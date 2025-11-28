Ουκρανία: Η διαφθορά εμπόδιο για την ένταξη στην ΕΕ – Οι Βρυξέλλες ζητούν λογοδοσία

Η επιδρομή των εισαγγελικών αρχών στο σπίτι του Αντρίι Γέρμακ, στενού συνεργάτη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και βασικού διαπραγματευτή για την ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, είναι ακόμη ένα πλήγμα για τον Ουκρανό πρόεδρο. Πέρα από την πίεση που υφίσταται εντός της χώρας, και η ΕΕ τον καλεί να προχωρήσει σε εκκαθαρίσεις, ώστε όσοι εμπλέκονται στη διαφθορά να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Οι ουκρανικές αρχές κατά της διαφθοράς έχουν ξεκινήσει, ήδη από τον προηγούμενο μήνα, έρευνα για υπόθεση δωροδοκίας ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στην κρατική εταιρεία ατομικής ενέργειας. Ήδη έχουν αποπεμφθεί οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Ενέργειας. Σε αυτήν εμπλέκονται πρώην ανώτεροι αξιωματούχοι και ο πρώην επιχειρηματικός εταίρος του Ζελένσκι. Σήμερα, ανακοινώθηκε ότι πραγματοποιήθηκε έρευνα, για τη διαφθορά στον ενεργειακό τομέα, και στην κατοικία του Γέρμακ.

Ζητούν απομάκρυνση Γέρμακ

Ο Γέρμακ δεν έχει χαρακτηριστεί, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ύποπτος. Ωστόσο, βουλευτές της αντιπολίτευσης, καθώς και μέλη του κόμματος του Ζελένσκι ζήτησαν την απομάκρυνσή του. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πολιτική κρίση που έχει βιώσει η Ουκρανία σε καιρό πολέμου.

Η έρευνα έρχεται σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη στιγμή για την Ουκρανία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιέζει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχτεί μια ειρηνευτική συμφωνία, στην οποία θα μπορούσε να υποχρεωθεί να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία.

Προειδοποίηση από τις Βρυξέλλες

Μιλώντας στο Politico, o επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ, Μάικλ ΜακΓκραθ, δήλωσε ότι το Κίεβο πρέπει να καθαρίσει την πολιτική κατάσταση, καθώς η έρευνα για διαφθορά περιβάλλει τον στενό κύκλο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Μάικλ ΜακΓκραθ εξήγησε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν θα υποστήριζαν μια υποψήφια χώρα όπως η Ουκρανία να ενταχθεί στο μπλοκ των 27 μελών εν μέσω σκανδάλου. Το Κίεβο θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει ένα αποτελεσματικό σύστημα για την εξάλειψη του εγκλήματος στην κορυφή της κοινωνίας.

«Πρέπει να υπάρχει, σε κάθε υποψήφια χώρα, ένα ισχυρό σύστημα για την αντιμετώπιση φερόμενων υποθέσεων διαφθοράς υψηλού επιπέδου», είπε ο επίτροπος Δικαιοσύνης. «Πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό σύστημα που θα ερευνά και θα προχωρεί σε διώξεις και καταδίκες», πρόσθεσε, σημειώνοντας: «Η επίδειξη ιστορικού αποτελεσματικότητας σε αυτόν τον τομέα είναι κάτι που απαιτούμε από όλα τα κράτη μέλη μας, και σίγουρα από εκείνα που επιθυμούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Η ουκρανική αίτηση ένταξης

Η Ουκρανία βρίσκεται στη διαδικασία υποβολής αίτησης ένταξης στην ΕΕ, διαδικασία που έχει επισπευσθεί λόγω του πολέμου με τη Ρωσία. Η Ουγγαρία, που διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Μόσχα, αν και χώρα-μέλος της ΕΕ, έχει εκφράσει την αντίθεσή της, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθυστερήσεις στη διαδικασία.

Ωστόσο, η καταπολέμηση της διαφθοράς, είναι βασικό κριτήριο για να γίνει μια χώρα δεκτή στην ΕΕ. Ο επίτροπος Δικαιοσύνης, Μάικλ ΜακΓκραθ, επισήμανε στο Politico πως «το ίδιο πρότυπο ισχύει για όλες τις υποψήφιες χώρες. Οι μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας ένταξης».

Και πρόσθεσε ότι αν οι υποψήφιες χώρες δεν πληρούν αυτά τα πρότυπα του κράτους δικαίου, τότε «δεν θα λάβουν υποστήριξη από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προχωρήσει η πορεία ένταξης».

Όταν ρωτήθηκε αν η Ουκρανία κάνει αρκετά όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, ο επίτροπος Δικαιοσύνης είπε: «Νομίζω ότι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχουν το απαιτούμενο πρότυπο. Είναι ένα ταξίδι και παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και παραμένουμε σε συνεχή επαφή με τις ουκρανικές αρχές σχετικά με ζητήματα που έρχονται στην αντίληψή μας ή που αναφέρονται δημόσια».