Ουκρανία: Αποπέμφθηκαν οι υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης για το σκάνδαλο διαφθοράς
Η έρευνα για το σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζεται με τον έλεγχο των συμβάσεων της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας, έχει προκαλέσει δημόσια οργή κατά της ουκρανικής ηγεσίας
Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας ψήφισε σήμερα, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, υπέρ της αποπομπής των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης, έπειτα από μια μεγάλη έρευνα για διαφθορά στον ενεργειακό τομέα που πυροδότησε τη μεγαλύτερη πολιτική κρίση στη χώρα σε καιρό πολέμου.
Η έρευνα στην Ουκρανία για το σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζεται με τον έλεγχο των συμβάσεων της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας, έχει προκαλέσει δημόσια οργή κατά της ουκρανικής ηγεσίας, καθώς αγωνίζεται να αποκρούσει τις ρωσικές δυνάμεις.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκέρμαν Γκαλουσένκο, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Ενέργειας από το 2021 έως το 2025, και η νυν υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χριντσούκ, υπέβαλαν νωρίτερα την παραίτηση τους, υπό την πίεση του πρόεδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και οι δύο υπουργοί αρνήθηκαν την όποια εμπλοκή τους στο σκάνδαλο.
Η αντιπολίτευση ζητεί αυστηρότερα μέτρα
Οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης έχουν ζητήσει τη λήψη αυστηρότερων μέτρων μετά την είδηση της έρευνας που συγκλόνισε την πολιτική τάξη του Κιέβου, συμπεριλαμβανομένης μιας συνολικής αναδιάρθρωσης της κυβέρνησης και της απόλυσης του ισχυρού αρχηγού του επιτελείου του Βολοντιμίρ Ζελένσκι.
Οι αρχές κατά της διαφθοράς δήλωσαν ότι η έρευνά τους, της οποίας ο κύριος ύποπτος είναι ο Τιμούρ Μίντιτς, πρώην επιχειρηματικός εταίρος του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, αφορά και άλλες κρατικές υπηρεσίες.
Επιχείρηση «Μίδας»
Υπενθυμίζεται ότι, τη Δευτέρα το πρωί, η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) και η Εξειδικευμένη Εισαγγελία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (SAPO) ανακοίνωσαν ότι αποκάλυψαν ένα κύκλωμα διαφθοράς μεγάλης κλίμακας στον τομέα της ενέργειας.
Η επιχείρηση έλαβε την κωδική ονομασία «Μίδας», από τον βασιλιά Μίδα της ελληνικής μυθολογίας, ο οποίος μετέτρεπε σε χρυσάφι ό,τι άγγιζε.
Η NABU και η SAPO δήλωσαν ότι η έρευνα, η οποία διήρκεσε 15 μήνες και περιλάμβανε 1.000 ώρες ηχογραφήσεων, αποκάλυψε τη συμμετοχή αρκετών μελών της ουκρανικής κυβέρνησης.
Το γραφείο καταπολέμησης της διαφθοράς ανέφερε ότι το κύκλωμα εισέπραττε μίζες από εργολάβους της Energoatom, οι οποίες ανέρχονταν στο 10-15% της αξίας κάθε σύμβασης.
