεν δίνουν λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας που ταλανίζει τα νοικοκυριά

Σύνταξη
Κυβέρνηση σε δίνη: Καταγγελίες, παρεμβάσεις και ο φόβος αποκαλύψεων προκαλούν πανικό για το πολιτικό κόστος
Πολιτική 26.04.26

Κυβέρνηση σε δίνη: Καταγγελίες, παρεμβάσεις και ο φόβος αποκαλύψεων προκαλούν πανικό για το πολιτικό κόστος

Η κυβέρνηση δείχνει ανήμπορη να διαχειριστεί τα σκάνδαλα στο κατώφλι της. Τι δείχνουν οι επιθέσεις στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τι διαφαίνεται στον ορίζοντα για ΟΠΕΚΕΠΕ - υποκλοπές.

Τρεις κάλπες στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Τρεις κάλπες στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ

Με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη ξεκινά σήμερα στις 12:00 η συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, με τα μέλη του οργάνου να εκλέγουν νέο γραμματέα, Πολιτικό Συμβούλιο και ΕΔΕΚΑΠ.

Εμπνευστής των επιθέσεων στην Κοβέσι;
Πολιτική Γραμματεία 25.04.26

Εμπνευστής των επιθέσεων στην Κοβέσι;

Όσο οι επιθέσεις των κεντρικών στελεχών προς την Λάουρα Κοβέσι πληθαίνουν… τόσο η εκτίμηση πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο εμπνευστής αυτής της συντονισμένης επίθεσης πληθαίνουν. Θα διαφοροποιηθεί ο πρωθυπουργός ή μέσα από την σιωπηρή ανοχή θα ανάψει το πράσινο φως για περεταίρω κλιμάκωση;

Ο Βασίλης Κικίλιας κρούει κώδωνα κινδύνου για την κρίση στο Ορμουζ και το κόστος της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία
Πολιτική Γραμματεία 25.04.26

Ο Βασίλης Κικίλιας κρούει κώδωνα κινδύνου για την κρίση στο Ορμουζ και το κόστος της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία

Σε μια ηχηρή παρέμβαση από το φόρουμ των Δελφών ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας με ρεαλισμό ανέδειξε τους κινδύνους που ελλοχεύουν για το σημαντικό «εθνικό κεφάλαιο» τη ναυτιλία και την πραγματική οικονομία από την ένταση στο Ορμούζ. Καμπανάκι κινδύνου έκρουσε για το δυσβάσταχτο κόστος μετάβασης στην πράσινη ναυτιλία, ασκώντας κριτική στον ανεδαφικό ευρωπαϊκό σχεδιασμό.

Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ γκρεμίζει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση– Δυσαρεστημένοι οι 8 στους 10
Δημοσκόπηση 25.04.26

Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ γκρεμίζει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση– Δυσαρεστημένοι οι 8 στους 10

Η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών αποδοκιμάζει τους κυβερνητικούς χειρισμούς για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το 64% θεωρεί ότι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουν αυξηθεί τα φαινόμενα διαφθοράς.

Κουτσούμπας από το Σκοπευτήριο της Καισαριανής: Αθάνατοι οι 200 ήρωες κομμουνιστές
Πολιτική 25.04.26

Κουτσούμπας από το Σκοπευτήριο της Καισαριανής: Αθάνατοι οι 200 ήρωες κομμουνιστές

«Διαβάζοντας την ιστορία του κόσμου σε μικρά ονόματα» είναι το θέμα της πολιτικής - πολιτιστικής εκδήλωσης που διοργανώνει το ΚΚΕ στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, για να τιμήσει τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944. «Τιμάμε τους ήρωες του Κόμματός μας, της τάξης μας! Συνεχίζοντας τον αγώνα που ξεκίνησαν μέχρι τη μεγάλη νίκη του λαού μας», τόνισε ο Γ.Γ. του ΚΚΕ.

