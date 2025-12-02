Ουκρανία: «Πόλεμος» και «ειρήνη» ενώ η «ομάδα Τραμπ» βρίσκεται στο Κρεμλίνο για συνομιλίες
Διπλωματικός πυρετός για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με τα αντίπαλα στρατόπεδα να «παίζουν» τα ρέστα τους την ώρα που κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις.
Με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ιρλανδία και τους διαπραγματευτές του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ στη Μόσχα, ο διπλωματικός πυρετός για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία κορυφώνεται. Πριν τη συνάντηση κορυφής ο Ρώσος πρόεδρος βρήκε χρόνο για ένα μήνυμα προς την Ευρώπη ενώ ο Ουκρανός ομόλογός του δήλωσε ότι το Κίεβο έχει καταρτίσει ένα σχέδιο 20 σημείων με τις ΗΠΑ.
Μετά τις συζητήσεις στη Φλόριντα, το «θρίλερ» για την προσπάθεια εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης κορυφώνεται ενώ κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του φόρουμ «Russia Calling!», ο Βλαντιμίρ Πούτιν, κάνει τις κινήσεις του στην γεωπολιτική σκακιέρα, δηλώνοντας ότι αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, η Ρωσία είναι έτοιμη.
Παρακολουθήστε live όλες τις εξελίξεις
