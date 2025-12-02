newspaper
Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
02.12.2025 | 17:05
Τραγωδία εν πλώ: Επιβάτης πέθανε μέσα στο πλοίο «Άρτεμις» κοντά στη Σέριφο
Ουκρανία: «Πόλεμος» και «ειρήνη» ενώ η «ομάδα Τραμπ» βρίσκεται στο Κρεμλίνο για συνομιλίες
Κόσμος 02 Δεκεμβρίου 2025 | 19:18

Ουκρανία: «Πόλεμος» και «ειρήνη» ενώ η «ομάδα Τραμπ» βρίσκεται στο Κρεμλίνο για συνομιλίες

Διπλωματικός πυρετός για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με τα αντίπαλα στρατόπεδα να «παίζουν» τα ρέστα τους την ώρα που κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις.

Σύνταξη
Upd:2.12.2025, 20:30
Ακρόαση άρθρου
A
A
Με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ιρλανδία και τους διαπραγματευτές του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ στη Μόσχα, ο διπλωματικός πυρετός για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία κορυφώνεται. Πριν τη συνάντηση κορυφής ο Ρώσος πρόεδρος βρήκε χρόνο για ένα μήνυμα προς την Ευρώπη ενώ ο Ουκρανός ομόλογός του δήλωσε ότι το Κίεβο έχει καταρτίσει ένα σχέδιο 20 σημείων με τις ΗΠΑ.

Μετά τις συζητήσεις στη Φλόριντα, το «θρίλερ» για την προσπάθεια εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης κορυφώνεται ενώ κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του φόρουμ «Russia Calling!», ο Βλαντιμίρ Πούτιν, κάνει τις κινήσεις του στην γεωπολιτική σκακιέρα, δηλώνοντας ότι αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, η Ρωσία είναι έτοιμη.

Παρακολουθήστε live όλες τις εξελίξεις

Headlines:
Economy
ESM: «Πράσινο φως» για την πρόωρη αποπληρωμή των 5,29 δισ. ευρώ

ESM: «Πράσινο φως» για την πρόωρη αποπληρωμή των 5,29 δισ. ευρώ

Τεχνολογία
Grand Thornton: Παρακολουθήστε τη συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Future Unfold [live]

Grand Thornton: Παρακολουθήστε τη συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Future Unfold [live]

Stream
Σε κατάσταση συναγερμού 1 στους 7 Αμερικανούς με χιονοθύελλα να πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ [βίντεο]
«Μείνετε σπίτι» 02.12.25

Σε κατάσταση συναγερμού 1 στους 7 Αμερικανούς με χιονοθύελλα να πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ

Τουλάχιστον 50 εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμετωπίζουν προβλήματα από σφοδρή χιονοθύελλα που καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Σύνταξη
Βλάντιμιρ Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, η Ρωσία είναι έτοιμη
Τεντώνουν το σχοινί 02.12.25 Upd: 17:46

Βλάντιμιρ Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, η Ρωσία είναι έτοιμη

Ο Ρώσος πρόεδρος δηλώνει ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ειρηνική ατζέντα, τάσσονται υπέρ του πολέμου και προβάλλουν απαιτήσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία που δεν είναι αποδεκτές από τη Ρωσία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Συμφωνία για σχέδιο ειρήνης 20 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας
Έντονη κινητικότητα 02.12.25

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Συμφωνία για σχέδιο ειρήνης 20 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας

«Τώρα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ευκαιρία να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος» δηλώνει από το Δουβλίνο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνοντας πως η Ουκρανία και οι ΗΠΑ έχουν μετατρέψει τον αρχικό αμερικανικό χάρτη ειρήνης σε ένα σχέδιο 20 σημείων.

Σύνταξη
Ουκρανία: Στη Φλόριντα βελτιώθηκε το αρχικό σχέδιο εκεχειρίας, λέει ο Ζελένσκι
Κόσμος 02.12.25

Το αρχικό σχέδιο εκεχειρίας για την Ουκρανία βελτιώθηκε στις διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα, λέει ο Ζελένσκι

Η Ουκρανία εμφανίζεται ευχαριστημένη από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με τους Αμερικανούς στη Φλόριντα - Τώρα η μπάλα ξανά στο γήπεδο της Ρωσίας

Σύνταξη
Ουκρανία: Η ΕΚΤ αρνείται να παράσχει δάνειο αξιοποιώντας ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Financial Times 02.12.25

Αποκάλυψη: Η ΕΚΤ λέει «όχι» στην πρόταση της Κομισιόν και αρνείται να παράσχει δάνειο στην Ουκρανία

