Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του από την Ουκρανία, ανέφερε πως η αντιπροσωπεία του Κιέβου θα πρέπει να βρίσκεται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου θα συνεχιστεί ο διάλογος με βάση τα σημεία που συζητήθηκαν στη Γενεύη.

Ζήτησε συγκεκριμένα βήματα που θα οδηγήσουν στο τέλος του πολέμου.

Ετοιμάζουμε τις λεπτομέρειες της απόφασης σχετικά με τους νέους παραμέτρους για την κατανομή του προσωπικού μεταξύ των μαχητικών ταξιαρχιών, και πρέπει να είναι πραγματικά ορθολογική.

Το μήνυμα Ζελένσκι

«Η ουκρανική αντιπροσωπεία θα πρέπει να βρίσκεται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες απόψε, ώρα ΗΠΑ. Ο διάλογος με βάση τα σημεία της Γενεύης θα συνεχιστεί. Η διπλωματία παραμένει ενεργή» είπε αρχικά ο Ουκρανός πρόεδρος.

Για να συνεχίσει πως «η αμερικανική πλευρά επιδεικνύει μια εποικοδομητική προσέγγιση και τις επόμενες ημέρες είναι εφικτό να συγκεκριμενοποιηθούν τα βήματα για να καθοριστεί πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος με αξιοπρεπή τρόπο (σ.σ. Πως να φέρουμε τον πόλεμο σε ένα αξιοπρεπές τέλος)».

«Η ουκρανική αντιπροσωπεία έχει τις απαραίτητες οδηγίες και αναμένω από τα μέλη της να εργαστούν σύμφωνα με τις σαφείς προτεραιότητες της Ουκρανίας».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας άλλαξε τη σύνθεση της αντιπροσωπείας

Μετά την παραίτηση του Αντρίι Γέρμακ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι άλλαξε τη σύνθεση της αντιπροσωπείας για τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πιθανώς άλλους διεθνείς εταίρους, με την σύνθεση αυτή να αναμένεται να εκπροσωπεί την χώρα και έναντι αντιπροσώπων της Ρωσίας σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη. Τώρα ηγείται της αντιπροσωπείας ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, Ρουστέμ Ούμεροφ.

Ο Ζελένσκι ενέκρινε επίσης νέες οδηγίες για την ουκρανική αντιπροσωπεία που συμμετέχει στη διαδικασία διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και άλλους διεθνείς εταίρους, καθώς και με εκπροσώπους της Ρωσίας, με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.

Ο Ούμεροφ, ως επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, θα έχει δίπλα του ως Νο2 στην ιεραρχία τον Σεργκέι Κισλίτσια, πρώτο αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών, ενώ δεν είναι σαφές αν μαζί τους είναι και ο Κiρίλο Μπούντανοφ, επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, ο οποίος χαίρει σεβασμού στις δυτικές πρωτεύουσες, και θεωρούνταν υποψήφιος ως επικεφαλής διαπραγματευτής.