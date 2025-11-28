Παραιτήθηκε ο Γέρμακ, ο διαπραγματευτής του Ζελένσκι – Μετά την έρευνα της εισαγγελίας στο σπίτι του

Ο Αντρίι Γέρμακ, ένας από τους στενότερους βοηθούς του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και ο βασικός διαπραγματευτής για την ειρηνευτική συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ, παραιτήθηκε. Η παραίτησή του ανακοινώθηκε λίγες ώρες αφότου οι υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς της χώρας πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι του.

Ο Γέρμακ, προσωπάρχης του Ζελένσκι, θεωρείται ότι ήταν ο δεύτερος πιο ισχυρός άνδρας της Ουκρανίας. Ηγήθηκε της ουκρανικής αντιπροσωπείας κατά τη διάρκεια πρόσφατων συνομιλιών στη Γενεύη με την Ουάσιγκτον.

Την παραίτηση του Γερμάκ ανακοίνωσε ο ίδιος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η εξέλιξη αυτή περιπλέκει τη θέση του Κιέβου εν όψει κρίσιμων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Γερμάκ επιβεβαίωσε ότι η έφοδος στην κατοικία του είναι σε εξέλιξη, με ανάρτηση στο Telegram. Υπογράμμισε ότι «συνεργαζόταν πλήρως» με τις αρχές.

Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας και η Ειδική Εισαγγελία Καταπολέμησης της Διαφθοράς δήλωσαν από κοινού ότι οι έρευνες ήταν «εξουσιοδοτημένες» και συνδέονται με μια έρευνα, το περιεχόμενο της οποίας δεν προσδιόρισαν. Ωστόσο, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι δύο υπηρεσίες κατά της διαφθοράς αποκάλυψαν μια εκτεταμένη έρευνα για φερόμενο σχέδιο δωροδοκίας ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στην κρατική εταιρεία ατομικής ενέργειας. Σε αυτό κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι πρώην ανώτεροι αξιωματούχοι και ένας πρώην επιχειρηματικός εταίρος του Ζελένσκι.

Ποιος είναι

Ο Αντρίι Γερμάκ, 54 ετών, είναι στενός φίλος του Ζελένσκι από τότε που ο πρώην σταρ κωμικής σειράς στην τηλεόραση ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα. Ο Γέρμακ τον βοήθησε στην καθοδήγηση της προεδρικής του εκστρατείας το 2019.

Δεν έχει κατονομαστεί ως ύποπτος, αλλά βουλευτές της αντιπολίτευσης και ορισμένα μέλη του κόμματος του Ζελένσκι έχουν ζητήσει την απομάκρυνσή του στο πλαίσιο της χειρότερης πολιτικής κρίσης της Ουκρανίας σε καιρό πολέμου.

Οι έρευνες της Παρασκευής είναι πιθανό να υποδαυλίσουν εντάσεις μεταξύ του Ζελένσκι και των πολιτικών του αντιπάλων, καθώς το Κίεβο αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα μπορούσε να το αναγκάσει σε επώδυνες παραχωρήσεις.

Σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή, το αντιπολιτευόμενο κόμμα Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη ζήτησε την απόλυση του Γερμάκ και την απομάκρυνσή του από την ομάδα διαπραγμάτευσης, καθώς και τη δημιουργία νέας κυβέρνησης συνασπισμού και συνομιλιών με τον Ζελένσκι.

«Το ζήτημα της ειρήνης και η μοίρα των Ουκρανών δεν μπορούν να εξαρτώνται από τις προσωπικές αδυναμίες και την αμαυρωμένη φήμη πολιτικών που εμπλέκονται σε σκάνδαλο διαφθοράς», ανέφερε.