Οι Financial Times αποκαλύπτουν την απόφαση της ΕΚΤ που «υπονομεύει» την πρόταση της Κομισιόν να χορηγήσει «δάνειο αποκατάστασης» στην Ουκρανία βασισμένη σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Σύνταξη
Σπίτια-«φέρετρα»: Η τραγωδία στους φλεγόμενους ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ στο φόντο της στεγαστικής κρίσης
Συστημική εγκατάλειψη 02.12.25

Σπίτια-«φέρετρα»: Η τραγωδία στους φλεγόμενους ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ στο φόντο της στεγαστικής κρίσης

Η φονικότερη πυρκαγιά των τελευταίων δεκαετιών σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο Χονγκ Κονγκ πυροδοτεί οργή για τη στεγαστική κρίση και τις ανισότητες σε μια από τις ακριβότερες περιοχές παγκοσμίως

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κούβα: «Θερίζουν» δάγκειος πυρετός και τσικουνγκούνια – Πάνω από 30 νεκροί, ανάμεσά τους 21 παιδιά
Κόσμος 02.12.25

«Θερίζουν» την Κούβα δάγκειος πυρετός και τσικουνγκούνια - Πάνω από 30 νεκροί, ανάμεσά τους 21 παιδιά

Περισσότερα από 30 άτομα, ανάμεσά τους 21 παιδιά και έφηβοι, έχασαν τη ζωή τους στην Κούβα λόγω ταυτόχρονων επιδημιών δάγκειου πυρετού και τσικουνγκούνια,

Σύνταξη
ΠΟΥ: Περικοπές χρηματοδότησης φέρνουν νέες μολύνσεις HIV σε 1,3 εκατ. ανθρώπους διεθνώς
Δώρο άδωρο 02.12.25

ΠΟΥ: Περικοπές χρηματοδότησης φέρνουν νέες μολύνσεις HIV σε 1,3 εκατ. ανθρώπους διεθνώς

Σε κίνδυνο οι προσπάθειες για την εξάλειψη του AIDS ως το 2030, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξαιτίας της μείωσης των δωρεών, παρά τα νέα καινοτόμα φάρμακα πρόληψης

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Το Σουδάν προσφέρει στη Ρωσία ναυτική βάση στην Αφρική με αντάλλαγμα συστήματα εναντίον των drone των RSF
Σημείο καμπής 02.12.25

Το Σουδάν προσφέρει στη Ρωσία ναυτική βάση στην Αφρική με αντάλλαγμα συστήματα εναντίον των drone των RSF

Ένα λιμάνι του Σουδάν στην Ερυθρά Θάλασσα θα δώσει στη Μόσχα ένα σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα στην περιοχή, με τη συμφωνία να αφορά μόνιμο ελλιμενισμό 4 πολεμικών πλοίων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διέγραψε όλες τις φωτογραφίες του με τους Μπακς! -Τί συνεβη (pic)
Μπάσκετ 02.12.25

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διέγραψε όλες τις φωτογραφίες του με τους Μπακς! -Τί συνεβη (pic)

Σε μια κίνηση που προκαλεί αρκετά ερωτηματικά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διατήρησε στα social media, μόνο την φωτογραφία από την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA, αλλά και του NBA Cup!

Σύνταξη
Άγνωστοι έκλεψαν τον απινιδωτή από κεντρικό δρόμο στα Χανιά – Έκκληση στους δράστες να επιστρέψουν τη συσκευή
Ελλάδα 02.12.25

Άγνωστοι έκλεψαν τον απινιδωτή από κεντρικό δρόμο στα Χανιά – Έκκληση στους δράστες να επιστρέψουν τη συσκευή

«Η πρόσφατη κλοπή του απινιδωτή στην οδό Σκαλίδη δεν είναι απλώς μια πράξη βανδαλισμού ή μικροκλοπής. Είναι μια πράξη βαθιά ανεύθυνη και επικίνδυνη» αναφέρει ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης

Σύνταξη
Σε κατάσταση συναγερμού 1 στους 7 Αμερικανούς με χιονοθύελλα να πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ [βίντεο]
«Μείνετε σπίτι» 02.12.25

Σε κατάσταση συναγερμού 1 στους 7 Αμερικανούς με χιονοθύελλα να πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ

Τουλάχιστον 50 εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμετωπίζουν προβλήματα από σφοδρή χιονοθύελλα που καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι
CEV Champions League 02.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι

LIVE: Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι για τη 2η αγωνιστική του CEV Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6 HD.

