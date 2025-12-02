newspaper
Τραγωδία εν πλώ: Επιβάτης πέθανε μέσα στο πλοίο «Άρτεμις» κοντά στη Σέριφο
Βλάντιμιρ Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, η Ρωσία είναι έτοιμη
Κόσμος 02 Δεκεμβρίου 2025 | 17:20

Βλάντιμιρ Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, η Ρωσία είναι έτοιμη

Ο Ρώσος πρόεδρος δηλώνει ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ειρηνική ατζέντα, τάσσονται υπέρ του πολέμου και προβάλλουν απαιτήσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία που δεν είναι αποδεκτές από τη Ρωσία.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Upd:2.12.2025, 17:46
Spotlight

Διπλωματικός πυρετός για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με τα αντίπαλα στρατόπεδα να «παίζουν» τα ρέστα τους την ώρα που κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις. Μετά τις συζητήσεις στη Φλόριντα, το «θρίλερ» για την προσπάθεια εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης κορυφώνεται. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του φόρουμ «Russia Calling!», ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, κάνει τις κινήσεις του στην γεωπολιτική σκακιέρα, δηλώνοντας ότι αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, η Ρωσία είναι έτοιμη.

Οι δηλώσεις του Πούτιν αυξάνουν την πίεση πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος προχώρησε στη δήλωση -που έγινε πρωτοσέλιδο- εξηγώντας ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ειρηνική ατζέντα, τάσσονται υπέρ του πολέμου και προβάλλουν απαιτήσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία που δεν είναι αποδεκτές από τη Ρωσία.

Δικαιολογώντας την ένταση στη ρητορική που ανέπτυξε υποστήριξε πως οι Ευρωπαίοι εμποδίζουν την αμερικανική κυβέρνηση και τον Ντόναλντ Τραμπ στις προσπάθειές τους να επιτύχουν ειρηνευτική συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων.

«Πυρετός» διαπραγματεύσεων

Οι δηλώσεις Πούτιν έρχονται λίγα πριν από την προγραμματισμένη συνάντησή του με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στη Μόσχα. Η συνάντηση έρχεται μετά τις διήμερες συνομιλίες στη Φλόριντα ανάμεσα στην αμερικανική και την ουκρανική αντιπροσωπεία.

Στην αντίπερα όχθη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνει πως Αμερικανοί και Ουκρανοί διαπραγματευτές έχουν βελτιώσει ένα πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία που αναπτύχθηκε στη Γενεύη κατά τις πρόσφατες συνομιλίες τους στη Φλόριντα και πως το Κίεβο επιθυμεί όπως οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της να αναμιχθούν περισσότερο στη διαδικασία.

Λίγο αργότερα, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Δουβλίνο, ανέφερε πως η Ουκρανία και οι ΗΠΑ έχουν μετατρέψει τον αρχικό αμερικανικό χάρτη ειρήνης σε ένα σχέδιο 20 σημείων.

«Ευκαιρία να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος»

«Τώρα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ευκαιρία να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», με ένα σχέδιο ειρήνης 20 σημείων, ακόμη και αν «ορισμένα θέματα πρέπει να επιλυθούν», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Απαντώντας σε ερωτήσεις των μέσων ενημέρωσης μαζί με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας Micheál Martin, ανέφερε τις συζητήσεις για τα εδάφη, τη χρήση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων και τις μελλοντικές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία ως τα τρία βασικά θέματα των συνομιλιών.

«Πιστεύω ότι αυτά τα τρία θέματα είναι τα πιο ευαίσθητα και τα πιο σημαντικά. Και πιστεύω ότι οι ομάδες μας θα συνεχίσουν να εργάζονται πάνω σε αυτά», ανέφερε.

Είπε ότι η Ουκρανία θα «περιμένει τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας» και θα αντιδράσει αναλόγως.

Ο Ζελένσκι επιμένει ότι «τίποτα δεν πρέπει να αποφασίζεται για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», ακόμη και αν παραδέχεται ότι «δεν υπάρχουν απλές λύσεις» για τον τερματισμό του πολέμου.

Λέει ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις δεν είναι «ένα πείραμα» αλλά κάτι που θα καθορίσει το μέλλον της χώρας και του έθνους, και δεν πρέπει να αγνοηθεί το γεγονός ότι η Ρωσία είναι ο επιτιθέμενος. «Πρέπει να σταματήσουμε τον πόλεμο με τέτοιο τρόπο ώστε σε ένα χρόνο η Ρωσία να μην επιστρέψει με μια τρίτη εισβολή», λέει.

Τι προηγήθηκε

Το Κίεβο δέχεται πίεση για μια υπό την υποστήριξη των ΗΠΑ ειρηνευτική προσπάθεια που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση του Ζελένσκι προσπαθεί να αποκρούσει την πίεση αφότου η Ουάσιγκτον παρουσίασε ένα σχέδιο τον περασμένο μήνα που προσυπέγραφε πολλές από τις κύριες απαιτήσεις της Ρωσίας.

Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι συζήτησαν τις προτάσεις των ΗΠΑ πριν από μία και πλέον εβδομάδα στη Γενεύη, και συναντήθηκαν ξανά για νέες συνομιλίες προχθές, Κυριακή, στη Φλόριντα.

Stream newspaper
