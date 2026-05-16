Λετονία: Ο πρόεδρος της χώρας πρότεινε ένα βουλευτή της αντιπολίτευσης για να ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης

Ο πρόεδρος της Λετονίας Έντγκαρς Ρινκέβιτς πρότεινε σήμερα, Σάββατο, τον Αντρίς Κούλμπερς, βουλευτή της αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο, για τη θέση του επόμενου πρωθυπουργού.

Ο Κούλμπερτς θα αναλάβει πρωθυπουργικά καθήκοντα αν η πρόταση λάβει την έγκριση του κοινοβουλίου, εγκρίνοντας και την κυβέρνηση της επιλογής του.

Υπενθυμίζεται ότι η κεντροδεξιά πρωθυπουργός της Λετονίας, Εβίκα Σιλίνια, ανακοίνωσε την Πέμπτη την παραίτησή της, έχοντας χάσει τη στήριξη βασικού κόμματος στον κυβερνητικό της συνασπισμό, αφότου ώθησε σε αποχώρηση τον υπουργό Άμυνας, που θεωρήθηκε υπεύθυνος για την αποτυχία του κράτους της Βαλτικής να αποτρέψει την πρόσφατη είσοδο ουκρανικών drones στο έδαφός της.

Η κίνησή της πυροδοτεί την κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού μερικούς μήνες πριν από τις εκλογές που προγραμματίζονται για τον Οκτώβριο.

«Παραιτούμαι αλλά δεν εγκαταλείπω», ανακοίνωσε η ίδια, με τη δήλωσή της να μεταδίδεται τηλεοπτικά. «Το σημαντικότερο για εμένα είναι η ευημερία των Λετονών και η ασφάλεια της χώρας μας. Έχουμε απόλυτη συνείδηση της εποχής που ζούμε. Ο βίαιος πόλεμος που έχει εξαπολύσει η Ρωσία στην Ουκρανία έχει μεταβάλει την κατάσταση ασφαλείας σε όλη την Ευρώπη», τόνισε.

Η απόφαση αυτή ακολούθησε την αποπομπή, το περασμένο Σαββατοκύριακο, του υπουργού Άμυνας Αντρις Σπρουντς, προερχόμενου από τους Προοδευτικούς, σχετικά με τη διαχείριση των περιστατικών εισόδου ουκρανικών drones στη Λετονία από την Ρωσία.

Ουκρανοί εμπειρογνώμονες για τα drones στη Λετονία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει ειδικούς στη Λετονία για να την βοηθήσει με την αντιαεροπορική άμυνα.

«Θα στείλουμε τους εμπειρογνώμονές μας στη Λετονία, για να ανταλλάξουν εμπειρίες και να παράσχουν άμεση βοήθεια στην προστασία του εναέριου χώρου» της Λετονίας, δήλωσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σχεδιάζουμε να υπογράψουμε με τη Λετονία συμφωνία με τη μορφή ‘Συμφωνίας για Drone’ για να οικοδομηθεί ένα πολυεπίπεδο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας κατά διαφόρων τύπων απειλών», διευκρίνισε, κρίνοντας ότι είναι «σημαντικό να εργαζόμαστε μαζί για την ενίσχυση της άμυνας της Ευρώπης».