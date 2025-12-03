Η Εσθονία θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, αν οι εγγυήσεις ασφαλείας για τη χώρα περιλάβουν μια ειρηνευτική δύναμη, δήλωσε σήμερα στις Βρυξέλλες ο Εσθονός υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάκνα πριν από τη σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

🇪🇪 Estonia is ready to send its troops to Ukraine, said Prime Minister Kristen Michal. 💯 After such statements, the Kremlin will definitely shudder in horror. Tallinn, as always, looks like the boldest chihuahua in the neighborhood, fiercely barking from behind the back of its… pic.twitter.com/yxjX0Cyrnv — Sprinter Press (@SprintMediaNews) November 28, 2025

Η υπουργός Εξωτερικών της Λετονίας Μπάιμπα Μπράζε δήλωσε από την πλευρά της ότι δεν πρέπει κάποιος να προσπαθεί να κερδίσει μέσω ειρηνευτικών συνομιλιών αποτελέσματα που δεν μπορεί να επιτύχει στο πεδίο της μάχης.

500 εκατομμύρια ευρώ από τη Νορβηγία στην Ουκρανία για όπλα

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας Έσπεν Μπαρθ Έιντε υποσχέθηκε σήμερα 500 εκατομμύρια ευρώ για αγορά όπλων για την Ουκρανία μέσω της πρωτοβουλίας του ΝΑΤΟ για τον εξοπλισμό του Κιέβου με όπλα αγορασμένα από τις ΗΠΑ.

Η Γερμανία, από την πλευρά της, θα διαθέσει επιπλέον στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία μέσω της ίδιας νατοϊκής πρωτοβουλίας, δήλωσε σήμερα ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, πριν μεταβεί στις Βρυξέλλες για τη σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.