Μητσοτάκης: Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία – Μακρόν: Η Ελλάδα είναι μοντέλο οικονομικής προόδου
Διπλωματία 25.04.26 Upd: 16:49

Μητσοτάκης: Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία – Μακρόν: Η Ελλάδα είναι μοντέλο οικονομικής προόδου

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισαν πως η συνεργασία των δύο χωρών αποτελεί πρότυπο για την Ευρώπη και ανέδειξαν την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις εκατέρωθεν

Στο συνέδριο του Σιν Φέιν ο Φάμελλος – «Απαιτείται ένα παγκόσμιο ειρηνικό, αντιπολεμικό και αντιπυρηνικό κίνημα»
Βόρεια Ιρλανδία 25.04.26

Στο συνέδριο του Σιν Φέιν ο Φάμελλος – «Απαιτείται ένα παγκόσμιο ειρηνικό, αντιπολεμικό και αντιπυρηνικό κίνημα»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-  ΠΣ πραγματοποίησε συναντήσεις, μεταξύ άλλων, με την πρόεδρο του Σιν Φέιν Μαίρη Λου ΜακΝτόναλντ, με την πρώτη υπουργό της Βόρειας Ιρλανδίας Μισέλ Ο'Νιλ και με τον επικεφαλής για ευρωπαϊκά και εργασιακά θέματα Ντέκλαν Κέρνεϊ

Μακρόν: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας – Γαλλίας εμπνέει την Ευρώπη και υλοποιείται στην πράξη
Διπλωματία 25.04.26

Μακρόν: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας – Γαλλίας εμπνέει την Ευρώπη και υλοποιείται στην πράξη

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στις κοινές δηλώσεις του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογράμμισε το βάθος και τη διάρκεια της φιλίας που συνδέει τις δύο χώρες, σημειώνοντας πως σε έναν κόσμο «όλο και πιο βίαιο και ασταθή», η ελληνογαλλική σχέση αποδεικνύεται σταθερή και ανθεκτική. Ο κ. Μακρόν τόνισε πως η Γαλλία αντέδρασε […]

LIVE: Φιορεντίνα – Σασουόλο
Ποδόσφαιρο 26.04.26

LIVE: Φιορεντίνα – Σασουόλο

LIVE: Φιορεντίνα – Σασουόλο. Παρακολουθήστε live στις 13:30 την αναμέτρηση Φιορεντίνα – Σασουόλο για την 34η αγωνιστική της Serie A.

Άγιος Δημήτριος: Το νέο στοιχείο που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία του 27χρονου
Ελλάδα 26.04.26

Το νέο στοιχείο που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο

Ο 20χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, ισχυρίζεται ότι πήγε στο πάρκο με το αυτοκίνητο του πατριού του, ωστόσο υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που τον καίει

Διοικητικό Εφετείο: Προσβολή κατά της Δικαιοσύνης η επίθεση στις εγκαταστάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων της Αθήνας
Ελλάδα 26.04.26

Διοικητικό Εφετείο: Προσβολή κατά της Δικαιοσύνης η επίθεση στις εγκαταστάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων της Αθήνας

Το Διοικητικό Εφετείο «καταδικάζει απερίφραστα τη χθεσινοβραδινή επίθεση στις εγκαταστάσεις του Δικαστηρίου από ομάδα αγνώστων ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά».

Φιλοπάππου: Άγνωστος επιτέθηκε σε δύο άνδρες και τους τραυμάτισε με μεταλλικό αντικείμενο
Κυριακή πρωί 26.04.26

Άγνωστος επιτέθηκε σε δύο άνδρες στου Φιλοπάππου και τους τραυμάτισε με μεταλλικό αντικείμενο

Οι δύο άνδρες, ένας 60χρονος και ένας 59χρονος, δέχτηκαν την επίθεση στις 11:00 το πρωί της Κυριακής στου Φιλοπάππου και δεν φαίνεται να γνώριζαν τον δράστη

