Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Συμφωνία για σχέδιο ειρήνης 20 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας
«Τώρα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ευκαιρία να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος» δηλώνει από το Δουβλίνο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνοντας πως η Ουκρανία και οι ΗΠΑ έχουν μετατρέψει τον αρχικό αμερικανικό χάρτη ειρήνης σε ένα σχέδιο 20 σημείων.
Αμερικανοί και Ουκρανοί διαπραγματευτές έχουν βελτιώσει ένα πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία που αναπτύχθηκε στη Γενεύη κατά τις πρόσφατες συνομιλίες τους στη Φλόριντα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας πως η Ουκρανία επιθυμεί όπως οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της να αναμιχθούν περισσότερο στη διαδικασία.
Λίγο αργότερα, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Δουβλίνο, ανέφερε πως η Ουκρανία και οι ΗΠΑ έχουν μετατρέψει τον αρχικό αμερικανικό χάρτη ειρήνης σε ένα σχέδιο 20 σημείων.
«Τώρα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ευκαιρία να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», με ένα σχέδιο ειρήνης 20 σημείων, ακόμη και αν «ορισμένα θέματα πρέπει να επιλυθούν», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.