Σύνταξη
Η τελευταία επιθυμία ενός άνδρα να παρακολουθήσει το Άγιαξ – Γκρόνιγκεν, δεν εκπληρώθηκε ποτέ… (pics)
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Η τελευταία επιθυμία ενός άνδρα να παρακολουθήσει το Άγιαξ – Γκρόνιγκεν, δεν εκπληρώθηκε ποτέ… (pics)

Η αναβολή του αγώνα Άγιαξ - Γκρόνιγκεν λόγω ρίψης καπνογόνων δεν επέτρεψε σε έναν άνδρα με ανίατη ασθένεια να παρακολουθήσει από κοντά για τελευταία φορά ένα παιχνίδι του αγαπημένου του «Αίαντα».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το «πρέπει», το μήνυμα και η… άμυνα
On Field 02.12.25

Το «πρέπει», το μήνυμα και η… άμυνα

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Φενέρ στο ΣΕΦ και για τους «ερυθρόλευκους» υπάρχει το… πρέπει στην αναμέτρηση με τους πρωταθλητές Ευρώπης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Συνελήφθη 58χρονος για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και διακίνηση μεταναστών – Το παράνομο εργαστήριο στην Κυψέλη
Ελλάδα 02.12.25

Συνελήφθη 58χρονος για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και διακίνηση μεταναστών – Το παράνομο εργαστήριο στην Κυψέλη

Ο 58χρονος έπαιρνε από 600 έως 900 ευρώ για κάθε πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο και από 2.000 έως 3.500 ευρώ για κάθε μετανάστη που προωθούσε σε ευρωπαϊκή χώρα - Οι συναντήσεις σε καφετέρια στην Κυψέλη

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Αιγάλεω
Ποδόσφαιρο 02.12.25

LIVE: Βόλος – Αιγάλεω

LIVE: Βόλος – Αιγάλεω. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση Βόλος – Αιγάλεω για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Η καμπάνια της Gilead Sciences για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS
Τα Νέα της Αγοράς 02.12.25

Η καμπάνια της Gilead Sciences για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS

Η Gilead παραμένει σταθερά προσηλωμένη σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ενημέρωση, ενδυναμώνουν την αποδοχή και στηρίζουν την προσπάθεια για εξάλειψη του στίγματος γύρω από τον HIV

Σύνταξη
Υποκλοπές: Πως ο πρώην υπάλληλος της Intellexa προκάλεσε το θυμό του δικαστηρίου – Όλη η κατάθεση
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Πως ο πρώην υπάλληλος της Intellexa προκάλεσε το θυμό του δικαστηρίου για τις υποκλοπές: Όλη η κατάθεση

Ο Παναγιώτης Κούτσιος απέκρυψε ότι ξαναδούλεψε για λογαριασμό της Intellexa το 2023 αμέσως μετά την οικειοθελή αποχώρησή του ένα χρόνο πριν από την εταιρεία. Το δικαστήριο φρόντισε να φρεσκάρει τη μνήμη του και να θυμηθεί ποια ταξίδια έκανε και που για λογαριασμό της εταιρείας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου 3-2: Πήρε το ντέρμπι και πέρασε στα ημιτελικά του League Cup
Άλλα Αθλήματα 02.12.25

Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου 3-2: Πήρε το ντέρμπι και πέρασε στα ημιτελικά του League Cup

Ο Ολυμπιακός έκανε μία μυθική ανατροπή και επικράτησε με 3-2 έναντι του Φοίνικα Σύρου. Οι ερυθρόλευκοι χάρη σε αυτή τη σπουδαία εμφάνιση προκρίθηκαν στα ημιτελικά του League Cup.

Σύνταξη
Τα (πολλά) νεύρα του Γκλάσνερ και ο Ματετά…
On Field 02.12.25

Τα (πολλά) νεύρα του Γκλάσνερ και ο Ματετά…

Ο προπονητής της Κρίσταλ Πάλας τα έβαλε με την διοίκηση του συλλόγου για τις μεταγραφές, την στιγμή που ο Γάλλος φορ ετοιμάζεται να φύγει από το Σέλχαρστ Παρκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χαρίτσης στη ΡΑΑΕΥ: Να υπάρξει επιτέλους σοβαρή στρατηγική για ρεύμα και νερό
«Διαφάνεια» 02.12.25

Χαρίτσης στη ΡΑΑΕΥ: Να υπάρξει επιτέλους σοβαρή στρατηγική για ρεύμα και νερό

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι διαφάνεια. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι προστασία του καταναλωτή και όχι βεβαίως κερδοσκοπία λίγων, μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων», σημείωσε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
