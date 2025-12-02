Με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ιρλανδία και τους διαπραγματευτές του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ στη Μόσχα, ο διπλωματικός πυρετός για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία κορυφώνεται. Πριν τη συνάντηση κορυφής ο Ρώσος πρόεδρος βρήκε χρόνο για ένα μήνυμα προς την Ευρώπη ενώ ο Ουκρανός ομόλογός του δήλωσε ότι το Κίεβο έχει καταρτίσει ένα σχέδιο 20 σημείων με τις ΗΠΑ.

Μετά τις συζητήσεις στη Φλόριντα, το «θρίλερ» για την προσπάθεια εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης κορυφώνεται ενώ κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του φόρουμ «Russia Calling!», ο Βλαντιμίρ Πούτιν, κάνει τις κινήσεις του στην γεωπολιτική σκακιέρα, δηλώνοντας ότι αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, η Ρωσία είναι έτοιμη.

