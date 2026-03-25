Ουκρανικά τα drones που έπεσαν σε Εσθονία και Λετονία

Δύο ουκρανικά drones παρεξέκλιναν της πορείας τους και έπεσαν στην Εσθονία και τη Λετονία το πρωί της Τετάρτης, μέσω της Ρωσίας, με το ένα να χτυπά πάνω στην καμινάδα ενός εσθονικού σταθμού παραγωγής ενέργειας και το άλλο να συντρίβεται, ανακοίνωσαν οι δύο χώρες της Βαλτικής.

Τα drones αυτά πιστεύεται ότι συμμετείχαν σε ευρεία επίθεσης της Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας, ανακοίνωσαν οι εσθονικές και λετονικές αρχές. Την Δευτέρα άλλο ουκρανικό drone έπεσε σε λίμνη στη Λιθουανία.

Τα drones κατέπεσαν στην Εσθονία και τη Λετονία περίπου την ώρα που Ρώσοι αξιωματούχοι έκαναν λόγο για ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εξαιτίας της οποίας ξέσπασε πυρκαγιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα ρωσικά λιμάνι Πριμόρσκ και Ουστ- Λούγκα στη Βαλτική.

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές από το drone που έπληξε τον σταθμό παραγωγής ενέργειας του Αουβέρε, ο οποίος βρίσκεται μόλις δύο χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Εσθονίας.

«Απτή συνέπεια του ευρείας κλίμακας επιθετικού πολέμου της Ρωσίας»

«Το drone δεν κατευθυνόταν στην Εσθονία. Πρόκειται για απτή συνέπεια του ευρείας κλίμακας επιθετικού πολέμου της Ρωσίας», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μάργκους Τσάκνα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Λετονίας Έντγκαρς Ρίνκεβιτς δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το drone που συνετρίβη στη χώρα του ήταν ουκρανικό και συμμετείχε σε επίθεση εναντίον ρωσικών στόχων, όπως μετέδωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας LSM.

Ένα τρίτο drone εισήλθε για λίγο στον εναέριο χώρο της Λετονίας μέσω Λευκορωσίας προτού πετάξει στην Ρωσία, ανέφεραν οι λετονικές αρχές.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η πρωθυπουργός της Λιθουανίας, Ίνγκα Ρουγκινιένε, δήλωσε ότι ένα drone που συνετρίβη σε λίμνη της χώρας προήλθε επίσης από την Ουκρανία και είχε στόχο να επιτεθεί σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

«Ο πόλεμος που προκλήθηκε από την Ρωσία μάς έχει φέρει σε αυτό το σημείο, με drones να πέφτουν στα εδάφη και των τριών χωρών της Βαλτικής μέσα σε 48 ώρες», κατήγγειλε ο υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας, Ρομπέρτας Κάουνας, προσθέτοντας πως «είναι προφανές ότι η αντιαεροπορική άμυνα αποτελεί πρόκληση όχι μόνο για τη Λιθουανία, αλλά για ολόκληρο το ΝΑΤΟ».