Ο Μπομπ Όντενκιρκ θέλει να θυμάστε ότι «η ζωή είναι μια μάταιη φάρσα – και το μόνο που μένει είναι να γελάς»
Normal 26.04.26

Ο Μπομπ Όντενκιρκ θέλει να θυμάστε ότι «η ζωή είναι μια μάταιη φάρσα – και το μόνο που μένει είναι να γελάς»

Από την καλτ κωμωδία στο δράμα και την action περιπέτεια, ο Μπομπ Όντενκιρκ εξηγεί γιατί τίποτα δεν δίνει πραγματικό νόημα — και γιατί αυτό ίσως είναι απελευθερωτικό

Υποκλοπές: Νέο καμπανάκι για το σκάνδαλο Predator – 31 αδικήματα παραγράφηκαν σε 20 μέρες, λέει ο Χρ. Κακλαμάνης
Υποκλοπές 26.04.26

Νέο καμπανάκι για το σκάνδαλο Predator - 31 αδικήματα παραγράφηκαν σε 20 μέρες, λέει ο Χρ. Κακλαμάνης

Έως την προσεχή Δευτέρα παραγράφονται 31 συνολικά μερικότερες πράξεις, δηλαδή 31 επιθέσεις με μηνύματα Predator που εστάλησαν μεταξύ άλλων σε 3 κορυφαίους υπουργούς, γνωστοποίησε ο συνήγορος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, Χρήστος Κακλαμάνης

Μουσολίνι από τα πανέρια – αλλά Μουσολίνι
Επικίνδυνες Απομιμήσεις 26.04.26

Μουσολίνι από τα πανέρια – αλλά Μουσολίνι

Η εμφάνιση της Αφροδίτης Λατινοπούλου στη φιέστα του Σαλβίνι στο Μιλάνο ήταν αμήχανη και επιδητευμένη· ίσως αυτό δεν έχει σημασία.

Νότια Προάστια: Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση των ανηλίκων που χτυπούσαν περίπτερα και βενζινάδικα
Πεζή καταδίωξη 26.04.26

Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση των ανηλίκων που χτυπούσαν περίπτερα και βενζινάδικα στα Νότια Προάστια

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 16χρονο και έναν 17χρονο έπειτα από πεζή καταδίωξη, οι οποίοι προέβαλαν αντίσταση - Εις βάρος των γονέων των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας

Super League: «Τελικός» στη Λάρισα μεταξύ ΑΕΛ και Πανσερραϊκού για τα play out
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Super League: «Τελικός» στη Λάρισα μεταξύ ΑΕΛ και Πανσερραϊκού για τα play out

«Τελικός» παραμονής στη Super League διεξάγεται στη Λάρισα ανάμεσα στην ΑΕΛ Novibet και τον Πανσερραϊκό – Δοκιμασία για τον Αστέρα στην έδρα του Ατρόμητου, κρίσιμο ματς στο Κηφισιά-Παναιτωλικός.

Η τρίτη και καλύτερη για τον ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Η τρίτη και καλύτερη για τον ΟΦΗ

Είναι από τις ιστορίες που βρίσκουν πολλούς υποστηρικτές. Η πορεία του ΟΦΗ και η τρίτη και καλύτερη…

Ινδία: Πανικός σε πτήση της Swiss Air όταν πήρε φωτιά κινητήρας κατά την τροχοδρόμηση – Έξι τραυματίες
Στην Ινδία 26.04.26

Πανικός σε πτήση της Swiss Air όταν πήρε φωτιά κινητήρας κατά την τροχοδρόμηση - Έξι τραυματίες (βίντεο)

Ο πιλότος αναγκάστηκε να ακινητοποιήσει το αεροσκάφος της Swiss Air που εκτελούσε πτήση Νέο Δελχί - Ζυρίχη, ζητώντας επείγουσα εκκένωση - Ανάμεσα στους επιβάτες επικράτησε πανικός

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

